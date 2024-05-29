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Новости Война
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военнопленные (991) лагерь (14)

В Украине открылся лагерь для содержания российских военнопленных "Центр-3"

Табір для російських військовополонених

Уже третий лагерь для содержания российских военнопленных "Центр-3" открыли в Украине. Россияне, попавшие в плен, содержатся в предусмотренных именно для военнопленных лагерях и спецучастках при СИЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба проекта "Хочу жить".

"Из-за большого количества россиян, которые сдались в плен, и фактического блокирования обменов российской стороной, Украина вынуждена открывать новые места содержания военнопленных. Вероятно, это не последний такой лагерь для военнопленных россиян, который в этом году начал работу", - говорится в сообщении.

Как удерживают россиян?

В пресс-службе отметили, что, в отличие от России, украинская сторона придерживается Женевской конвенции. Россияне, попавшие в плен, содержатся не в колониях строгого режима вместе с заключенными, а в лагерях и специальных участках при СИЗО, предусмотренных именно для военнопленных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ремонт лагеря для пленных россиян выделили ₴34 миллиона

Пленных россиян не лишают связи с родными, к ним пускают Международный Красный Крест, они имеют возможность получать посылки и денежные переводы, работать, заниматься спортом и досугом.

"Всего этого украинские военнопленные в России лишены, хотя РФ и является подписантом Женевских конвенций", - добавляют в проекте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия удерживает в плену 403 украинских женщин, - Координационный штаб
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Топ комментарии
+9
Полонені кацапи в Украіні живуть краще , ніж жили раніше на росіі ,
тому вони не поспішають повертатися назад і не вимагають свого повернення , як наші полонені 😡
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29.05.2024 13:11
+7
Жванецкая конвекция
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29.05.2024 13:12
+7
... займаються спортом і дозвіллям... за те, що ср*ли на нас ракетами
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29.05.2024 13:23
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Підори
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29.05.2024 13:08 Ответить
Шлюхі і джек пот гарантовані ублюдкам? Чи шо там красний хрєстєц скаже з гамністі?
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29.05.2024 13:08 Ответить
Полонені кацапи в Украіні живуть краще , ніж жили раніше на росіі ,
тому вони не поспішають повертатися назад і не вимагають свого повернення , як наші полонені 😡
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29.05.2024 13:11 Ответить
Нахєра ти несеш кацапське іпсо? Ти ще розкажи про 10 тисяч які щомісяця витрачають на кожного з цих підрів, а у укр пенса пенсія 3 тисячі. Цих виродків утримують за гроші Заходу, а не за бюджет України
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29.05.2024 14:12 Ответить
Да ну
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29.05.2024 15:15 Ответить
треба брати приклад з англійців - під час другої світової вони тримали полонених німців на елекростанціях та інших стратегічних об'єктах…
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29.05.2024 14:13 Ответить
Зупинило б це путєна? Звісно ні.
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29.05.2024 15:08 Ответить
Але й полонені та їхні сім'ї не були б у спокої
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30.05.2024 06:40 Ответить
Жванецкая конвекция
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29.05.2024 13:12 Ответить
Вони хоч щось корисне роблять? Чи тільки жруть і ср*ть?
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29.05.2024 13:18 Ответить
... займаються спортом і дозвіллям... за те, що ср*ли на нас ракетами
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29.05.2024 13:23 Ответить
"вони мають можливість .. працювати, займатися спортом і дозвіллям" - Це точно табір чи санаторій? Більшість українців, які не мають ні роботи, ні спорту, ні дозвілля, лише позаздрять цим ушльопкам, які сюди прилізли зі зброєю нас убивати.
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29.05.2024 13:22 Ответить
Згідно конвенцій це не полонені, оскільки русня війну не оголошувала, а бойовики бандформуваннь.
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29.05.2024 13:28 Ответить
Вже було роз'яснення щодо цього. Вважаються в/полоненими, на жаль.
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29.05.2024 15:13 Ответить
А може краще цих терористів розміщувати на об'єктах електенергетики ???
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29.05.2024 13:50 Ответить
Интересно, если б тцкашники предлагали выбор - или в тцк, или в этот табир, то куда бОльшая часть бы ломанулась?
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29.05.2024 14:11 Ответить
Хто в курсі, скільки разів на тиждень там фізіопроцедури?
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29.05.2024 14:23 Ответить
Пусть шьют черные пакеты с российской символикой
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29.05.2024 14:56 Ответить
С крематорием?
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29.05.2024 15:59 Ответить
 
 