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Новости Обмен пленными Война
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Украина вернула из плена еще 100 защитников. ФОТОрепортаж

Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула из российского плена 100 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме президент Владимир Зеленский.

Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя.

Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и не остановимся, пока всех не вернем!", - написал президент.

Президент поблагодарил команду, которая занимается обменами, за нужный стране результат!

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Україна повернула з полону ще 100 захисників
Україна повернула з полону ще 100 захисників
Україна повернула з полону ще 100 захисників
Україна повернула з полону ще 100 захисників
100 наших захисників повернулися додому.
Захисники Маріуполя повернулися з полону

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) обмен (1369) пленные (2135)


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Топ комментарии
+34
Скоріше, щоб частково перебити негативні наслідки відставки Залужного.
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08.02.2024 20:36
+25
Хоч щось позитивне сьогодні...
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08.02.2024 20:29
+23
Так, але це виглядає ніби відставка Залужного це була умова для обміну від русні, і зеленський швиденько погодився (може й несу маячню, бо і так емоції вже).
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08.02.2024 20:32
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Хоч щось позитивне сьогодні...
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08.02.2024 20:29 Ответить
Так, але це виглядає ніби відставка Залужного це була умова для обміну від русні, і зеленський швиденько погодився (може й несу маячню, бо і так емоції вже).
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08.02.2024 20:32 Ответить
Скоріше, щоб частково перебити негативні наслідки відставки Залужного.
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08.02.2024 20:36 Ответить
Як це дивно совпало у часі- відставка Залужного та обмін.. ?

Ху&ло підіграв?
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08.02.2024 21:08 Ответить
Як і з нападом 24 лютого , коли рейтинг 🤢🤡🎪 ЧЛЕНОГРАЯ І « прислуг» 😈ВПАЛИ НИЖЧЕ ПЛІНТУСА ***** врятувало БАНДУ ГНИД
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09.02.2024 06:12 Ответить
Саме так і виглядає
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08.02.2024 20:38 Ответить
Ні, зрозумійте, де та коли відбуваються обміни керівництву держави відомо завчасно. На мою думку, звільнення Залужного зроблено саме сьогодні, бо сьогоднішній обмін- це цукерка, яка має перебити присмак гіркоти від звільнення. дехто з політологів припускає, що ЗЕ дуже хоче перемирʼя, адже добігає термін його легітимності, і провести вибори він може лише саме тоді, коли не буде активних бойових дій, тому умовою перемирʼя ворог висуває звільнення Залужного, що і відбулося сьогодні.у розумінні русні Залужний був замком який закривав двері до Авдіївки та не давав просунутися до адмінкордонів Донецької та Луганської областей і якщо найближчим часом будуть локальні поразки української армії, то це і буде підтвердженням того, про що я написал
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08.02.2024 20:50 Ответить
Щасливі їхні родини.. Ми всі заслуговуємо на щастя... щастя Вам і всім Нам Перемоги..
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08.02.2024 20:32 Ответить
Вітаємо наших хлопців на рідній землі!
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08.02.2024 20:34 Ответить
Ваш допис є негідним.
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08.02.2024 20:45 Ответить
"Смертельная опасность"... От ожирения видимо.
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08.02.2024 20:38 Ответить
"..оказиваєтся необходімая псіхологіческая помощь...". А от це вірно. Після привільного життя в полоні, де спокійно спали, жерли, не працювали - і назад в свої *****! Яка психіка це витримає.
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08.02.2024 20:49 Ответить
Подано , очевидно, в якості інформприкриття, як і вчорашню відставку міністерки . Цинічно. Але хай там як, звільненим байдуже на передумови.
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08.02.2024 20:44 Ответить
Дуже гарна новина
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08.02.2024 20:45 Ответить
Радий за наших хлопців. Нікому дяки не буде, просто радий що наші захисники повернулися.
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08.02.2024 21:00 Ответить
Як завжди в зеленому шапіто, збили повістку дня (зняття Залужного).
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08.02.2024 21:01 Ответить
Ось куде іде весь « український ресурс «пропаганди!

Не на боротьбу з РФ.

А на просування Зеленського на другий термін.
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08.02.2024 21:12 Ответить
Дякуємо Захисникам України
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08.02.2024 21:05 Ответить
смердючий кацапський канал Iнтер на фото дратуе
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08.02.2024 22:50 Ответить
Дорогі наші хлопці , Ви на рідній землі ,
щастя Вам і Вашим родинам ❤️❤️
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09.02.2024 00:03 Ответить
Зе підсолодив таким чином гіркоту від відставки Залужного. Вітаю наших захисників з поверненням все одно!
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09.02.2024 11:19 Ответить
 
 