На Харьковщине продолжаются 5 лесных пожаров, вызванных российской агрессией. ФОТОрепортаж

На территории Харьковщины бушуют 5 лесных пожаров, возникщих из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"5 лесных пожаров общей площадью более 3300 га сейчас ликвидируют спасатели на территории Харьковской области. Возгорание является следствием вражеской агрессии!" - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 104 человека и 32 единицы техники, из них - 72 спасателя и 17 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Сейчас удалось локализовать 4 из 5 пожаров.

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