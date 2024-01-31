Украина вернула домой 207 военнопленных. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 января, произошел большой обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 207 украинских воинов и гражданских лиц.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши – дома. 207 хлопцев. Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим.

Сейчас очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко – молодцы!" - отметил глава государства.

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