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Новости Война в Украине
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На ремонт лагеря для пленных россиян выделили ₴34 миллиона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,військовополонені

Из резервного фонда на ремонт одного из лагерей для содержания российских пленных Кабмин Украины выделил Министерству юстиции 34 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"На период военного положения расходы на осуществление мер, связанных с содержанием военнопленных, могут осуществляться за счет средств резервного фонда госбюджета. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января 2024 года. Также этим же решением Кабинет Министров выделил из резервного фонда Министерству юстиции 34,05 млн грн на ремонт одного из лагерей для содержания пленных россиян", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на ремонт и оборудование зданий и инженерных коммуникаций.

Также смотрите: Обед российского оккупанта в украинском лагере для военнопленных: рассольник, кукурузная каша с мясом и салат. ВИДЕО

Это увеличит возможности Украины по содержанию военнопленных в соответствии с международными нормами и отечественным законодательством — как подписант Женевской конвенции об обращении с военнопленными, Украина неукоснительно соблюдает соответствующие нормы международного права.
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Топ комментарии
+51
А на пораненого нашого воїна 700 грн на місяць.
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24.01.2024 07:44
+44
Уроди, а не влада. Кому це треба? Хай сидять в кінчених умовах, якщо то треба міжнародникам, хай самі їм ремонтують умови, на 34 млн мавіків купить краще
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24.01.2024 07:49
+41
Сцену поставить не забудьте,что бы квартальные шуты приезжали туда с концертами хотя бы раз в месяц,урусам их шутки про Украину,томос и нестандарная игра на пианино понравятся.
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24.01.2024 07:49
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А на пораненого нашого воїна 700 грн на місяць.
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24.01.2024 07:44 Ответить
Як то кажуть...
бий своїх щоб чужі боялися.
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24.01.2024 09:02 Ответить
Мабуть за рахунок поранених, жінокк і дітей переселенців.
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24.01.2024 07:46 Ответить
А сирьожа молодець.
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24.01.2024 08:35 Ответить
а переміщеним та біженцям згідно тієї жванєцкої конфєрєнції шось положено?
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24.01.2024 07:49 Ответить
Положено прославляли ********* та підора **********.
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24.01.2024 08:44 Ответить
Сцену поставить не забудьте,что бы квартальные шуты приезжали туда с концертами хотя бы раз в месяц,урусам их шутки про Украину,томос и нестандарная игра на пианино понравятся.
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24.01.2024 07:49 Ответить
Сто % !
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24.01.2024 08:36 Ответить
Уроди, а не влада. Кому це треба? Хай сидять в кінчених умовах, якщо то треба міжнародникам, хай самі їм ремонтують умови, на 34 млн мавіків купить краще
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24.01.2024 07:49 Ответить
Скоро цим вбивцям ЗЕ і підйомні платитеме.
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24.01.2024 07:54 Ответить
от скільки тих полонених в тому одному лагері? хай тища. То це тридцять штири тищі гривень на одне рило! на ремонт одного рила. У мене пенсія 2520грн. Я хочу в український плєн!!!
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24.01.2024 07:55 Ответить
На утримання тисячі полонених з бюджету щомісячно списується 10 000 х 1 000 = 10 млн.грн.
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24.01.2024 09:54 Ответить
А платные камеры от клоуна Малюськи там будут?
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24.01.2024 07:55 Ответить
по жванєцкій конфєрєнції в цій палаті кроватки стоять тісно - полонені колінця поранять. Дядя і тьотя із гамнесті ванькі інтернешинел заругають!
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24.01.2024 08:06 Ответить
Они их скрепненько по 2 сдвинут- и места больше, и любви...
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24.01.2024 08:17 Ответить
Можна буде зекономити на опаленні,- самі нехай гріються
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24.01.2024 09:56 Ответить
Если вазелин не выдавать, сугреву от трения будет больше.
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24.01.2024 12:52 Ответить
Це просто чергова хуцпа...
Що там, не зає.алися "ржать"?
Де ж там той, хто оголосить сигнал на кшталт "над Сантьяго йде дощ"?
Чи дочекається Україна?
Чи вже "Малоросія"?
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24.01.2024 07:57 Ответить
На обмін іх пошвидше
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24.01.2024 08:01 Ответить
а хто захоче в окопи під пулі та снаряди з такої лафи?
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24.01.2024 08:03 Ответить
то це полонені орки проходять тут реабілітацію ув санаторних умовах шоп після обміну зі свіжими силами, окрепші та возмужавші зразу в бой
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24.01.2024 08:02 Ответить
кормите их получше - чтобы потом у них были силы вернувшись снова на фронт -убивать -насиловать и РАССТРЕЛИВАТЬ ПЛЕННЫХ УКРАИНЦЕВ
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24.01.2024 08:06 Ответить
тут на 99% грантовое бабло на содержание пленных,всякие конвенции и тд и тп.иначе не дадут денег...а так кто мешал тому же бойцу кто взял в плен не докладывать что взял пленного,пока не доложил что у тебя пленный то он полностью твой можешь делать с ним все что захочешь)
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24.01.2024 08:30 Ответить
а бійцю за полоненого шось дають? шоча б якусь премію?
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24.01.2024 09:48 Ответить
Ти поглянь тільки, яка щедра ЗЕбанута срань. Нашим героям, які лежать в госпіталях після поранень на нолі і виведення поза штат
отримують 500-700 гривень.А на полоненну кацапню ЗЕбануті витрачають мільйони. Це мені дуже нагадуе мрії блазня заглянути в тухес ***** і вилизати його, ну прямо другий куплет з цієї пісні блазня. Розумію, полонену кацапню десь потрібно тримати. Так в Україні десятки, а може і сотні таборів для злочинців, зробити їм окремий барак і нехай живуть, поки не обміняють.
А ось помилання, як наша держава турбуеться про героїв, яких списали з війська :

https://texty.org.ua/articles/109972/bijci-pislya-poranennya-orymuyut-500-hrn-zarplaty-sho-potribno-zminyty/
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24.01.2024 08:07 Ответить
Свої військові у жахливих умовах служать. Хто після поранень державі сьають не потрібні. Живуть за копійки, не можуть добитись собі встановлених законом пільг, того самого убд. А цим скотам мільйони виділяють
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24.01.2024 08:20 Ответить
Просто у Дерьмака принцип, своіх нє бросаем
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24.01.2024 08:23 Ответить
Это чтобы вернувшись, они в первый же вечер повесились ?
Так хорошо, как в украинском плену, им никогда больше не жить ...
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24.01.2024 08:35 Ответить
не знаю. не маю повної інформації.
але ж, наші штурмовики, якогось х*я, беруть у полон. навіть поранених.
їм, за це, преміальні платять.
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24.01.2024 08:37 Ответить
Сходи сам зароби на таку премію.
В першу чергу беруть для поповнення обмінного фонду. Взавтра в твоє місто зайдуть росіяни, тебе заберуть до росії - то ти мабуть схочеш, щоб тебе витягли. І невеликим шансом буде, шо схочуть назад полоненого і тебе за нього віддадуть.
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24.01.2024 12:32 Ответить
"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця тримання, персонал, охорону. Тож якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, - ця сума складає близько 10 тисяч грн на одного полоненого в місяць"

Загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим ніж 210% прожиткового мінімуму (норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року №543). Тобто наразі така пенсія не може бути меншою за 4 256,70 грн.


Важливо знати, що в будь-якому випадку загальний розмір пенсії з надбавками в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:
для І групи - 13 604,50 грн;для
ІІ групи - 10 988,25 грн;для
ІІІ групи - 7534,80 грн.
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24.01.2024 13:33 Ответить
А нас після року війни завели в розвалену школу, що в Черкаській області - без туалета і гарячої води. Топили буржуйками. Так створювалася "гвардія наступу"
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24.01.2024 08:38 Ответить
А це гроші є, ресурси є, бажання є. Он як радо рапортують!
А дрони? Ну шо дрони? Паяйте на кухнях своїм чи волонтерським коштом. То вже самі дивіться, в Україні ж демократія, влада підзвітна народу.
Чи нє?
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24.01.2024 08:38 Ответить
****, даже пленный кацап продолжает вредить.
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24.01.2024 08:48 Ответить
Ще не забудьте призначити одного психоаналітика на 10 полонених, бо їм же так важко вдалєке ат бєрьозак
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24.01.2024 08:57 Ответить
може відразу побудуємо їм котеджне містечко біля Бучі чи Ірпеня? **** ж мєлочитися....
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24.01.2024 08:59 Ответить
некто почав ПРИБОРОХЛЯТИСЯ
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24.01.2024 09:04 Ответить
"зезрадники" могли б звернутися до Орбана і Фіця про інвестиції в будівництво готельних комплексів для рашистських вбивць,на території України,в районі Буковелю
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24.01.2024 09:20 Ответить
Всіма своїми діями ці ******** показують слуги чийого вони народу.
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24.01.2024 09:38 Ответить
Та не хвилюйтесь ви так - ніякого ремонту не буде ЗЕбандити все вкрадуть!
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24.01.2024 09:47 Ответить
Сирітки...
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24.01.2024 10:00 Ответить
В програмах Золкіна-Апостола, де полонені зв'язуються з ріднею,оркосамки час-від-часу зауважують :--- "Ти паправілся". Правда полонені начебто працюють, може в нуль і зводять,надіюсь....
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24.01.2024 10:07 Ответить
А что,качалка,тир, дискотека им очень нужны,бассейн не помешает,еще денежное довольствие и гранты на обучение в универах, украинские паспорта тоже выдайте,в такой плен свои тоже будут сдаваться.
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24.01.2024 10:14 Ответить
А премиальные пленным русакам платить будут то? И компенсации за неудобства содержания? Меню то хоть ресторанное? Кальян/сигары не забывают? Воду в бассейн дали?
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24.01.2024 11:30 Ответить
 
 