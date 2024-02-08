Украина вернула из плена еще 100 защитников. ФОТОрепортаж

Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула из российского плена 100 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме президент Владимир Зеленский.

Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя.

Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и не остановимся, пока всех не вернем!", - написал президент.

Президент поблагодарил команду, которая занимается обменами, за нужный стране результат!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты приговорили 33 украинских военнопленных к лишению свободы на сроки от 27 до 29 лет















