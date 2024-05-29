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військовополонені (856) табір (18)

В Україні відкрився табір для утримання російських військовополонених "Центр-3"

Табір для російських військовополонених

Вже третій табір для утримання російських військовополонених "Центр-3" відкрили в Україні. Росіяни, які потрапили в полон, утримуються в передбачених саме для військовополонених таборах і спецділянках при СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба проєкту "Хочу жити".

"Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, який цього року розпочав роботу", - йдеться у повідомленні.

Як утримують росіян?

У пресслужбі зазначили, що, на відміну від Росії, українська сторона дотримується Женевської конвенції. Росіяни, які потрапили в полон, утримуються не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в таборах і спеціальних ділянках при СІЗО, передбачених саме для військовополонених. 

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Полонених росіян не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають Міжнародний Червоний Хрест, вони мають можливість отримувати посилки й грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям.

"Усього цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча РФ і є підписантом Женевських конвенцій", - додають у проєкті.

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Автор: 
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Топ коментарі
+9
Полонені кацапи в Украіні живуть краще , ніж жили раніше на росіі ,
тому вони не поспішають повертатися назад і не вимагають свого повернення , як наші полонені 😡
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29.05.2024 13:11
+7
Жванецкая конвекция
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29.05.2024 13:12
+7
... займаються спортом і дозвіллям... за те, що ср*ли на нас ракетами
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29.05.2024 13:23
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29.05.2024 13:08 Відповісти
Шлюхі і джек пот гарантовані ублюдкам? Чи шо там красний хрєстєц скаже з гамністі?
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29.05.2024 13:08 Відповісти
Полонені кацапи в Украіні живуть краще , ніж жили раніше на росіі ,
тому вони не поспішають повертатися назад і не вимагають свого повернення , як наші полонені 😡
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29.05.2024 13:11 Відповісти
Нахєра ти несеш кацапське іпсо? Ти ще розкажи про 10 тисяч які щомісяця витрачають на кожного з цих підрів, а у укр пенса пенсія 3 тисячі. Цих виродків утримують за гроші Заходу, а не за бюджет України
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29.05.2024 14:12 Відповісти
Да ну
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29.05.2024 15:15 Відповісти
треба брати приклад з англійців - під час другої світової вони тримали полонених німців на елекростанціях та інших стратегічних об'єктах…
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29.05.2024 14:13 Відповісти
Зупинило б це путєна? Звісно ні.
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29.05.2024 15:08 Відповісти
Але й полонені та їхні сім'ї не були б у спокої
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30.05.2024 06:40 Відповісти
Жванецкая конвекция
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29.05.2024 13:12 Відповісти
Вони хоч щось корисне роблять? Чи тільки жруть і ср*ть?
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29.05.2024 13:18 Відповісти
... займаються спортом і дозвіллям... за те, що ср*ли на нас ракетами
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29.05.2024 13:23 Відповісти
"вони мають можливість .. працювати, займатися спортом і дозвіллям" - Це точно табір чи санаторій? Більшість українців, які не мають ні роботи, ні спорту, ні дозвілля, лише позаздрять цим ушльопкам, які сюди прилізли зі зброєю нас убивати.
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29.05.2024 13:22 Відповісти
Згідно конвенцій це не полонені, оскільки русня війну не оголошувала, а бойовики бандформуваннь.
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29.05.2024 13:28 Відповісти
Вже було роз'яснення щодо цього. Вважаються в/полоненими, на жаль.
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29.05.2024 15:13 Відповісти
А може краще цих терористів розміщувати на об'єктах електенергетики ???
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29.05.2024 13:50 Відповісти
Интересно, если б тцкашники предлагали выбор - или в тцк, или в этот табир, то куда бОльшая часть бы ломанулась?
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29.05.2024 14:11 Відповісти
Хто в курсі, скільки разів на тиждень там фізіопроцедури?
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29.05.2024 14:23 Відповісти
Пусть шьют черные пакеты с российской символикой
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29.05.2024 14:56 Відповісти
С крематорием?
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29.05.2024 15:59 Відповісти
 
 