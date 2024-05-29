"Это не соответствует действительности!": Офис Лубинца опроверг заявления россиян о том, что Украина якобы приостановила обмены пленными

В Офисе уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца опровергли заявления уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о том, что Украина приостановила обмен пленными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщили в офисе уполномоченного по правам человека.

"Это не соответствует действительности! Украина ничего не приостанавливала! Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия!" - говорится в полученном Суспільним заявлении.

Также в Офисе омбудсмена напомнили, что, согласно Женевским конвенциям, в первую очередь следует осуществлять обмен тяжелораненых и больных. Украина уже давно единолично создала смешанную медицинскую комиссию. Однако страна-агрессор такую же комиссию не создала и традиционно тормозит все процессы, которые нацелены на сохранение жизни и здоровья военнопленных.

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Кроме того, РФ не обеспечивает надлежащую переписку украинских пленных с родственниками. А это также предусмотрено в Женевских конвенциях. Украина, в свою очередь, предоставляет возможность даже осуществлять телефонные звонки.

Как отмечается в заявлении, также МККК не имеет полного допуска к местам содержания украинских военнопленных. Поэтому возникает и проблема с верификацией украинских пленных защитников и защитниц. Зато Украина предоставляет допуск к российским пленным без всяких преград.

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"Открытость украинской стороны воочию видел и омбудсмен Турции, который посетил лагерь для российских военнопленных. Однако соответствующего визита в Россию мы до сих пор не видели", - отмечает украинская сторона.

Также России была озвучена готовность украинской стороны совместно с представителями российской визави посетить места содержания военнопленных с обеих сторон. Однако Россия не согласилась на это предложение.

"РФ должна выполнять простые обязательства - соблюдать требования международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Все остальные действия и слова - это отвлечение и провокация!" - говорится в заявлении.

Напомним, ранее издание Reuters писало, что уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова заявила в среду, 29 мая, что "обмен военнопленными между Россией и Украиной приостановлен на несколько месяцев". Агентство ссылается на государственное информационное агентство ТАСС. При этом Москалькова обвинила Киев в "ложных требованиях".

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Обмен пленными

Напомним, 8 февраля состоялся последний обмен военнопленными. Домой вернулось еще 100 украинских граждан.

По данным Штаба, с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 защитников и защитниц.

В марте уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что российская сторона максимально задерживает обменные процессы.