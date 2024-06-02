Звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факт знущання, - Лубінець про відео з українськими військовополоненими
Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факти знущання, які зафільмовані на відео, поширюваному окупантами в соцмережах.
Про це написав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ
"Чергове знущання з українських військовополонених! Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії", - зазначив омбудсман.
Лубінець зауважив: "На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення".
Омбудсман переконаний, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією.
Також він звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факт знущання.
"Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії!", - додав Лубінець
Уповноважений з прав людини переконаний, що світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше право сили переможе силу права.
Нагадаємо, 2 червня в мережі з'явилося відео, на якому окупанти знущаються з військових ЗСУ, які потрапили в полон.
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Він довбиться??
Хамас 24/7 крутить свої шоу по УСІХ світових каналах, а zeкодло тільки на нікчемному л@йномарафоні.
Тому про газу кожен рептилоїд в курсі, а про більш жахливі злочини орди майже ніхто не переймається
Саме корупція, кумовство і недосвідченість мають таки наслідки, бо то що москалі гірше тварин знають навіть у владі, але спокуса вкрасти є непереможна.
Хоть ФПВ хоть что купить для Фронта, сейчас у Украинца одна цель - помочь анннигиляции империи!
А потом уже следущие Цели - ликвидировать компартию кнр, Хуня-Кима , Лукашеску и Полотенцеголовых в Тегеране