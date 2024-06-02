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військовополонені (856) полон (1482) катування (580) знущання (78) Лубінець Дмитро (553)

Звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факт знущання, - Лубінець про відео з українськими військовополоненими

Лубінець про відео з військовополоненими українцями - звернувся до МКЧХ та ООН

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факти знущання, які зафільмовані на відео, поширюваному окупантами в соцмережах.

Про це написав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ

"Чергове знущання з українських військовополонених! Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії", - зазначив омбудсман.

Лубінець зауважив: "На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення".

Читайте також: РФ не дотримується жодних правил, формуючи списки полонених для обмінів, - Лубінець

Омбудсман переконаний, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією.

Також він звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб  вони задокументували факт знущання. 

"Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії!", - додав Лубінець

Уповноважений з прав людини переконаний, що світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше право сили переможе силу права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні відкрився табір для утримання російських військовополонених "Центр-3"

Нагадаємо, 2 червня в мережі з'явилося відео, на якому окупанти знущаються з військових ЗСУ, які потрапили в полон.

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Топ коментарі
+24
Коли наші так зроблять - отоді огого!!! зафіксують,возмутяцця та занепокояться. А папа рімскій навіть кадилом замахнеться!
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02.06.2024 22:30
+23
По-перше, треба прекратити цю "ліберастичну" практику з кацапськими полоненими, які дзвонять на кацапію, яких кормлять краще за наших воїнів(!!), обмежити отим шпигунам з МКЧХ відвідувати ці табори, та взагалі відноситись до них, як до ворога, а не, як до "мальчікі в трусіках патєрялісь". Скільки вже фактів катувань і нелюдського відношення до наших полонених, а треба зеркальна відповідь - відрізати їх від будь яких контактів, а натомість давати тільки українську пропаганду. Досить яшкатись.
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02.06.2024 22:35
+10
Патужно!
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02.06.2024 22:32
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Коли наші так зроблять - отоді огого!!! зафіксують,возмутяцця та занепокояться. А папа рімскій навіть кадилом замахнеться!
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02.06.2024 22:30 Відповісти
Патужно!
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02.06.2024 22:32 Відповісти
По-перше, треба прекратити цю "ліберастичну" практику з кацапськими полоненими, які дзвонять на кацапію, яких кормлять краще за наших воїнів(!!), обмежити отим шпигунам з МКЧХ відвідувати ці табори, та взагалі відноситись до них, як до ворога, а не, як до "мальчікі в трусіках патєрялісь". Скільки вже фактів катувань і нелюдського відношення до наших полонених, а треба зеркальна відповідь - відрізати їх від будь яких контактів, а натомість давати тільки українську пропаганду. Досить яшкатись.
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02.06.2024 22:35 Відповісти
Кацапи звіріють не просто так, це запобіжник від здачі в полон своїх виродків - тому вони й стріляються.
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02.06.2024 22:40 Відповісти
Нехай телефонують і пишуть, але тільки українською. Наскільки знаю, нашим розмовляти і писати в полоні дозволяють тільки свинособачою.
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03.06.2024 09:46 Відповісти
Ваша влада ніколи про вас і не турбувалася-півкацапії живуть без елементарних зручностей, але мільярди доларів витрачаються не на поліпшення життя власних громадян, а на знищення українців.
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02.06.2024 23:00 Відповісти
Гарний дядько. Може і з окопу погрожувати касапам
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02.06.2024 22:40 Відповісти
Навіть вже не смішно. З 2014 ця хня твориться.

Він довбиться??
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02.06.2024 22:41 Відповісти
не скажу за всю країну, але небайдуже закордоння гадає - з ким?
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02.06.2024 23:09 Відповісти
З закордонням?
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02.06.2024 23:14 Відповісти
а в опі що, єрмачня вже перевелася?
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02.06.2024 23:15 Відповісти
Наших спеців тих служб зараз судять і тих, що можуть щось зробити розігнали…
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03.06.2024 05:33 Відповісти
Ця нікчемна оон тільки й може опікуватися Газою та Палестиною, з їхніми постановками про "розіп"ятих пластилінських мальчіков"!
Хамас 24/7 крутить свої шоу по УСІХ світових каналах, а zeкодло тільки на нікчемному л@йномарафоні.
Тому про газу кожен рептилоїд в курсі, а про більш жахливі злочини орди майже ніхто не переймається
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02.06.2024 23:11 Відповісти
Ну там занепокояться... Може краще самим робити те саме?
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02.06.2024 23:22 Відповісти
Служба така в облрембуда - ритуально ойвейкати щоразу, коли хтось звично підтирається правами людини.
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02.06.2024 23:37 Відповісти
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02.06.2024 23:40 Відповісти
На привеликий жаль ми ще будемо побачити такі відео, поки влада не почне воювати, або тримати оборону мінними полями та бетонними укріпленнями а не українцями!
Саме корупція, кумовство і недосвідченість мають таки наслідки, бо то що москалі гірше тварин знають навіть у владі, але спокуса вкрасти є непереможна.
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03.06.2024 00:53 Відповісти
Все силы на вывал орков!
Хоть ФПВ хоть что купить для Фронта, сейчас у Украинца одна цель - помочь анннигиляции империи!
А потом уже следущие Цели - ликвидировать компартию кнр, Хуня-Кима , Лукашеску и Полотенцеголовых в Тегеране
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03.06.2024 00:55 Відповісти
Одна нікчема щось там пише іншим нікчемам. Це гівно, як би мало би хоч якусь гідність, пішло б служити у ЗСУ для початку. На фронті не вистачає людей і всього іншого, а не писульок пісюлек. Ха ха ха.
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03.06.2024 04:24 Відповісти
Лубінець, по-моєму найнікчемніший із зелених, ось він щось каже, а міг би і не казати, і нічого б не змінилося. Просто порожнє місце. За зарплатнею ходить та і все.
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03.06.2024 10:50 Відповісти
 
 