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военнопленные (991) плен (2532) пытки (815) издевательство (131) Лубинец Дмитрий (422)

Обратился в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства, - Лубинец о видео с украинскими военнопленными

Лубінець про відео з військовополоненими українцями - звернувся до МКЧХ та ООН

Омбудсман Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательств, которые сняты на видео, распространяемом оккупантами в соцсетях.

Об этом написал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ

"Очередное издевательство над украинскими военнопленными! Сетью распространяется видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где сейчас россияне пытаются вести наступательные действия", - отметил омбудсмен.

Лубинец отметил: "На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными - не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение".

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Омбудсман убежден, что этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией.

Также он обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства.

"Россия не придерживается никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловеческие действия!", - добавил Лубинец

Уполномоченный по правам человека убежден, что мир должен реагировать, чтобы привлечь Россию к ответственности, иначе право силы победит силу права.

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Напомним, 2 июня в сети появилось видео, на котором оккупанты издеваются над военными ВСУ, которые попали в плен.
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Топ комментарии
+24
Коли наші так зроблять - отоді огого!!! зафіксують,возмутяцця та занепокояться. А папа рімскій навіть кадилом замахнеться!
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02.06.2024 22:30
+23
По-перше, треба прекратити цю "ліберастичну" практику з кацапськими полоненими, які дзвонять на кацапію, яких кормлять краще за наших воїнів(!!), обмежити отим шпигунам з МКЧХ відвідувати ці табори, та взагалі відноситись до них, як до ворога, а не, як до "мальчікі в трусіках патєрялісь". Скільки вже фактів катувань і нелюдського відношення до наших полонених, а треба зеркальна відповідь - відрізати їх від будь яких контактів, а натомість давати тільки українську пропаганду. Досить яшкатись.
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02.06.2024 22:35
+10
Патужно!
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02.06.2024 22:32
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Коли наші так зроблять - отоді огого!!! зафіксують,возмутяцця та занепокояться. А папа рімскій навіть кадилом замахнеться!
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02.06.2024 22:30 Ответить
Патужно!
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02.06.2024 22:32 Ответить
По-перше, треба прекратити цю "ліберастичну" практику з кацапськими полоненими, які дзвонять на кацапію, яких кормлять краще за наших воїнів(!!), обмежити отим шпигунам з МКЧХ відвідувати ці табори, та взагалі відноситись до них, як до ворога, а не, як до "мальчікі в трусіках патєрялісь". Скільки вже фактів катувань і нелюдського відношення до наших полонених, а треба зеркальна відповідь - відрізати їх від будь яких контактів, а натомість давати тільки українську пропаганду. Досить яшкатись.
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02.06.2024 22:35 Ответить
Кацапи звіріють не просто так, це запобіжник від здачі в полон своїх виродків - тому вони й стріляються.
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02.06.2024 22:40 Ответить
Нехай телефонують і пишуть, але тільки українською. Наскільки знаю, нашим розмовляти і писати в полоні дозволяють тільки свинособачою.
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03.06.2024 09:46 Ответить
Ваша влада ніколи про вас і не турбувалася-півкацапії живуть без елементарних зручностей, але мільярди доларів витрачаються не на поліпшення життя власних громадян, а на знищення українців.
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02.06.2024 23:00 Ответить
Гарний дядько. Може і з окопу погрожувати касапам
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02.06.2024 22:40 Ответить
Навіть вже не смішно. З 2014 ця хня твориться.

Він довбиться??
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02.06.2024 22:41 Ответить
не скажу за всю країну, але небайдуже закордоння гадає - з ким?
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02.06.2024 23:09 Ответить
З закордонням?
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02.06.2024 23:14 Ответить
а в опі що, єрмачня вже перевелася?
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02.06.2024 23:15 Ответить
Наших спеців тих служб зараз судять і тих, що можуть щось зробити розігнали…
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03.06.2024 05:33 Ответить
Ця нікчемна оон тільки й може опікуватися Газою та Палестиною, з їхніми постановками про "розіп"ятих пластилінських мальчіков"!
Хамас 24/7 крутить свої шоу по УСІХ світових каналах, а zeкодло тільки на нікчемному л@йномарафоні.
Тому про газу кожен рептилоїд в курсі, а про більш жахливі злочини орди майже ніхто не переймається
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02.06.2024 23:11 Ответить
Ну там занепокояться... Може краще самим робити те саме?
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02.06.2024 23:22 Ответить
Служба така в облрембуда - ритуально ойвейкати щоразу, коли хтось звично підтирається правами людини.
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02.06.2024 23:37 Ответить
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02.06.2024 23:40 Ответить
На привеликий жаль ми ще будемо побачити такі відео, поки влада не почне воювати, або тримати оборону мінними полями та бетонними укріпленнями а не українцями!
Саме корупція, кумовство і недосвідченість мають таки наслідки, бо то що москалі гірше тварин знають навіть у владі, але спокуса вкрасти є непереможна.
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03.06.2024 00:53 Ответить
Все силы на вывал орков!
Хоть ФПВ хоть что купить для Фронта, сейчас у Украинца одна цель - помочь анннигиляции империи!
А потом уже следущие Цели - ликвидировать компартию кнр, Хуня-Кима , Лукашеску и Полотенцеголовых в Тегеране
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03.06.2024 00:55 Ответить
Одна нікчема щось там пише іншим нікчемам. Це гівно, як би мало би хоч якусь гідність, пішло б служити у ЗСУ для початку. На фронті не вистачає людей і всього іншого, а не писульок пісюлек. Ха ха ха.
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03.06.2024 04:24 Ответить
Лубінець, по-моєму найнікчемніший із зелених, ось він щось каже, а міг би і не казати, і нічого б не змінилося. Просто порожнє місце. За зарплатнею ходить та і все.
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03.06.2024 10:50 Ответить
 
 