Росія утримує у полоні 403 українські жінки, - Координаційний штаб

У російському полоні перебувають 403 жінки з України, чимало з них - цивільні.

Про це повідомили в пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у російській неволі знаходяться 403 українських жінки. Чимало з них -- незаконно утримувані цивільні. Також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення.

Умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки твердять серед іншого про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними. Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у рф та на ТОТ налічують понад 100.

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Українська сторона не раз пропонувала росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни.

Жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу. Натомість офіційні представники росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати", - йдеться у повідомленні.



