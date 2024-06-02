Росіяни катують українських військових, які потрапили в полон на Харківщині. ВIДЕО
Окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і знущаються з них.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал БУТУСОВ ПЛЮС.
"Невиліковно хвора нація, яка сама знімає свої воєнні злочини. Так російські виродки знущаються з українських військовополонених на Харківському напрямку фронту, навіть не приховуючи своїх облич. Звичайно ж, коли в полоні опиняться вони самі, то з тупими фізіономіями співатимуть, що не знали, куди їхали, повоювати не встигли, і навіть зброї їм не видали", - зазначає Бутусов.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
- кацапи - молоді та гарно екіповані / напевне і підготовка е.../
-наші полонені - старшого віку , і не зовсім в хоролшій фізичній формі...
е над чим "працювати" тим хто за це у нас відповідальний...
Піццу їм прикупіть.
Зібрали, показали - все повинно бути дзеркально.
Цю ненависть народу не стерти, а український народ занадто великий, щоб його знищити = програш кацапії
Ну и хорошо бы его показать всем вс ВСУ, пусть каждый делает свои выводы