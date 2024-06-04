Звернувся до омбудсмена РФ щодо відкриття кримінального провадження проти окупантів, які знущалися з українських військовополонених, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських військових за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині.

Про це Лубінець сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я офіційно звернувся до Москалькової з тим, щоб вона вимагала відкриття кримінального провадження російськими правоохоронцями проти російських солдатів", - заявив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що, згідно з Женевськими конвенціями, правоохоронні органи повинні відкривати кримінальні провадження у таких випадках. Водночас, Лубінець сумнівається, що Росія це зробить.

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"Зрозуміло, після того, як ми отримаємо - якщо отримаємо - відповідь, вона буде, швидше за все, негативною для нас. Але тоді росіяни вкотре підтвердять, що відмова відкривати кримінальні провадження проти своїх солдатів - це порушення правоохоронцями РФ міжнародного гуманітарного права", - зауважив він.

Лубінець додав, що "до цього ми не використовували подібні механізми".

Омбудсмен також наголосив, що про випадок жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку російських військовослужбовців поінформовано ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і знущаються з них.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факти знущання, які зафільмовані на відео, поширюваному окупантами в соцмережах.