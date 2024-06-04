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Звернувся до омбудсмена РФ щодо відкриття кримінального провадження проти окупантів, які знущалися з українських військовополонених, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських військових за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині.

Про це Лубінець сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я офіційно звернувся до Москалькової з тим, щоб вона вимагала відкриття кримінального провадження російськими правоохоронцями проти російських солдатів", - заявив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що, згідно з Женевськими конвенціями, правоохоронні органи повинні відкривати кримінальні провадження у таких випадках. Водночас, Лубінець сумнівається, що Росія це зробить.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розпочато провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку, - Офіс генпрокурора. ФОТО

"Зрозуміло, після того, як ми отримаємо - якщо отримаємо - відповідь, вона буде, швидше за все, негативною для нас. Але тоді росіяни вкотре підтвердять, що відмова відкривати кримінальні провадження проти своїх солдатів - це порушення правоохоронцями РФ міжнародного гуманітарного права", - зауважив він.

Лубінець додав, що "до цього ми не використовували подібні механізми".

Омбудсмен також наголосив, що про випадок жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку російських військовослужбовців поінформовано ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і знущаються з них.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факти знущання, які зафільмовані на відео, поширюваному окупантами в соцмережах.

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Топ коментарі
+9
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04.06.2024 12:58
+7
Він жартує? Ще б у лігу сексуальних реформ звернувся, кретине
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04.06.2024 12:47
+6
З таким успіхом в спортлото можна зверутися
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04.06.2024 12:44
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Де цих ідіотів зелені поназдибували?
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04.06.2024 12:44 Відповісти
Це така в нього робота...і з гівнюками треба розмовляти комусь
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04.06.2024 12:59 Відповісти
З таким успіхом в спортлото можна зверутися
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04.06.2024 12:44 Відповісти
Та та, у "Спортлото" безпечніше. Тепер кацапським воєнам зверху дадуть команду полонених не брати, бо через них лише проблеми. У крайньому разі не буде таких відео для Гааги, хоча це не означатиме, що знущання припинились. Звернення Лубінця схоже на імітацію діяльності і виправдовування високої зарплатні.
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04.06.2024 12:58 Відповісти
За шо ему зарплату платят, за верность ссанычу и дерьмак
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04.06.2024 12:46 Відповісти
Він жартує? Ще б у лігу сексуальних реформ звернувся, кретине
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04.06.2024 12:47 Відповісти
"А шо так можна.?"
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04.06.2024 12:49 Відповісти
А тетяні воно потрібно?
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04.06.2024 12:49 Відповісти
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової Джерело:

новий анекдот
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04.06.2024 12:50 Відповісти
Немає слів, він розуміє що це ворог, що війна та мабуть ні.
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04.06.2024 12:54 Відповісти
Цікава реакція москальової.
Запит офіційний.
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04.06.2024 12:55 Відповісти
Проект відповіді:
"Правєрка відєоматєрьяла паказала што відєо пастановачнає фотошоп фошизди восімь лєт дамбілі бамбас".
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04.06.2024 13:04 Відповісти
Насправді пофіг. Треба щоб та потвора публічно згенерувала черговий доказ мерзенності офіційних пик держапарату росії.
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04.06.2024 13:29 Відповісти
А "сіль" анекдоту у словосполученні "російський омбудсмен".
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04.06.2024 12:56 Відповісти
Це точно не офіційна інформація, а не номер Кварталу? Сюр якийсь....
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04.06.2024 12:57 Відповісти
Он идиот или притворяется? Это всё равно, что Сталин бы обратился к Гитлеру с просьбой не издеваться над военнопленными в концлагерях. Врага надо уничтожать, а не выпрашивать у него что то. Задолбали уже со своими жалобами на сРУцьких.
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04.06.2024 12:57 Відповісти
Сралін був набагото більшою потворою ніж Гітлер. Нащо ти цих двох виродків сюди взагалі приплів?
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04.06.2024 13:03 Відповісти
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04.06.2024 12:58 Відповісти
на рахунок здачі в полон азовців. а хіба там були інші варіанти? там або в полон, або вірна смерть - в бою, від ран, від голоду..
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04.06.2024 13:03 Відповісти
новий випуск 95 кварталу
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04.06.2024 12:58 Відповісти
Чомусь саме цей випадок...
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04.06.2024 13:00 Відповісти
Всі накинулися на нашого омбудсмена, а насправді таке звернення слід направляти по кожному підтвердженому факту злочинів русні. Бюрократія вічна, і вся ця офіційна переписка ще ой як знадобиться.
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04.06.2024 13:02 Відповісти
Піди, поговори зі стіною - більше користі буде
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04.06.2024 13:08 Відповісти
не удивлюсь, если эта украинская вошь сливает фсбшникам гнидам информацию
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04.06.2024 13:20 Відповісти
неее..ну ты точно... баклажан.... обратился к главе банды терров.....
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04.06.2024 13:21 Відповісти
До кого звернувся?! До кацапсятини?!
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04.06.2024 13:36 Відповісти
Ну не може він виглядати більш розумово-здібним за свого патрона. Не утримається на посаді
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04.06.2024 13:46 Відповісти
Убінець йди нафуй, їх потрібно разом з їх виродками ліквідовувати без суду, це НЕОНАЦИСТИ.
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04.06.2024 13:46 Відповісти
Вчора були фото як мокшанські жінки на колінах звертаються до міністра оборони роспідарації... Хай ще лубинець на коліна стане .... Так його звернення бистріше побачать... Рахував його розумною людиною раніше...
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04.06.2024 14:37 Відповісти
 
 