Україна повернула з полону ще 100 захисників. ФОТОрепортаж

Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула з російського полону 100 людей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!", - написав президент

Президент подякував команді, яка займається обмінами, за потрібний країні результат!

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