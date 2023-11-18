Росіяни-військовополонені слухають гімн України, дивляться на Бандеру та п’ють Coca Cola, - The Times
В українських таборах російські військовополонені вшановують пам’ять загиблих українців, слухають гімн України, працюють у таборі шість днів на тиждень, за що їм платять $8 на місяць, які ті витрачають на напої та солодощі в табірному магазині.
Журналісти британської газети The Times побували у найбільшому в Україні таборі для військовополонених, де з росіян намагаються "вибити" кремлівську пропаганду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами речника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, окупанти там вшановують пам'ять загиблих українців, слухають гімн України тощо.
"Росіяни були піддані пропаганді все життя. Це як спроба витягнути когось із релігійної секти. Це прискорений курс історії України, який ми даємо в’язням, щоб розвінчати заяви Путіна про те, що Україна не є незалежною державою", – сказав Яценко.
Щоб потрапити зі своїх житлових приміщень до їдальні, військовополонені повинні пройти вулицею, де розміщено фотографії діячів з минулого України. Серед них — портрети ідеолога українських націоналістів Степана Бандери та письменника Тараса Шевченка, йдеться у матеріалі.
За словами Яценка, "символом того, як більшість російських в’язнів дивляться на Україну, є один новоприбулий, який подивився на фотографію Бандери та подумав, що це фотографія молодого Путіна".
Відповідно до Женевської конвенції, військовополонені росіяни працюють у таборі шість днів на тиждень, за що їм платять $8 на місяць, які ті витрачають на напої та солодощі в табірному магазині. Coca-Cola, недоступна в Росії після вторгнення, на сьогодні є найпопулярнішим товаром там, пишуть журналісти.
Яценко заявив, що деякі колишні засуджені росіяни намагалися ввести в таборі "злочинний порядок", заснований на "традиціях російської тюремної ієрархії". Так вони хотіли показати, що є тут "великими людьми", розповів інший представник Координаційного штабу.
"Ми дуже швидко зупиняємо це. Ми говоримо їм, що якщо ви будете погано поводитися, ми вас звільнимо і нехай українці розберуться з вами. Зазвичай це працює", – підсумував він.
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Вони завжди хотіли жити не ліпше, вони і зараз хочуть щоб хтось жив гірше за них.
Ось така зворотня еволюція.
Він був попсою. Та їй і залишився….
От кого кого, а українців треба посилено вчити історії