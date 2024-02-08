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Новини Обмін полоненими Війна
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Україна повернула з полону ще 100 захисників. ФОТОрепортаж

Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула з російського полону 100 людей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!", - написав президент

Президент подякував команді, яка займається обмінами, за потрібний країні результат!

Читайте: Понад 900 бійців "Азову", які боронили Маріуполь, досі перебувають у російському полоні, - командир бригади Прокопенко

Україна повернула з полону ще 100 захисників
Україна повернула з полону ще 100 захисників
Україна повернула з полону ще 100 захисників
Україна повернула з полону ще 100 захисників
100 наших захисників повернулися додому.
Захисники Маріуполя повернулися з полону

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) обмін (1156) полонені (2263)


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Топ коментарі
+34
Скоріше, щоб частково перебити негативні наслідки відставки Залужного.
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08.02.2024 20:36
+25
Хоч щось позитивне сьогодні...
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08.02.2024 20:29
+23
Так, але це виглядає ніби відставка Залужного це була умова для обміну від русні, і зеленський швиденько погодився (може й несу маячню, бо і так емоції вже).
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08.02.2024 20:32
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Хоч щось позитивне сьогодні...
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08.02.2024 20:29 Відповісти
Так, але це виглядає ніби відставка Залужного це була умова для обміну від русні, і зеленський швиденько погодився (може й несу маячню, бо і так емоції вже).
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08.02.2024 20:32 Відповісти
Скоріше, щоб частково перебити негативні наслідки відставки Залужного.
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08.02.2024 20:36 Відповісти
Як це дивно совпало у часі- відставка Залужного та обмін.. ?

Ху&ло підіграв?
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08.02.2024 21:08 Відповісти
Як і з нападом 24 лютого , коли рейтинг 🤢🤡🎪 ЧЛЕНОГРАЯ І « прислуг» 😈ВПАЛИ НИЖЧЕ ПЛІНТУСА ***** врятувало БАНДУ ГНИД
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09.02.2024 06:12 Відповісти
Саме так і виглядає
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08.02.2024 20:38 Відповісти
Ні, зрозумійте, де та коли відбуваються обміни керівництву держави відомо завчасно. На мою думку, звільнення Залужного зроблено саме сьогодні, бо сьогоднішній обмін- це цукерка, яка має перебити присмак гіркоти від звільнення. дехто з політологів припускає, що ЗЕ дуже хоче перемирʼя, адже добігає термін його легітимності, і провести вибори він може лише саме тоді, коли не буде активних бойових дій, тому умовою перемирʼя ворог висуває звільнення Залужного, що і відбулося сьогодні.у розумінні русні Залужний був замком який закривав двері до Авдіївки та не давав просунутися до адмінкордонів Донецької та Луганської областей і якщо найближчим часом будуть локальні поразки української армії, то це і буде підтвердженням того, про що я написал
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08.02.2024 20:50 Відповісти
Щасливі їхні родини.. Ми всі заслуговуємо на щастя... щастя Вам і всім Нам Перемоги..
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08.02.2024 20:32 Відповісти
Вітаємо наших хлопців на рідній землі!
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08.02.2024 20:34 Відповісти
Ваш допис є негідним.
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08.02.2024 20:45 Відповісти
"Смертельная опасность"... От ожирения видимо.
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08.02.2024 20:38 Відповісти
"..оказиваєтся необходімая псіхологіческая помощь...". А от це вірно. Після привільного життя в полоні, де спокійно спали, жерли, не працювали - і назад в свої *****! Яка психіка це витримає.
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08.02.2024 20:49 Відповісти
Подано , очевидно, в якості інформприкриття, як і вчорашню відставку міністерки . Цинічно. Але хай там як, звільненим байдуже на передумови.
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08.02.2024 20:44 Відповісти
Дуже гарна новина
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08.02.2024 20:45 Відповісти
Радий за наших хлопців. Нікому дяки не буде, просто радий що наші захисники повернулися.
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08.02.2024 21:00 Відповісти
Як завжди в зеленому шапіто, збили повістку дня (зняття Залужного).
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08.02.2024 21:01 Відповісти
Ось куде іде весь « український ресурс «пропаганди!

Не на боротьбу з РФ.

А на просування Зеленського на другий термін.
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08.02.2024 21:12 Відповісти
Дякуємо Захисникам України
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08.02.2024 21:05 Відповісти
смердючий кацапський канал Iнтер на фото дратуе
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08.02.2024 22:50 Відповісти
Дорогі наші хлопці , Ви на рідній землі ,
щастя Вам і Вашим родинам ❤️❤️
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09.02.2024 00:03 Відповісти
Зе підсолодив таким чином гіркоту від відставки Залужного. Вітаю наших захисників з поверненням все одно!
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09.02.2024 11:19 Відповісти
 
 