Россия удерживает в плену 403 украинских женщин, - Координационный штаб

В российском плену находятся 403 женщины из Украины, многие из них - гражданские.

Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в российской неволе находятся 403 украинских женщины. Многие из них - незаконно удерживаемые гражданские. Также есть женщины, судьба которых неизвестна с 2014 года, пропавшие без вести. На многочисленные обращения с требованием вернуть порабощенных женщин российская сторона отвечает молчанием и игнорирует все обращения.

Условия содержания украинских женщин в российской неволе не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Освобожденные из плена женщины утверждают среди прочего об унижении, негуманных условиях содержания, недостаточном питании, невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными. Также россияне продолжают запрещать представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских, которых в РФ и на ВОТ насчитывается более 100.

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Украинская сторона не раз предлагала России освободить женщин в первую очередь, вместо этого представители страны-агрессора занимаются манипуляциями, в частности обнародованием различных списков. Но за этим всем кроется нежелание продолжать обмены.

Женщины, так же как и тяжелораненые, тяжелобольные, согласно международному гуманитарному праву, должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь. Но официальные представители России делают вид, что не читали подписанных их страной международных соглашений и не собираются их выполнять", - говорится в сообщении.



