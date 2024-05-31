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Як виглядають полонені після катувань у російських тюрмах. ФОТОрепортаж
Державна прикордонна служба опублікувала фото прикордонників, які сьогодні повернулись з російського полону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону", - ідеться у дописі.
Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути зі російського полону.
Топ коментарі
+49 Грицько Злий
показати весь коментар31.05.2024 21:00
+28 Юра Малко
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+26 Andrew Moon
показати весь коментар31.05.2024 21:01
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Ще один індивідуум сєкти зє-банатів.
передавати військовополонених у такому стані це автоматично створювати доказову базу з порушень Женевської конвенції
горіть у пеклі усІ кацапи, і упороті людожери і ті, хто мовчки за усим, що коїться споглядає та своєю імперською зверхністю-байдужістю допустив новий фашизм на Московії...
https://x.com/i/status/1796544296772059260
https://www.facebook.com/100092172113517/videos/1238373853815099/?idorvanity=1819165161668683
Кацапи- то нелюдь, нежить, наволоч.
і худих ,
але добре , що повернулися додому живими , а значить поправляться 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️