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Россия удерживает в плену 403 украинских женщин, - Координационный штаб

Повернення українських жінок з російського полону

В российском плену находятся 403 женщины из Украины, многие из них - гражданские.

Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в российской неволе находятся 403 украинских женщины. Многие из них - незаконно удерживаемые гражданские. Также есть женщины, судьба которых неизвестна с 2014 года, пропавшие без вести. На многочисленные обращения с требованием вернуть порабощенных женщин российская сторона отвечает молчанием и игнорирует все обращения.

Условия содержания украинских женщин в российской неволе не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Освобожденные из плена женщины утверждают среди прочего об унижении, негуманных условиях содержания, недостаточном питании, невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными. Также россияне продолжают запрещать представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских, которых в РФ и на ВОТ насчитывается более 100.

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Украинская сторона не раз предлагала России освободить женщин в первую очередь, вместо этого представители страны-агрессора занимаются манипуляциями, в частности обнародованием различных списков. Но за этим всем кроется нежелание продолжать обмены.

Женщины, так же как и тяжелораненые, тяжелобольные, согласно международному гуманитарному праву, должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь. Но официальные представители России делают вид, что не читали подписанных их страной международных соглашений и не собираются их выполнять", - говорится в сообщении.

Координаційний штаб про жінок у полоні РФ
Координаційний штаб про жінок у полоні РФ

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военнопленные (1061) женщины (885) пленные (2135)


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Не віддають, або знищені або користуються ними за для розваг!!! Це роки, нічого святого. Так само і хамам не віддає решту заручників бо вони знищені і більшість дівчат військових. Як ці роки і хамам подібні!!! Шкода жінок, це війна, будь вона проклята!!!
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24.05.2024 22:33 Ответить
...орки...чому втручається перекладач і пише роки????????
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24.05.2024 22:35 Ответить
Хамас ........хамам,що за хєрня ???
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24.05.2024 22:36 Ответить
До конца своих дней буду проклинать зеленского и тех ********* что его выбрали! Это вы ***** сделали эту беду, вы привели войну в Украину!!!!
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24.05.2024 23:30 Ответить
Прокльони не допоможуть, адже війна прийшла і до тих хто отоє лайно не обирав Тепер мусимо разом жерти оце все, разом перетравити ті кляті шашлики, вижити і перемогти Усе це ми зробимо тільки разом (хоча інколи також аж клинить)
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25.05.2024 08:22 Ответить
 
 