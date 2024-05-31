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71 захисника та 4 цивільних повернули із російського полону, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути зі російського полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі.

Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!" - зазначив він.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили: "Серед визволених Оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок".

На Батьківщину повернули 19 Захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять Оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

"Сьогоднішній обмін - 52-ий з початку повномасштабного вторгнення росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України. Висловлюємо окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.
У ворожій неволі перебуває ще багато українських Оборонців та цивільних українців. Попри всі складнощі та протидію держави-агресора, Координаційний штаб не припиняє докладати зусиль, аби всі наші люди якнайшвидше повернулися додому", - підсумували у Штабі.

Читайте: "Це не відповідає дійсності!": Офіс Лубінця спростував заяви росіян про те, що Україна нібито призупинила обміни полоненими

Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) обмін (1156)


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Топ коментарі
+25
Азовців коли повертати будеш?
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31.05.2024 13:36
+22
Слава Богу
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31.05.2024 13:28
+22
Це дуже добре, що наші хлопчики та дівчата вже на рідній землі! Але коли будуть обміняні Азовці??? Бо досі більше 900 бійців Азову в полоні, про це каже Редіс!. Вже два роки в полоні!!!
І ЗЕлідор, який зробив все, щоб кацапи за лічені дні захопили наш південь, про це ані мур-мур...
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31.05.2024 13:50
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Слава Богу
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31.05.2024 13:28 Відповісти
А цей вигаданий персонаж яким боком відноситься до звільнення з полону?
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31.05.2024 15:35 Відповісти
Навiки Слава! 🙏🙏🙏
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31.05.2024 16:53 Відповісти
Азовців коли повертати будеш?
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31.05.2024 13:36 Відповісти
Коли віддадуть орки. А вони не квапляться.. ((Не все від нас залежить.
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31.05.2024 14:43 Відповісти
А ви все про всіх знаєте? При всій моїй не повазі до зеленого лайна, цей комент не про них, а про абсолютну неповагу до людей що пережили страхіття полону.
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31.05.2024 13:49 Відповісти
не зовсім так. точніше зовсім не так.
люди різні. по різному росли, по різному виховувались. з різною освітою та інтелектом.
але!!! побувши два роки в кацапському полоні, ці люди поламані дуже сильно. і не стільки фізично, як психічно.
бажаю всім звільненим, скорішого одужання.
а далі, люди розберуться, що до чого. і навіть, як шо за зе!поца, так то їх вибір.
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31.05.2024 14:27 Відповісти
як мінімум вони в полон з армії потрапили, а не як ти ціленький і в білому пальто на дивані
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31.05.2024 14:52 Відповісти
А ти мабуть радник радника зеленського раз на скільки в курсі всих справ. За весь час на цензорі я чітко знаю лише одне, що експертів тут сидить на будь яку тему більше ніж будь кого. І все про всих вони знають. І в усіх темах розбираються. Вбили дівчину на окупованих територіях - шлюха лугандонська. Звільнили з полону людей які там роками мучились - зелені сраколизи... І чим ви від кацапні відрізняєтесь? Це знаєш, є українці, а є хахли. І нажаль других стає все більше через те, що перших стає менше.
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31.05.2024 15:34 Відповісти
Для чего ты несёшь эту чушь,для чего обвиняешь ни в чем не виноватых людей.
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31.05.2024 14:49 Відповісти
Зачем ты мажешь говномлюдей, которых никогда в жизни не видел и которые рисковали собой защищая твою диванную сраку?
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31.05.2024 15:07 Відповісти
Це дуже добре, що наші хлопчики та дівчата вже на рідній землі! Але коли будуть обміняні Азовці??? Бо досі більше 900 бійців Азову в полоні, про це каже Редіс!. Вже два роки в полоні!!!
І ЗЕлідор, який зробив все, щоб кацапи за лічені дні захопили наш південь, про це ані мур-мур...
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31.05.2024 13:50 Відповісти
Важко навіть уявити ,що пройшли ці мужні Люди!
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31.05.2024 14:10 Відповісти
прекрасна новина, ми вас чекали й чекаємо, скорішого одужання всім...
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31.05.2024 14:11 Відповісти
Чекали та молились! 🙏🙏🙏
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31.05.2024 16:57 Відповісти
Сделать черно-белые фото наших пленных и можно подумать, что они вернулись из фашистского концлагеря....
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31.05.2024 14:16 Відповісти
або із сталінського
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31.05.2024 20:33 Відповісти
Те що повернули людей це добре, а от те що цю новину повідомив "найвеличніший" говорить про те, що зелупа скоро буде перерізати стрічки біля дитячих майданчиків і лавочок в парку. Все заради" пазітівних новостей" для лохторату.
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31.05.2024 14:19 Відповісти
думаю, що президенство зе!простроченого, от от закінчиться і дуже погано, для нього особисто.
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31.05.2024 14:28 Відповісти
Маю надію..
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31.05.2024 22:02 Відповісти
Це не твоя заслуга це твоя зрада
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31.05.2024 14:31 Відповісти
Полон у рашистів і в Україні це ДУЖЕ різні речі, явища.

З полону визволили поліціянтку з Маріуполя Марʼяну Чечелюк.

ЇЇ разом із молодшою сестрою та іншими цивільними, представники Червоного Хреста та ООН повинні були вивезти з Маріуполя гуманітарним конвоєм на підконтрольну Україні територію.
Але Марʼяна у Запоріжжя так і не потрапила, її затримали росіяни і захопили у полон.

У полоні вона провела два роки.

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31.05.2024 14:31 Відповісти
😥😠
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31.05.2024 16:58 Відповісти
кацапи то скажені пси, вони такими були завжди. Їхні виплодки повинні подихати ще в утробі своїх скотоматок.
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31.05.2024 20:37 Відповісти
Вітаємо вдома, рідненькі! Щастя яке!! Ви Герої, хлопці!!
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31.05.2024 14:42 Відповісти
Страшно уявити, що пережили ці люди. Нарешті дома. Дай Боже, щоб оговталися.
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31.05.2024 14:44 Відповісти
Хай щастить цім хлопцям і дівчатам,які пізнали .що таке "руцькій мір" Новина хороша,але чи не дорогий в нас прес -секретар? Такі новини повинні давати люди ,які працюють в службі новин.
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31.05.2024 15:14 Відповісти
Слава Україні. Нарешті вдома. Подяка всім причетним до обміна.
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31.05.2024 15:19 Відповісти
Цивільні не полонені, а заручники, саме тому кацапи й беруть в заручники цивільних, бо придурки з радістю обмінюють на них полонених кацапських танкістів та инших.
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31.05.2024 15:40 Відповісти
Я не зрозумiла вашого комента, нешановний... Якщо цивiльнi-заручники,
то iх не треба обмiнювати?!
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31.05.2024 17:03 Відповісти
Тупа й нешановна, заручників ніхто й ніколи не обмінює, це те саме якби грабіжники банку взяли заручників та вимагали щоб звільнили військовополонених, заручників мають бути звільнені, саме через таких тупих як ти кацапи захоплюють цивільних та витягають своїх військових.
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31.05.2024 18:27 Відповісти
https://youtube.com/shorts/O9QLnh72LEo?si=Ui0BkUxyZTXZflNP
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31.05.2024 18:32 Відповісти
Вгодовані кацапські бугаї, яким в полоні "грозила смертельная опасность" від переїдання(((((

https://x.com/i/status/1796544296772059260
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31.05.2024 20:43 Відповісти
По Прямому показали різницю між нашими полоненими - худющі та хворі і цих вгодованих кабанів. зелена гнида старається для свого куміра х...ла - там же мир в очах і справедливість - а українці - особливо тих хто на фронті - та там одні нацисти-добровольці. Йього миролюбці - це саме оті ухилянти шо тікають за кордон. Ну нічого - бог все бачить - кожного дня з річки дістають.
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01.06.2024 00:20 Відповісти
 
 