Україна повернула додому 207 військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 31 січня, відбувся великий обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 207 українських воїнів і цивільних.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим.
Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+52 Andrii f86eefaf
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+41 Hanka Panyanka
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+31 MausMike
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******* - свідомо здали південь!!!
Теперішний голова Нацбанку не займається обміном полонених.
Ура наркОманському!
банки, а правильніше пралки чорного налу та кишенькових банків всякої пиНдоти ригівської і не тільки.
дня за наших Героев, що на фронтi, хто в полонi, за тих хто в
госпiталях. 🙏🙏🙏 Яке щастя, що 207 родин обнiмуть своiх близькiх!😊
Резніков з бакановим, можуть підтвердити це…. Так таки, так
"В Координационном штабе Украины по обращению с военнопленными Украинской службе Би-би-си прокомментировали несовпадения в количестве возвращенных украинских военных, названном российской и украинской стороной.
«Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент. Не знаем, почему Россия называет цифру 195. Среди 207 возвращенных все военные, гражданских нет», - сообщили Украинской службе Би-би-си в координационном штабе.
Минобороны России ранее сообщило, что обмен произведен в формате 195 на 195.
Также источник Би-би-си в органах власти Украины указывает, что среди возвращенных нет людей, фигурировавших в якобы списке погибших 24 января на борту российского самолета Ил-76, опубликованном российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
Однако, как указывает источник, если эти люди сейчас живы, было бы странно, если бы Россия вернула их сейчас. Более вероятно, по словам источника, что на обмен, если они действительно живы, их не будут возвращать еще долго".
на українській землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😡