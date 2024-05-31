Як виглядають полонені після катувань у російських тюрмах. ФОТОрепортаж

Державна прикордонна служба опублікувала фото прикордонників, які сьогодні повернулись з російського полону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.





"Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону", - ідеться у дописі.

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Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути зі російського полону.