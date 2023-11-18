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Новини Війна
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Росіяни-військовополонені слухають гімн України, дивляться на Бандеру та п’ють Coca Cola, - The Times

військовополені

В українських таборах російські військовополонені вшановують пам’ять загиблих українців, слухають гімн України, працюють у таборі шість днів на тиждень, за що їм платять $8 на місяць, які ті витрачають на напої та солодощі в табірному магазині.

Журналісти британської газети The Times побували у найбільшому в Україні таборі для військовополонених, де з росіян намагаються "вибити" кремлівську пропаганду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами речника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, окупанти там вшановують пам'ять загиблих українців, слухають гімн України тощо.

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"Росіяни були піддані пропаганді все життя. Це як спроба витягнути когось із релігійної секти. Це прискорений курс історії України, який ми даємо в’язням, щоб розвінчати заяви Путіна про те, що Україна не є незалежною державою", – сказав Яценко.

Щоб потрапити зі своїх житлових приміщень до їдальні, військовополонені повинні пройти вулицею, де розміщено фотографії діячів з минулого України. Серед них — портрети ідеолога українських націоналістів Степана Бандери та письменника Тараса Шевченка, йдеться у матеріалі.

За словами Яценка, "символом того, як більшість російських в’язнів дивляться на Україну, є один новоприбулий, який подивився на фотографію Бандери та подумав, що це фотографія молодого Путіна".

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Відповідно до Женевської конвенції, військовополонені росіяни працюють у таборі шість днів на тиждень, за що їм платять $8 на місяць, які ті витрачають на напої та солодощі в табірному магазині. Coca-Cola, недоступна в Росії після вторгнення, на сьогодні є найпопулярнішим товаром там, пишуть журналісти.

Яценко заявив, що деякі колишні засуджені росіяни намагалися ввести в таборі "злочинний порядок", заснований на "традиціях російської тюремної ієрархії". Так вони хотіли показати, що є тут "великими людьми", розповів інший представник Координаційного штабу.

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"Ми дуже швидко зупиняємо це. Ми говоримо їм, що якщо ви будете погано поводитися, ми вас звільнимо і нехай українці розберуться з вами. Зазвичай це працює", – підсумував він.

Автор: 

військовополонені (929) табір (19)


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Топ коментарі
+24
А українських полонених різали ржавим ножем, відрізали геніталі і ті хто вернувся важать половину від попередньої ваги.
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18.11.2023 22:29
+17
Бліін! Влаштували їм курорти! На обмін кацапню! А якщо їм не треба , то на розмінування! Досить з хижаками в толерантність гратися!
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18.11.2023 22:33
+11
Ох ви думаєте це їх чомусь навчить? Вернуться в своє расріздюєво, де газу і унітазу нема, і будуть проклинати бандерівських хахлів.
Вони завжди хотіли жити не ліпше, вони і зараз хочуть щоб хтось жив гірше за них.
Ось така зворотня еволюція.
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18.11.2023 22:47
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А українських полонених різали ржавим ножем, відрізали геніталі і ті хто вернувся важать половину від попередньої ваги.
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18.11.2023 22:29 Відповісти
але хвашисти саме українці-дивіться не переплутайте випадково...
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18.11.2023 22:37 Відповісти
А наші щурів їдять
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18.11.2023 22:29 Відповісти
Це ж просто тортури якісь-просто адський ад для рашистав...
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18.11.2023 22:29 Відповісти
Nu da , Bandera i Coca-cola , uboinaia smess ....🤣🤣🤣
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18.11.2023 22:38 Відповісти
Бліін! Влаштували їм курорти! На обмін кацапню! А якщо їм не треба , то на розмінування! Досить з хижаками в толерантність гратися!
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18.11.2023 22:33 Відповісти
Наче знущання. Треба разом з дітьми своїм у полон здатися
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18.11.2023 22:34 Відповісти
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18.11.2023 22:35 Відповісти
а нвіщо в статті двічі писати, що вони роблять і скільки отримують, це на рідкість тупо. рівень журналістики вже нижче плінтуса, і таке на кожному кроці.
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18.11.2023 22:37 Відповісти
Еще наверное устраивают "пытки" борщом и салом... После таких пыток многие пленные набирают лишний вес. Настоящие "фашисты и каратели"!
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18.11.2023 22:41 Відповісти
Портрета Бандери замало буде. Примусьте дивитись наніч лекції Ірини Фаріон.
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18.11.2023 22:43 Відповісти
Ох ви думаєте це їх чомусь навчить? Вернуться в своє расріздюєво, де газу і унітазу нема, і будуть проклинати бандерівських хахлів.
Вони завжди хотіли жити не ліпше, вони і зараз хочуть щоб хтось жив гірше за них.
Ось така зворотня еволюція.
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18.11.2023 22:47 Відповісти
Там говорять Фаріонша зараз незайнята, може хай займеться перевихованням кацапів в людей?
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18.11.2023 22:48 Відповісти
зайнята, університет передумав її звільняти. Але ідея перевиховання її лекціями хороша
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18.11.2023 22:51 Відповісти
А за зданий екзамен видавати кока-колу...
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18.11.2023 22:56 Відповісти
Судячи з сюжету та фото в ЗМІ про умови утримання, лікування та харчування рашистських військовополонених - чималій кількості пенсіонерів треба вдавати себе за рашистських військових та здаватися в полон ЗСУ аби поліпшити своє харчування та підлікуватися.
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18.11.2023 22:59 Відповісти
Цім підарасам ще й платять? Ви **** далися там взагалі? В сраки ще їх цілуйте!
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18.11.2023 23:01 Відповісти
Це катування, однозначно!!!😁
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18.11.2023 23:13 Відповісти
як тут не згадати відомого втікача-розвідника - полноє расчєловєчіваніє...)
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18.11.2023 23:17 Відповісти
и хвосты с копытами кацапы теперь токо в рюкзаках носят...
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18.11.2023 23:27 Відповісти
Якщо взяли в полон то маємо дотримуватись вимог женевської конвенції. Кацапи за останні пів року обміняли лише 23 чоловіка. Тому брати в полон немає сенсу - поле бою єдине місце де можна і потрібно знищувати окупантів без будь яких обмежень по кількості.
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18.11.2023 23:54 Відповісти
Вибити з них пропаганду під силу хіба що лоботомії!!
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19.11.2023 00:36 Відповісти
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19.11.2023 00:56 Відповісти
Уце і все що може зробити ректор культурного закладу для Перемоги?!

Він був попсою. Та їй і залишився….
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19.11.2023 17:45 Відповісти
"Та Шо ж це таке? Я в Шоци..." Пить Coca Cola! Ужас!!!
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19.11.2023 01:21 Відповісти
Справжні тортури! Куди дивиться Amnesti International!?
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19.11.2023 03:45 Відповісти
Нашо воно їм..
От кого кого, а українців треба посилено вчити історії
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19.11.2023 08:54 Відповісти
А вони наших полонених спалювали живцем реактивним вогнеметом джміль в Оленівці. Ми цього вам не забудемо гади.
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19.11.2023 09:00 Відповісти
А на розмінування коли вже їх повезуть?
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19.11.2023 09:00 Відповісти
..исправить мокшей на генетическом уровне,мне так кажется, что пустая трата времени и ресурсов
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19.11.2023 11:29 Відповісти
 
 