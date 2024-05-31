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71 защитника и 4 гражданских вернули из российского плена, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле.

Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!" - отметил он.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили: "Среди освобожденных защитников - 70 мужчин и пять женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

В этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардейец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шестеро терроборонцев и четверо гражданских украинок".

На Родину вернули 19 Защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десять Защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

"Сегодняшний обмен - 52-й с начала полномасштабного вторжения России. По состоянию на данный момент освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 Защитников и Защитниц Украины. Выражаем особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.
Во вражеской неволе находятся еще многие украинские защитники и гражданские украинцы. Несмотря на все сложности и противодействие государства-агрессора, Координационный штаб не перестает прилагать усилия, чтобы все наши люди как можно быстрее вернулись домой", - подытожили в Штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это не соответствует действительности!": Офис Лубинца опроверг заявления россиян о том, что Украина якобы приостановила обмены пленными

Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону
Україна повернула 75 громадян і російського полону

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) обмен (1374)


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Топ комментарии
+25
Азовців коли повертати будеш?
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31.05.2024 13:36
+22
Слава Богу
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31.05.2024 13:28
+22
Це дуже добре, що наші хлопчики та дівчата вже на рідній землі! Але коли будуть обміняні Азовці??? Бо досі більше 900 бійців Азову в полоні, про це каже Редіс!. Вже два роки в полоні!!!
І ЗЕлідор, який зробив все, щоб кацапи за лічені дні захопили наш південь, про це ані мур-мур...
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31.05.2024 13:50
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Слава Богу
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31.05.2024 13:28 Ответить
А цей вигаданий персонаж яким боком відноситься до звільнення з полону?
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31.05.2024 15:35 Ответить
Навiки Слава! 🙏🙏🙏
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31.05.2024 16:53 Ответить
Азовців коли повертати будеш?
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31.05.2024 13:36 Ответить
Коли віддадуть орки. А вони не квапляться.. ((Не все від нас залежить.
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31.05.2024 14:43 Ответить
А ви все про всіх знаєте? При всій моїй не повазі до зеленого лайна, цей комент не про них, а про абсолютну неповагу до людей що пережили страхіття полону.
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31.05.2024 13:49 Ответить
не зовсім так. точніше зовсім не так.
люди різні. по різному росли, по різному виховувались. з різною освітою та інтелектом.
але!!! побувши два роки в кацапському полоні, ці люди поламані дуже сильно. і не стільки фізично, як психічно.
бажаю всім звільненим, скорішого одужання.
а далі, люди розберуться, що до чого. і навіть, як шо за зе!поца, так то їх вибір.
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31.05.2024 14:27 Ответить
як мінімум вони в полон з армії потрапили, а не як ти ціленький і в білому пальто на дивані
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31.05.2024 14:52 Ответить
А ти мабуть радник радника зеленського раз на скільки в курсі всих справ. За весь час на цензорі я чітко знаю лише одне, що експертів тут сидить на будь яку тему більше ніж будь кого. І все про всих вони знають. І в усіх темах розбираються. Вбили дівчину на окупованих територіях - шлюха лугандонська. Звільнили з полону людей які там роками мучились - зелені сраколизи... І чим ви від кацапні відрізняєтесь? Це знаєш, є українці, а є хахли. І нажаль других стає все більше через те, що перших стає менше.
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31.05.2024 15:34 Ответить
Для чего ты несёшь эту чушь,для чего обвиняешь ни в чем не виноватых людей.
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31.05.2024 14:49 Ответить
Зачем ты мажешь говномлюдей, которых никогда в жизни не видел и которые рисковали собой защищая твою диванную сраку?
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31.05.2024 15:07 Ответить
Це дуже добре, що наші хлопчики та дівчата вже на рідній землі! Але коли будуть обміняні Азовці??? Бо досі більше 900 бійців Азову в полоні, про це каже Редіс!. Вже два роки в полоні!!!
І ЗЕлідор, який зробив все, щоб кацапи за лічені дні захопили наш південь, про це ані мур-мур...
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31.05.2024 13:50 Ответить
Важко навіть уявити ,що пройшли ці мужні Люди!
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31.05.2024 14:10 Ответить
прекрасна новина, ми вас чекали й чекаємо, скорішого одужання всім...
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31.05.2024 14:11 Ответить
Чекали та молились! 🙏🙏🙏
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31.05.2024 16:57 Ответить
Сделать черно-белые фото наших пленных и можно подумать, что они вернулись из фашистского концлагеря....
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31.05.2024 14:16 Ответить
або із сталінського
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31.05.2024 20:33 Ответить
Те що повернули людей це добре, а от те що цю новину повідомив "найвеличніший" говорить про те, що зелупа скоро буде перерізати стрічки біля дитячих майданчиків і лавочок в парку. Все заради" пазітівних новостей" для лохторату.
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31.05.2024 14:19 Ответить
думаю, що президенство зе!простроченого, от от закінчиться і дуже погано, для нього особисто.
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31.05.2024 14:28 Ответить
Маю надію..
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31.05.2024 22:02 Ответить
Це не твоя заслуга це твоя зрада
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31.05.2024 14:31 Ответить
Полон у рашистів і в Україні це ДУЖЕ різні речі, явища.

З полону визволили поліціянтку з Маріуполя Марʼяну Чечелюк.

ЇЇ разом із молодшою сестрою та іншими цивільними, представники Червоного Хреста та ООН повинні були вивезти з Маріуполя гуманітарним конвоєм на підконтрольну Україні територію.
Але Марʼяна у Запоріжжя так і не потрапила, її затримали росіяни і захопили у полон.

У полоні вона провела два роки.

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31.05.2024 14:31 Ответить
😥😠
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31.05.2024 16:58 Ответить
кацапи то скажені пси, вони такими були завжди. Їхні виплодки повинні подихати ще в утробі своїх скотоматок.
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31.05.2024 20:37 Ответить
Вітаємо вдома, рідненькі! Щастя яке!! Ви Герої, хлопці!!
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31.05.2024 14:42 Ответить
Страшно уявити, що пережили ці люди. Нарешті дома. Дай Боже, щоб оговталися.
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31.05.2024 14:44 Ответить
Хай щастить цім хлопцям і дівчатам,які пізнали .що таке "руцькій мір" Новина хороша,але чи не дорогий в нас прес -секретар? Такі новини повинні давати люди ,які працюють в службі новин.
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31.05.2024 15:14 Ответить
Слава Україні. Нарешті вдома. Подяка всім причетним до обміна.
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31.05.2024 15:19 Ответить
Цивільні не полонені, а заручники, саме тому кацапи й беруть в заручники цивільних, бо придурки з радістю обмінюють на них полонених кацапських танкістів та инших.
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31.05.2024 15:40 Ответить
Я не зрозумiла вашого комента, нешановний... Якщо цивiльнi-заручники,
то iх не треба обмiнювати?!
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31.05.2024 17:03 Ответить
Тупа й нешановна, заручників ніхто й ніколи не обмінює, це те саме якби грабіжники банку взяли заручників та вимагали щоб звільнили військовополонених, заручників мають бути звільнені, саме через таких тупих як ти кацапи захоплюють цивільних та витягають своїх військових.
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31.05.2024 18:27 Ответить
https://youtube.com/shorts/O9QLnh72LEo?si=Ui0BkUxyZTXZflNP
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31.05.2024 18:32 Ответить
Вгодовані кацапські бугаї, яким в полоні "грозила смертельная опасность" від переїдання(((((

https://x.com/i/status/1796544296772059260
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31.05.2024 20:43 Ответить
По Прямому показали різницю між нашими полоненими - худющі та хворі і цих вгодованих кабанів. зелена гнида старається для свого куміра х...ла - там же мир в очах і справедливість - а українці - особливо тих хто на фронті - та там одні нацисти-добровольці. Йього миролюбці - це саме оті ухилянти шо тікають за кордон. Ну нічого - бог все бачить - кожного дня з річки дістають.
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01.06.2024 00:20 Ответить
 
 