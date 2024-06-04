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Харківщина (6053) воєнні злочини (1801) міна (291)

На Харківщині місцева мешканка підірвалася на російській міні

На Харківщині місцева мешканка підірвалася на російській міні

На Харківщині 66-річна жінка дістала ушкодження стопи, наступивши на ворожу міну.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

У прокуратурі розповіли, що інцдент стався 4 червня у селі Камʼянка Ізюмського району. За попередньою інформацією, жінка підірвалася на протипіхотній фугасній міні ПФМ-1 "Пелюстка".

За фактом чергового порушення ворогом законів та звичаїв війни ((ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування.

Як відомо, російські загарбники залишили чимало мін на звільнених територіях. Міни, розтяжки та інші вибухові пристрої продовжують загрожувати на деокупованих територіях. Неодноразово через це фіксувалися жертви. Зокрема, раніше повідомлялося, що в Ізюмському районі Харківської області тракторист наїхав на протитанкову міну, він зазнав поранення.

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04.06.2024 20:49 Відповісти
Так знала же куда идёт! Чего шастать в 66 лет где не попадя?!
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04.06.2024 21:01 Відповісти
Там йо**на міна - пелюстка розміром з сірникову коробку, побачити під ногами ії нереально.
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04.06.2024 23:58 Відповісти
 
 