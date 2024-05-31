71 защитника и 4 гражданских вернули из российского плена, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле.



Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!" - отметил он.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили: "Среди освобожденных защитников - 70 мужчин и пять женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

В этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардейец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шестеро терроборонцев и четверо гражданских украинок".

На Родину вернули 19 Защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десять Защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

"Сегодняшний обмен - 52-й с начала полномасштабного вторжения России. По состоянию на данный момент освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 Защитников и Защитниц Украины. Выражаем особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.

Во вражеской неволе находятся еще многие украинские защитники и гражданские украинцы. Несмотря на все сложности и противодействие государства-агрессора, Координационный штаб не перестает прилагать усилия, чтобы все наши люди как можно быстрее вернулись домой", - подытожили в Штабе.

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