На Харківщині тривають 5 лісових пожеж, спричинених російською агресією. ФОТОрепортаж

На території Харківщини вирують 5 лісових пожеж, які виникли через російські обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"5 лісових пожеж загальною площею понад 3300 га наразі ліквідовують рятувальники на території Харківської області. Загорання є наслідком ворожої агресії!" - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 104 особи та 32 одиниці техніки, з них 72 рятувальника та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Наразі вдалося локалізувати 4 з 5 пожеж.

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