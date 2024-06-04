На Харьковщине местная жительница подорвалась на российской мине

На Харьковщине 66-летняя женщина получила повреждения стопы, наступив на вражескую мину.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В прокуратуре рассказали, что инцидент произошел 4 июня в селе Каменка Изюмского района. По предварительной информации, женщина подорвалась на противопехотной фугасной мине ПФМ-1 "Лепесток".

По факту очередного нарушения врагом законов и обычаев войны ((ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование.

Как известно, российские захватчики оставили немало мин на освобожденных территориях. Мины, растяжки и другие взрывные устройства продолжают угрожать людям на деоккупированных территориях. Неоднократно из-за этого фиксировались жертвы. В частности, ранее сообщалось, что в Изюмском районе Харьковской области тракторист наехал на противотанковую мину: он получил ранения.

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