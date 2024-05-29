В Україні відкрився табір для утримання російських військовополонених "Центр-3"

Вже третій табір для утримання російських військовополонених "Центр-3" відкрили в Україні. Росіяни, які потрапили в полон, утримуються в передбачених саме для військовополонених таборах і спецділянках при СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба проєкту "Хочу жити".

"Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу", - йдеться у повідомленні.

Як утримують росіян?

У пресслужбі зазначили, що, на відміну від Росії, українська сторона дотримується Женевської конвенції. Росіяни, які потрапили в полон, утримуються не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в таборах і спеціальних ділянках при СІЗО, передбачених саме для військовополонених.

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Полонених росіян не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають Міжнародний Червоний Хрест, вони мають можливість отримувати посилки й грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям.

"Усього цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча РФ і є підписантом Женевських конвенцій", - додають у проєкті.

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