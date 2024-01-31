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Україна повернула додому 207 військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Сьогодні, 31 січня, відбувся великий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим.

Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - зазначив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмін полоненими найближчим часом все ж таки відбудеться, - Буданов

Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
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Топ коментарі
+52
Тобто системна корупція і свідоме провалення підготовки до війни це професіоналізм????
******* - свідомо здали південь!!!
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31.01.2024 14:57
+41
ну хоч одна супер радісна новина! вітаю всіх, хто повернувся додому, їх родичів та близьких
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31.01.2024 14:56
+31
З поверненням.
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31.01.2024 14:55
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Цікаво, русня посадить на пляшку того свого воєнкора, що стверджував, ніби в ІЛ були російські полонені після обміну, і тому ніяких більше обмінів?
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31.01.2024 14:54 Відповісти
я думаю цю мульку спеціально закинули, щоб на майбутнє не збивали їх вантажні літаки, але з імітацією нічого не вийшло і попустило. але не забудуть і такі ситуації будуть повторюватись, наприклад накриють розташування кацапні будуть вищати, що то привезли для обміну полонених і таке інше.
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31.01.2024 15:09 Відповісти
Тобто посадить, він з неї і не злазив ніколи. Тільки для прийому пііщіі...
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31.01.2024 15:11 Відповісти
будьте готові що зараз в кожному збитому рашинському літаку чи в зруйнованій Хімарсами будівлі раптом виявляться наша "полонені". Свинособаки добре знають : більш чутлиої теми в українському суспільстві не існує.
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31.01.2024 15:46 Відповісти
А хіба списки військові полонених не заздалегіть узгоджують? Як можливо у зруйновані будівлю покласти списки? Чи нам привезли невідано кого?
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01.02.2024 07:33 Відповісти
Тримай цукерку!
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31.01.2024 14:56 Відповісти
Там цукерок нема, квитки є.
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31.01.2024 14:58 Відповісти
Йому й пиріжок з лайном дЄрмака в радість буде. 🤢
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31.01.2024 15:14 Відповісти
Та вiн вже смокче
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01.02.2024 07:32 Відповісти
Тобто системна корупція і свідоме провалення підготовки до війни це професіоналізм????
******* - свідомо здали південь!!!
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31.01.2024 14:57 Відповісти
а шо північ чи схід не були здані? В перший день війни по Харкову розсікали москалі, так як на окраїнах Київа. Тільки ціною великих жертв та недолугість москолоти, вдалося запобігти катастрофи.
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31.01.2024 15:46 Відповісти
Пологи. Подтверждаю. 2марта собрали ментов и сказали "тискать" с семьями. До 7 марта с полсотни тероборонцев вели бои на окраине. А вся "дэржава" (менты-судьи-прокуроры-военные) сдрыснули в Запорожье и далее
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01.02.2024 07:38 Відповісти
До чого тут Гонтарева?
Теперішний голова Нацбанку не займається обміном полонених.
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31.01.2024 14:57 Відповісти
Лизнув слабенько, незалік.
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31.01.2024 14:57 Відповісти
Команда *********** робить свою справу - руйнує державу Україна для швидкого розпродажу її землі іноземцям!!!!
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31.01.2024 14:58 Відповісти
Це основна ціль війни - розпродаж землі?
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31.01.2024 15:07 Відповісти
Напевно віддали втіхаря Деніса Шарапова, щоб дермачка з братвою не здав!... Хай працюють далі!...
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31.01.2024 15:08 Відповісти
Так, спочатку здали країну, народ, потім молодці що визволили.
Ура наркОманському!
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31.01.2024 15:04 Відповісти
Из 8000 военнопленных!
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31.01.2024 15:07 Відповісти
Гонтарєву не трож. Вона добряче пошерстила банки, а правильніше пралки чорного налу та кишенькових банків всякої пиНдоти ригівської і не тільки.
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31.01.2024 15:06 Відповісти
Ти тільки сьогодні зареєструвався і вже по всіх новинах нализав стільки, що можна і без язика залишитися до вечора. Зате знатний заробіток буде від подоляка. Бережи себе, так можна і виснажитися. До чого Ківу приплів сюди? Не знав, що він був соратником слуг у голосуванні? І не знаєш, що, згідно з міжнародними правилами, обмін полонених - це справа військових.
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31.01.2024 15:07 Відповісти
Особенно в отношении Азова!
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31.01.2024 15:13 Відповісти
Команда *********** зробила все можливе щоб хлопці потрапили в полон. Якби вони не стали на захист, як хотів Зєрмак, то ти б зараз у своїх висєрах хвалив Ху**ла.
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31.01.2024 15:14 Відповісти
З поверненням.
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31.01.2024 14:55 Відповісти
Ну от, це доводить, що в Іл-76 ніяких полонених не було... Інакше б обмін не відбувся, ще й такий масштабний!
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31.01.2024 14:56 Відповісти
на жаль, нічого це ще не доводить..., це доводить тільки, що русня це підара$и як були, так й залишаться...
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31.01.2024 14:59 Відповісти
жу--жу--жу.... з Іл-76,було не спроста.
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31.01.2024 16:34 Відповісти
ну хоч одна супер радісна новина! вітаю всіх, хто повернувся додому, їх родичів та близьких
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31.01.2024 14:56 Відповісти
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31.01.2024 15:53 Відповісти
Св'ято в Україні, особливо у родинах бійців.
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31.01.2024 14:57 Відповісти
Так воно i е-це велика для нас радiсть! Ми молимось кожного
дня за наших Героев, що на фронтi, хто в полонi, за тих хто в
госпiталях. 🙏🙏🙏 Яке щастя, що 207 родин обнiмуть своiх близькiх!😊
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31.01.2024 15:59 Відповісти
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31.01.2024 14:58 Відповісти
Хтось ще буде повторювати мацковські байки про ІЛ??
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31.01.2024 15:01 Відповісти
З поверненняи ! Радіємо разом з вашими родинами!
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31.01.2024 15:01 Відповісти
Щоб ти здох разом зі своїм єрмаковим!!! Ублюдок!!! А нашим людям з поверненням!!! Всіх Благ!!!
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31.01.2024 15:05 Відповісти
«Зараз - чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко - молодці!" - зазначив глава держави.» - молодці що розмінували Чонгар, проігнорували попередження про вторгнення, відвели війська, через що ці хлопці опинилися в полоні. А Залужний - не молодець, бо не слухався Боневтіка Янетрпського.
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31.01.2024 15:09 Відповісти
знов сльози!! Та що ж таке!! Хоча з такого приводу я готова плакати годинами.
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31.01.2024 15:15 Відповісти
Не протестував би, якщо б цих підорів - Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко - хтось кинув би в бак з фенолом, щоб розчинились в ньому без сліду. 😡
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31.01.2024 15:18 Відповісти
Зеленському тепер, є, що показати інспекторам США, та куди поділися млрд доларів допомоги США …
Резніков з бакановим, можуть підтвердити це…. Так таки, так
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31.01.2024 15:19 Відповісти
Йому тепер США не указ, він вже на гроші біженців націлився))))
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31.01.2024 15:52 Відповісти
такі фото зворушливі! Дивилась би і дивилась!
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31.01.2024 15:23 Відповісти
які вони всі худі та заморені...
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31.01.2024 16:01 Відповісти
ВВС в онлайн стрічці "Война в Украине" в 15:28 в новині "«Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент»" - пише:
"В Координационном штабе Украины по обращению с военнопленными Украинской службе Би-би-си прокомментировали несовпадения в количестве возвращенных украинских военных, названном российской и украинской стороной.
«Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент. Не знаем, почему Россия называет цифру 195. Среди 207 возвращенных все военные, гражданских нет», - сообщили Украинской службе Би-би-си в координационном штабе.
Минобороны России ранее сообщило, что обмен произведен в формате 195 на 195.
Также источник Би-би-си в органах власти Украины указывает, что среди возвращенных нет людей, фигурировавших в якобы списке погибших 24 января на борту российского самолета Ил-76, опубликованном российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
Однако, как указывает источник, если эти люди сейчас живы, было бы странно, если бы Россия вернула их сейчас. Более вероятно, по словам источника, что на обмен, если они действительно живы, их не будут возвращать еще долго".
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31.01.2024 15:56 Відповісти
цікаво кролевчани повернулись ?
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31.01.2024 16:15 Відповісти
Нарешті вдома, вітаємо з поверненням!
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31.01.2024 17:54 Відповісти
Навіщо єрмака вписали🤮
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31.01.2024 18:23 Відповісти
Боневтік вписав Дермака , щоби зіпсувати притомним українцям настрій 😡
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31.01.2024 19:33 Відповісти
З поверненням!
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31.01.2024 18:24 Відповісти
Слава Богу , наші рідні воіни та цивільні вже вдома,
на українській землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😡
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31.01.2024 19:31 Відповісти
Що трапилось? Чому сам віцепрезидент Дєрьмак не повідомив цю радісну звістку, а доручив це Янєтряпке?
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31.01.2024 21:05 Відповісти
Все що тут хорошого це 207 повернутих наших військовополонених.
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31.01.2024 21:11 Відповісти
С возвращением, воины! 🙏👋
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31.01.2024 21:27 Відповісти
ОТПРАВТЕ ИХ НА ЭКСКУРСИЮ В НАШИ ЛАГЕРЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ !!! БЕЗ ЭКСКУРСОВОДОВ И НАДЗИРАТЕЛЕЙ !)
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01.02.2024 03:16 Відповісти
 
 