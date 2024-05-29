В Украине открылся лагерь для содержания российских военнопленных "Центр-3"
Уже третий лагерь для содержания российских военнопленных "Центр-3" открыли в Украине. Россияне, попавшие в плен, содержатся в предусмотренных именно для военнопленных лагерях и спецучастках при СИЗО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба проекта "Хочу жить".
"Из-за большого количества россиян, которые сдались в плен, и фактического блокирования обменов российской стороной, Украина вынуждена открывать новые места содержания военнопленных. Вероятно, это не последний такой лагерь для военнопленных россиян, который в этом году начал работу", - говорится в сообщении.
Как удерживают россиян?
В пресс-службе отметили, что, в отличие от России, украинская сторона придерживается Женевской конвенции. Россияне, попавшие в плен, содержатся не в колониях строгого режима вместе с заключенными, а в лагерях и специальных участках при СИЗО, предусмотренных именно для военнопленных.
Пленных россиян не лишают связи с родными, к ним пускают Международный Красный Крест, они имеют возможность получать посылки и денежные переводы, работать, заниматься спортом и досугом.
"Всего этого украинские военнопленные в России лишены, хотя РФ и является подписантом Женевских конвенций", - добавляют в проекте.
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тому вони не поспішають повертатися назад і не вимагають свого повернення , як наші полонені 😡