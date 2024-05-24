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Росія утримує у полоні 403 українські жінки, - Координаційний штаб

Повернення українських жінок з російського полону

У російському полоні перебувають 403 жінки з України, чимало з них - цивільні.

Про це повідомили в пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у російській неволі знаходяться 403 українських жінки. Чимало з них -- незаконно утримувані цивільні. Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення.

Умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки твердять серед іншого про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними. Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у рф та на ТОТ налічують понад 100.

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Українська сторона не раз пропонувала росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни.

Жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу. Натомість офіційні представники росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати", - йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб про жінок у полоні РФ
Координаційний штаб про жінок у полоні РФ

Автор: 

військовополонені (926) жінки (625) полонені (2259)


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Не віддають, або знищені або користуються ними за для розваг!!! Це роки, нічого святого. Так само і хамам не віддає решту заручників бо вони знищені і більшість дівчат військових. Як ці роки і хамам подібні!!! Шкода жінок, це війна, будь вона проклята!!!
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24.05.2024 22:33 Відповісти
...орки...чому втручається перекладач і пише роки????????
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24.05.2024 22:35 Відповісти
Хамас ........хамам,що за хєрня ???
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24.05.2024 22:36 Відповісти
До конца своих дней буду проклинать зеленского и тех ********* что его выбрали! Это вы ***** сделали эту беду, вы привели войну в Украину!!!!
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24.05.2024 23:30 Відповісти
Прокльони не допоможуть, адже війна прийшла і до тих хто отоє лайно не обирав Тепер мусимо разом жерти оце все, разом перетравити ті кляті шашлики, вижити і перемогти Усе це ми зробимо тільки разом (хоча інколи також аж клинить)
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25.05.2024 08:22 Відповісти
 
 