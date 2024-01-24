На ремонт лагеря для пленных россиян выделили ₴34 миллиона
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из резервного фонда на ремонт одного из лагерей для содержания российских пленных Кабмин Украины выделил Министерству юстиции 34 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"На период военного положения расходы на осуществление мер, связанных с содержанием военнопленных, могут осуществляться за счет средств резервного фонда госбюджета. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января 2024 года. Также этим же решением Кабинет Министров выделил из резервного фонда Министерству юстиции 34,05 млн грн на ремонт одного из лагерей для содержания пленных россиян", - говорится в сообщении.
Средства пойдут на ремонт и оборудование зданий и инженерных коммуникаций.
Это увеличит возможности Украины по содержанию военнопленных в соответствии с международными нормами и отечественным законодательством — как подписант Женевской конвенции об обращении с военнопленными, Украина неукоснительно соблюдает соответствующие нормы международного права.
Пожалуйста, подождите...
бий своїх щоб чужі боялися.
Що там, не зає.алися "ржать"?
Де ж там той, хто оголосить сигнал на кшталт "над Сантьяго йде дощ"?
Чи дочекається Україна?
Чи вже "Малоросія"?
отримують 500-700 гривень.А на полоненну кацапню ЗЕбануті витрачають мільйони. Це мені дуже нагадуе мрії блазня заглянути в тухес ***** і вилизати його, ну прямо другий куплет з цієї пісні блазня. Розумію, полонену кацапню десь потрібно тримати. Так в Україні десятки, а може і сотні таборів для злочинців, зробити їм окремий барак і нехай живуть, поки не обміняють.
А ось помилання, як наша держава турбуеться про героїв, яких списали з війська :
https://texty.org.ua/articles/109972/bijci-pislya-poranennya-orymuyut-500-hrn-zarplaty-sho-potribno-zminyty/
Так хорошо, как в украинском плену, им никогда больше не жить ...
але ж, наші штурмовики, якогось х*я, беруть у полон. навіть поранених.
їм, за це, преміальні платять.
В першу чергу беруть для поповнення обмінного фонду. Взавтра в твоє місто зайдуть росіяни, тебе заберуть до росії - то ти мабуть схочеш, щоб тебе витягли. І невеликим шансом буде, шо схочуть назад полоненого і тебе за нього віддадуть.
Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму (норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року №543). Тобто наразі така пенсія не може бути меншою за 4 256,70 грн.
Важливо знати, що в будь-якому випадку загальний розмір пенсії з надбавками в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:
для І групи - 13 604,50 грн;для
ІІ групи - 10 988,25 грн;для
ІІІ групи - 7534,80 грн.
А дрони? Ну шо дрони? Паяйте на кухнях своїм чи волонтерським коштом. То вже самі дивіться, в Україні ж демократія, влада підзвітна народу.
Чи нє?