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військовополонені (633) обмін (999) Азов (674)

Понад 900 бійців "Азову", які боронили Маріуполь, досі перебувають у російському полоні, - командир бригади Прокопенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокопенко,денис,редіс,редис

У полоні росіян досі перебувають понад 900 бійців бригади "Азов", які протягом 86 діб тримали оборону Маріуполя. За два роки імена "азовців" з’являлися у списках на обмін лише кілька разів.

Про це пише у фейсбуці командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис Прокопенко (Редіс), повідомляє Цензор.НЕТ. Таким чином він відреагував на обмін військовополоненими, в рамках якого в Україну 31 січня повернулися 207 захисників.

"Щиро вітаю зі звільненням із ворожої неволі двох бійців 12-ої бригади "АЗОВ" НГУ, які після розширення підрозділу "Азов" із полку до бригади, стали частиною нашої військової родини. Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку "Азов", знову не побачать у списках імена своїх близьких. За всі обміни з початку повномасштабного вторгнення лише кілька разів у них з’являлися імена моїх побратимів. Хоча минуло понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя", - написав Прокопенко.

Дивіться: Українські воїни визволені із полону говорять по телефону із рідними: "Мамочко, я в Україні. Живий". ВIДЕО

Він зауважив, що в російському полоні продовжують залишатися понад 900 азовців.

"Ми ведемо важку боротьбу з окупантами в лісах Кремінної, знищуємо та беремо в полон російських військових і продовжуємо вірити, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення наших героїв. Дякую кожному українцю, хто памʼятає про їхній подвиг і бореться за їхню свободу!" - підсумував командир "Азова".

Також дивіться: Free Azov: у Києві відбулася акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Денис Редіс Прокопенко про обмін військовополонених азовців

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Так він постійно бреше - така вже його природа!
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01.02.2024 10:42
+27
Це ж тільки ЗАЛУЖНОМУ та Україні, може Зеленський гадити, як захоче…
З визволенням Українців з полону у нього так не виходить!
Цемаха, він здав на РАЗ, московіту-*****! А розвідника ЖУРАВЛЯ, зрадив! Пам'ятаймо ОЛЕНІВКУ!
Українці терплячі, але до розрахунку з ворогами, гарячі!
Слава Україні!!
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01.02.2024 10:32
+17
Кожна заява Прокопенка, як серпом по яйцях для преЗЕдента...
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01.02.2024 10:36
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Це ж тільки ЗАЛУЖНОМУ та Україні, може Зеленський гадити, як захоче…
З визволенням Українців з полону у нього так не виходить!
Цемаха, він здав на РАЗ, московіту-*****! А розвідника ЖУРАВЛЯ, зрадив! Пам'ятаймо ОЛЕНІВКУ!
Українці терплячі, але до розрахунку з ворогами, гарячі!
Слава Україні!!
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01.02.2024 10:32 Відповісти
Вони Зеленського не цікавлять ?
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01.02.2024 10:32 Відповісти
Кожна заява Прокопенка, як серпом по яйцях для преЗЕдента...
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01.02.2024 10:36 Відповісти
Та по перепелиним важко влучити.
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01.02.2024 10:43 Відповісти
Його яйця захищають сталеві кулаки кремля і регента Єрмака.
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01.02.2024 11:14 Відповісти
А Президент перед видачею військових в полон говорив, що то контрольована евакуація. То невже він тоді брехав?
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01.02.2024 10:37 Відповісти
Так він постійно бреше - така вже його природа!
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01.02.2024 10:42 Відповісти
Прокопенко-Редіс чи не єдиний із командирів Азову, хто публічно говорить про полонених азовців. Інші мовчать і підтримують єрмака-зеленського.
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01.02.2024 10:46 Відповісти
Візит Нуланд-ляпас Зеленському! За Залужного! Вікторія Нуланд ігнорує Зе!??
https://www.youtube.com/watch?v=d_fAkt1bhrU
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01.02.2024 10:56 Відповісти
Так цей довбень подума, що той ляпас аплодисменти на його честь!
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01.02.2024 11:24 Відповісти
Тюуу! Зєлєнскій вчора про це жодним словом не згадав, ні про 900 полонених, ні про "Азов". Наче нема їх і ніколи не було. Зате відосик позитивний.
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01.02.2024 10:56 Відповісти
А як обіцяв! Як брав "під особистий контроль"!
Яких ще обіцянок від ******* оманського вам не вистачає?!😁
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01.02.2024 11:17 Відповісти
Перед українським народом тепер завдання, щоб ******* змінив прізвище на Підунахуй!
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01.02.2024 11:26 Відповісти
Розумніше на кращебздох!
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01.02.2024 11:46 Відповісти
Ключове слово---"отримання наказу,про припинення оборони Маріуполя " памятаємо ці слова. памятаємо і обіцянки "верховного"
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01.02.2024 11:44 Відповісти
Якщо Залужного все ж таки підуть, то Редіс може стати чудовою альтернативою. В Маріуполі він показав себе на відмінно, та і в війську він має авторитет!!
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01.02.2024 11:54 Відповісти
Прекрасна ідея. Підтримую!
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01.02.2024 12:13 Відповісти
Povaga Redisu ! Povaga AZOVu ! Svobodu Polonenim Zaxisnikam !✊
Slava Ukrains'kim Geroyam !

P.S. # Ukraina pidtrimue Zaluzhnogo #🇺🇦
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01.02.2024 11:56 Відповісти
Якщо 900 азовців ще залишаються в полоні, то потрібно розуміти, що 1600 азовців уже звільнили (декілька десятків на жаль загинули в Оленівці) із 2500 взятих в полон півтора роки тому?
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01.02.2024 12:16 Відповісти
там же не тільки азовці потрапили в полон. там були морпехи, прикордонники, інші підрозділи.
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01.02.2024 12:21 Відповісти
Скільки всього оборонців Маріуполя звільнили?
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01.02.2024 13:59 Відповісти
Щоб звільнити азовців ,треба брати в полон кадирівців а ще бажано родичів кадирова. Просто так на чмобіків азовців не поміняють . Тому що кацапи знають -це мотивовані бійці.
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01.02.2024 12:50 Відповісти
Треба було ще посидіти у турецькому полоні, та почекати поки звільнять усіх Азовців. Думаю у турецькому полоні було набагато комфортніше аніж зараз хлопцям та дівчатам у свинособак. Мені навіть страшно уявити у яких не людских умовах вони зараз знаходяться. Бо на цьому звільнені блазень добряче пропіарився. А от мерзенна карла лютує, бо Ердоган його надурив. Я дуже сильно хотів би помилятись але Азовців обміняють не скоро.
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01.02.2024 13:08 Відповісти
Нескоро? Никогда!
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01.02.2024 17:09 Відповісти
азов! це фундамент, основа, українського моссада.
злі, вмотивовані, непідкупні.
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01.02.2024 13:22 Відповісти
буратінка, ти особисто здав наших кіборгів на поталу окупантові. Коли повертати збираєшся?
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01.02.2024 15:13 Відповісти
За полон треба дякувати Зелі
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01.02.2024 15:38 Відповісти
 
 