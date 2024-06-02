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полон (1482) Харківщина (6053) Бутусов Юрій (3479)

Росіяни катують українських військових, які потрапили в полон на Харківщині. ВIДЕО

Окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і знущаються з них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал БУТУСОВ ПЛЮС.

"Невиліковно хвора нація, яка сама знімає свої воєнні злочини. Так російські виродки знущаються з українських військовополонених на Харківському напрямку фронту, навіть не приховуючи своїх облич. Звичайно ж, коли в полоні опиняться вони самі, то з тупими фізіономіями співатимуть, що не знали, куди їхали, повоювати не встигли, і навіть зброї їм не видали", - зазначає Бутусов.

Також дивіться: Як виглядають полонені після катувань у російських тюрмах. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+102
Нелюди - они и есть нелюди. Генетический мусор Земли.
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02.06.2024 21:12
+58
Хлопці, дорогенькі, ви знаєте де це відбулось. Заклинаю вас, візьміть цих виродків живими (якщо трапиться така можливість). І не дотримуйтесь тих придуркуватих "законів війни" . І не треба нам вашого відео. Просто покажіть нам фото частин їх тіл. Нам буде цього достатньо...
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02.06.2024 21:28
+43
Є такі аксіоми - кацапу вірити не можна і брати в полон непотрібно!..
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02.06.2024 21:19
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Вони тобі це сказали?
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02.06.2024 22:59 Відповісти
а тепер трошки об'єктивізму :

- кацапи - молоді та гарно екіповані / напевне і підготовка е.../
-наші полонені - старшого віку , і не зовсім в хоролшій фізичній формі...

е над чим "працювати" тим хто за це у нас відповідальний...


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02.06.2024 22:34 Відповісти
Це ТРО. Вони стояли на тилових позиціях, там зазвичай така картина люди які хворі, до 60, чекають на ВЛК і дембель. А от чого їх не підсилили, якщо загодя знали про наступ на Харків, - оце питання...
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02.06.2024 22:59 Відповісти
Бачу тобі ржачно, Шмяк. Ці люди мусили йти в армію бо такі як ти уй-обки позалазили під жіночі спідниці. Все просто, Шмяк...
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02.06.2024 23:36 Відповісти
Це наслідки великих фортифікацій прибудованих зеленським
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02.06.2024 22:53 Відповісти
Тягніть кацапів на ТБ. Нехай мамі подзвонять.
Піццу їм прикупіть.
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02.06.2024 22:58 Відповісти
они будут сидеть у золкина и ныть.
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02.06.2024 22:58 Відповісти
А візуально на людину схожий...
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02.06.2024 23:03 Відповісти
Одні кажуть треба брати полонених на обмін. Другі кажуть не треба. Але є компроміс - брати "на обмін" слабких, маленьких чмонь. Вони їдять менше і не вийобуються.
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02.06.2024 23:09 Відповісти
Як варіант - шляхом створення нестерпних умов утримання в полоні доводити до такого стану сильних і вгодованих полонених кацапів, щоб вони після обміну або здихали від ускладнень, або залишались глибокими іналідами
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03.06.2024 00:48 Відповісти
Це не варіант. В катівнях мають працювати кати. Ви згодні займатися катуванням як це роблять кацапи? Мудаків-садистів таки можна знайти, але порушуючи Женевську конвенцію ми станемо такими ж фашистами як і кацапи. Позбавлення волі саме по собі вже є покаранням і вважається другим по тяжкості після смертної кари.
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03.06.2024 01:28 Відповісти
Золкину с Димоном Карпенко покажите это видос.
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02.06.2024 23:19 Відповісти
Всі кацапи мають бути знищені, вони невиліковні. Їх предки - андрофаги, і вони так і залишились андрофагами. Цивілізаційний розвиток - це не про цих потвор.
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02.06.2024 23:22 Відповісти
давно хворієш?
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02.06.2024 23:30 Відповісти
Судячи з його десять днів на сайті то то бот
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03.06.2024 14:38 Відповісти
Їх теж, жаліти, після цього, не будуть.
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02.06.2024 23:30 Відповісти
Ссыкливые розовые пони не понимают какую надо вести политику с варварами, и до них дойдёт только тогда когда эта мразь придёт к ним.
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02.06.2024 23:42 Відповісти
Невже у нас мало їхгіх полонених?
Зібрали, показали - все повинно бути дзеркально.
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02.06.2024 23:44 Відповісти
і що, та кацапам посрати на своїх.
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03.06.2024 07:39 Відповісти
Дурня. Не можемо. Ми дотримуємося женевської . Гундосий вже відмінив конституцію для українців . А тут Європа може сказати "ніззя " ви ж за демократичні цінності б'єтеся. І поміч зменшать наприклад . Аиот виізаря, да не на камеру .. ото цікавинка .
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03.06.2024 07:47 Відповісти
* втихаря*
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03.06.2024 07:48 Відповісти
Всіх дістанемо!!! Не буде спокою ніколи вам!!!!!
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03.06.2024 00:02 Відповісти
Уже через це відео кацапи не зможуть перемогти - бо ненависть до них на тисячу років!
Цю ненависть народу не стерти, а український народ занадто великий, щоб його знищити = програш кацапії
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03.06.2024 00:16 Відповісти
Опознать этих выродков труда не составит, надеюсь Буданов, Малюк это ино посмотрят.
Ну и хорошо бы его показать всем вс ВСУ, пусть каждый делает свои выводы
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03.06.2024 00:21 Відповісти
виордки кацапські горіти вам у пеклі вічно
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03.06.2024 00:24 Відповісти
Ну з підарами зрозуміло, то є нелюди. Яка може йти мова про звичаї війни? То ж нація гірше неандертальців, держава буратинія - самі собі щось придумали і самі ж в цю чуш повірили. Більше питань до наших нев'їбенних командирів. Як не одноразово писав Юрій Бутусов про проблеми в армії серед канцелярських генералів, а ось воно і себе показало. Я такої ж атлетичної статури, як і ці нещасні дядьки, яким щонайменше за 40 років. Хто їх відправив на передову, не підготовлених, не озброєних належним чином. Хто ця погань? Хто проведе аналіз та надасть відповідь щодо важливості прийняття рішення відправити дядьків хто зна куди.
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03.06.2024 00:32 Відповісти
Ніхто .
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03.06.2024 07:45 Відповісти
Що ти мелеш кацапський троль? Де ти побачив"неозброєни,непідготовлених" Вони вполоні,тому і без зброї.
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03.06.2024 08:14 Відповісти
Привіт нев'їбенним писакам. Що небуть, аби когось обіграти, національна традиція така, да? Почитай на цензорів за 125 бригаду, яка зустрічала підарів, її склад та озброєння на початку наступу, а тоді зроби висновки, перш ніж писати нісенітниці. Успіхів в обсиранні всього навкруги.
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03.06.2024 13:45 Відповісти
Гарний кацап - мертвий кацап.
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03.06.2024 00:44 Відповісти
а ти, чому не можеш?
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03.06.2024 07:40 Відповісти
До 13-го колена... По генотипу - стеризовать. Гены уничтожить -любое проявление считать угрозой Человечеству! Уродов в снаряге - убить даже на кладбище!
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03.06.2024 01:07 Відповісти
Жаль что в плен к ВСУ попадают только добряки, которые и не стреляли даже.
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03.06.2024 01:25 Відповісти
Тут багато роботи для слідчих . Требо ідентефікувати злочинців , а потім включити їх до списків на ліквідацію . Тобто , що воно у ночі просиналося у холодному поту й дочекалося кулі у пах десь поряд з мамкою чи полюбовницєю . Верогідність , що саме ці покидьки теж потраплять у полон дуже низька ...
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03.06.2024 01:27 Відповісти
Йдеш нах,кацап.
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03.06.2024 08:13 Відповісти
Ты не видишь разницы? С глазами проблемы? На видео ВСУ их только взяли и пленные благодарят за то, что им сохранили жизнь. На видео орков пленных уже ведут со связанными глазами, потом изподтишка избивают, бьют лежащего, угрожают убить, если не поднимется, а потом имитирует расстрел. Если ты не видишь разницы, то иди за руZZким кораблем.
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03.06.2024 04:38 Відповісти
Хочу видеть отрезанные головы этих двух жирных кацапов.
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03.06.2024 04:31 Відповісти
прекрасне бажання, іди відріж і дивись.
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03.06.2024 07:43 Відповісти
трьох жирних кацапів!
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03.06.2024 09:38 Відповісти
ПОТРІБНО ПЛЮНУТИ НА КОНВЕНЦІЇ І ТАК САМО ГОЛОДОМ МОРИТИ ОКУПАНТІВ ПОЛОНЕНИХ, ВСЕ ТЕ ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ З НАШИМИ ПОТРІБНО РОБИТИ З ЇХНІМИ... ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ МОВЧИТЬ І ШЛЕ СИГАРКИ ПОЛОНЕНИМ ОКУПАНТАМ
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03.06.2024 06:18 Відповісти
Головне що свинособаки свої рила засвітили. СМЕРТЬ неоНацистам!!!@
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03.06.2024 10:42 Відповісти
У свинособак есть нация?
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03.06.2024 12:48 Відповісти
Це десантура або ГРУ
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03.06.2024 16:23 Відповісти
**** ты **** русская падла... Жду недаждусь когда я смогу тебе польцы одним за другом атрезать..... Русские ето народ которого надо истребить. Ето опо×оль в мире!!! Етот нород надо вычеркнуть из списка мира, чтобы етот народ никогда несмог увлеять на другово народа.....
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03.06.2024 23:04 Відповісти
громадянство для хароших русскіх ще хтось хоче давати?
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04.06.2024 13:27 Відповісти
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