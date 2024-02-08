9 072 22
Україна повернула з полону ще 100 захисників. ФОТОрепортаж
Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула з російського полону 100 людей
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський.
"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.
Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!", - написав президент
Президент подякував команді, яка займається обмінами, за потрібний країні результат!
Топ коментарі
+34 Ivan Dvoinenko
показати весь коментар08.02.2024 20:36
+25 Pawlo Kit
показати весь коментар08.02.2024 20:29
+23 АнтиРашист #549912
показати весь коментар08.02.2024 20:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ху&ло підіграв?
Не на боротьбу з РФ.
А на просування Зеленського на другий термін.
щастя Вам і Вашим родинам ❤️❤️