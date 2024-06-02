Россияне пытают украинских военных, попавших в плен на Харьковщине. ВИДЕО

Оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и издеваются над ними.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал БУТУСОВ ПЛЮС.

"Неизлечимо больная нация, которая сама снимает свои военные преступления. Так российские уроды издеваются над украинскими военнопленными на Харьковском направлении фронта, даже не скрывая своих лиц. Конечно же, когда в плену окажутся они сами, то с тупыми физиономиями будут петь, что не знали, куда ехали, повоевать не успели, и даже оружия им не выдали", - отмечает Бутусов.

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