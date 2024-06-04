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На Харьковщине местная жительница подорвалась на российской мине

На Харківщині місцева мешканка підірвалася на російській міні

На Харьковщине 66-летняя женщина получила повреждения стопы, наступив на вражескую мину.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В прокуратуре рассказали, что инцидент произошел 4 июня в селе Каменка Изюмского района. По предварительной информации, женщина подорвалась на противопехотной фугасной мине ПФМ-1 "Лепесток".

По факту очередного нарушения врагом законов и обычаев войны ((ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование.

Как известно, российские захватчики оставили немало мин на освобожденных территориях. Мины, растяжки и другие взрывные устройства продолжают угрожать людям на деоккупированных территориях. Неоднократно из-за этого фиксировались жертвы. В частности, ранее сообщалось, что в Изюмском районе Харьковской области тракторист наехал на противотанковую мину: он получил ранения.

Читайте: На Херсонщине местный житель подорвался на российской мине: получил взрывную травму и контузию

Автор: 

Харьковщина (5577) военные преступления (1436) мина (278)


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Нажаль, ще буде... І не один раз...
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04.06.2024 20:49 Ответить
Так знала же куда идёт! Чего шастать в 66 лет где не попадя?!
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04.06.2024 21:01 Ответить
Там йо**на міна - пелюстка розміром з сірникову коробку, побачити під ногами ії нереально.
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04.06.2024 23:58 Ответить
 
 