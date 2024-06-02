Россияне пытают украинских военных, попавших в плен на Харьковщине. ВИДЕО
Оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и издеваются над ними.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал БУТУСОВ ПЛЮС.
"Неизлечимо больная нация, которая сама снимает свои военные преступления. Так российские уроды издеваются над украинскими военнопленными на Харьковском направлении фронта, даже не скрывая своих лиц. Конечно же, когда в плену окажутся они сами, то с тупыми физиономиями будут петь, что не знали, куда ехали, повоевать не успели, и даже оружия им не выдали", - отмечает Бутусов.
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Пожалуйста, подождите...
- кацапи - молоді та гарно екіповані / напевне і підготовка е.../
-наші полонені - старшого віку , і не зовсім в хоролшій фізичній формі...
е над чим "працювати" тим хто за це у нас відповідальний...
Піццу їм прикупіть.
Зібрали, показали - все повинно бути дзеркально.
Цю ненависть народу не стерти, а український народ занадто великий, щоб його знищити = програш кацапії
Ну и хорошо бы его показать всем вс ВСУ, пусть каждый делает свои выводы