На ремонт лагеря для пленных россиян выделили ₴34 миллиона

Из резервного фонда на ремонт одного из лагерей для содержания российских пленных Кабмин Украины выделил Министерству юстиции 34 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"На период военного положения расходы на осуществление мер, связанных с содержанием военнопленных, могут осуществляться за счет средств резервного фонда госбюджета. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 января 2024 года. Также этим же решением Кабинет Министров выделил из резервного фонда Министерству юстиции 34,05 млн грн на ремонт одного из лагерей для содержания пленных россиян", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на ремонт и оборудование зданий и инженерных коммуникаций.

Также смотрите: Обед российского оккупанта в украинском лагере для военнопленных: рассольник, кукурузная каша с мясом и салат. ВИДЕО

Это увеличит возможности Украины по содержанию военнопленных в соответствии с международными нормами и отечественным законодательством — как подписант Женевской конвенции об обращении с военнопленными, Украина неукоснительно соблюдает соответствующие нормы международного права.