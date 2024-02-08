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Украина вернула из плена еще 100 защитников. ФОТОрепортаж
Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула из российского плена 100 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме президент Владимир Зеленский.
Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя.
Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и не остановимся, пока всех не вернем!", - написал президент.
Президент поблагодарил команду, которая занимается обменами, за нужный стране результат!
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+34 Ivan Dvoinenko
показать весь комментарий08.02.2024 20:36
+25 Pawlo Kit
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+23 АнтиРашист #549912
показать весь комментарий08.02.2024 20:32
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Ху&ло підіграв?
Не на боротьбу з РФ.
А на просування Зеленського на другий термін.
щастя Вам і Вашим родинам ❤️❤️