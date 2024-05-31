71 захисника та 4 цивільних повернули із російського полону, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути зі російського полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі.



Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!" - зазначив він.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили: "Серед визволених Оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.



Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок".

На Батьківщину повернули 19 Захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять Оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

"Сьогоднішній обмін - 52-ий з початку повномасштабного вторгнення росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України. Висловлюємо окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

У ворожій неволі перебуває ще багато українських Оборонців та цивільних українців. Попри всі складнощі та протидію держави-агресора, Координаційний штаб не припиняє докладати зусиль, аби всі наші люди якнайшвидше повернулися додому", - підсумували у Штабі.

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