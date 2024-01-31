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военнопленные (776) Зеленский (16627) обмен (1248) пленные (1853)

Украина вернула домой 207 военнопленных. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сегодня, 31 января, произошел большой обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 207 украинских воинов и гражданских лиц.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наши – дома. 207 хлопцев. Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим.

Сейчас очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко – молодцы!" - отметил глава государства.

Также читайте: Обмен пленными в ближайшее время все же состоится, - Буданов

Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
Обмін військовополоненими 31 січня
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Топ комментарии
+52
Тобто системна корупція і свідоме провалення підготовки до війни це професіоналізм????
******* - свідомо здали південь!!!
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31.01.2024 14:57
+41
ну хоч одна супер радісна новина! вітаю всіх, хто повернувся додому, їх родичів та близьких
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31.01.2024 14:56
+31
З поверненням.
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31.01.2024 14:55
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Цікаво, русня посадить на пляшку того свого воєнкора, що стверджував, ніби в ІЛ були російські полонені після обміну, і тому ніяких більше обмінів?
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31.01.2024 14:54 Ответить
я думаю цю мульку спеціально закинули, щоб на майбутнє не збивали їх вантажні літаки, але з імітацією нічого не вийшло і попустило. але не забудуть і такі ситуації будуть повторюватись, наприклад накриють розташування кацапні будуть вищати, що то привезли для обміну полонених і таке інше.
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31.01.2024 15:09 Ответить
Тобто посадить, він з неї і не злазив ніколи. Тільки для прийому пііщіі...
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31.01.2024 15:11 Ответить
будьте готові що зараз в кожному збитому рашинському літаку чи в зруйнованій Хімарсами будівлі раптом виявляться наша "полонені". Свинособаки добре знають : більш чутлиої теми в українському суспільстві не існує.
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31.01.2024 15:46 Ответить
А хіба списки військові полонених не заздалегіть узгоджують? Як можливо у зруйновані будівлю покласти списки? Чи нам привезли невідано кого?
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01.02.2024 07:33 Ответить
Тримай цукерку!
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31.01.2024 14:56 Ответить
Там цукерок нема, квитки є.
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31.01.2024 14:58 Ответить
Йому й пиріжок з лайном дЄрмака в радість буде. 🤢
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31.01.2024 15:14 Ответить
Та вiн вже смокче
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01.02.2024 07:32 Ответить
Тобто системна корупція і свідоме провалення підготовки до війни це професіоналізм????
******* - свідомо здали південь!!!
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31.01.2024 14:57 Ответить
а шо північ чи схід не були здані? В перший день війни по Харкову розсікали москалі, так як на окраїнах Київа. Тільки ціною великих жертв та недолугість москолоти, вдалося запобігти катастрофи.
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31.01.2024 15:46 Ответить
Пологи. Подтверждаю. 2марта собрали ментов и сказали "тискать" с семьями. До 7 марта с полсотни тероборонцев вели бои на окраине. А вся "дэржава" (менты-судьи-прокуроры-военные) сдрыснули в Запорожье и далее
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01.02.2024 07:38 Ответить
До чого тут Гонтарева?
Теперішний голова Нацбанку не займається обміном полонених.
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31.01.2024 14:57 Ответить
Лизнув слабенько, незалік.
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31.01.2024 14:57 Ответить
Команда *********** робить свою справу - руйнує державу Україна для швидкого розпродажу її землі іноземцям!!!!
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31.01.2024 14:58 Ответить
Це основна ціль війни - розпродаж землі?
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31.01.2024 15:07 Ответить
Напевно віддали втіхаря Деніса Шарапова, щоб дермачка з братвою не здав!... Хай працюють далі!...
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31.01.2024 15:08 Ответить
Так, спочатку здали країну, народ, потім молодці що визволили.
Ура наркОманському!
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31.01.2024 15:04 Ответить
Из 8000 военнопленных!
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31.01.2024 15:07 Ответить
Гонтарєву не трож. Вона добряче пошерстила банки, а правильніше пралки чорного налу та кишенькових банків всякої пиНдоти ригівської і не тільки.
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31.01.2024 15:06 Ответить
Ти тільки сьогодні зареєструвався і вже по всіх новинах нализав стільки, що можна і без язика залишитися до вечора. Зате знатний заробіток буде від подоляка. Бережи себе, так можна і виснажитися. До чого Ківу приплів сюди? Не знав, що він був соратником слуг у голосуванні? І не знаєш, що, згідно з міжнародними правилами, обмін полонених - це справа військових.
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31.01.2024 15:07 Ответить
Особенно в отношении Азова!
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31.01.2024 15:13 Ответить
Команда *********** зробила все можливе щоб хлопці потрапили в полон. Якби вони не стали на захист, як хотів Зєрмак, то ти б зараз у своїх висєрах хвалив Ху**ла.
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31.01.2024 15:14 Ответить
З поверненням.
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31.01.2024 14:55 Ответить
Ну от, це доводить, що в Іл-76 ніяких полонених не було... Інакше б обмін не відбувся, ще й такий масштабний!
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31.01.2024 14:56 Ответить
на жаль, нічого це ще не доводить..., це доводить тільки, що русня це підара$и як були, так й залишаться...
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31.01.2024 14:59 Ответить
жу--жу--жу.... з Іл-76,було не спроста.
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31.01.2024 16:34 Ответить
ну хоч одна супер радісна новина! вітаю всіх, хто повернувся додому, їх родичів та близьких
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31.01.2024 14:56 Ответить
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31.01.2024 15:53 Ответить
Св'ято в Україні, особливо у родинах бійців.
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31.01.2024 14:57 Ответить
Так воно i е-це велика для нас радiсть! Ми молимось кожного
дня за наших Героев, що на фронтi, хто в полонi, за тих хто в
госпiталях. 🙏🙏🙏 Яке щастя, що 207 родин обнiмуть своiх близькiх!😊
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31.01.2024 15:59 Ответить
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31.01.2024 14:58 Ответить
Хтось ще буде повторювати мацковські байки про ІЛ??
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31.01.2024 15:01 Ответить
З поверненняи ! Радіємо разом з вашими родинами!
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31.01.2024 15:01 Ответить
Щоб ти здох разом зі своїм єрмаковим!!! Ублюдок!!! А нашим людям з поверненням!!! Всіх Благ!!!
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31.01.2024 15:05 Ответить
«Зараз - чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко - молодці!" - зазначив глава держави.» - молодці що розмінували Чонгар, проігнорували попередження про вторгнення, відвели війська, через що ці хлопці опинилися в полоні. А Залужний - не молодець, бо не слухався Боневтіка Янетрпського.
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31.01.2024 15:09 Ответить
знов сльози!! Та що ж таке!! Хоча з такого приводу я готова плакати годинами.
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31.01.2024 15:15 Ответить
Не протестував би, якщо б цих підорів - Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко - хтось кинув би в бак з фенолом, щоб розчинились в ньому без сліду. 😡
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31.01.2024 15:18 Ответить
Зеленському тепер, є, що показати інспекторам США, та куди поділися млрд доларів допомоги США …
Резніков з бакановим, можуть підтвердити це…. Так таки, так
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31.01.2024 15:19 Ответить
Йому тепер США не указ, він вже на гроші біженців націлився))))
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31.01.2024 15:52 Ответить
такі фото зворушливі! Дивилась би і дивилась!
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31.01.2024 15:23 Ответить
які вони всі худі та заморені...
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31.01.2024 16:01 Ответить
ВВС в онлайн стрічці "Война в Украине" в 15:28 в новині "«Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент»" - пише:
"В Координационном штабе Украины по обращению с военнопленными Украинской службе Би-би-си прокомментировали несовпадения в количестве возвращенных украинских военных, названном российской и украинской стороной.
«Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент. Не знаем, почему Россия называет цифру 195. Среди 207 возвращенных все военные, гражданских нет», - сообщили Украинской службе Би-би-си в координационном штабе.
Минобороны России ранее сообщило, что обмен произведен в формате 195 на 195.
Также источник Би-би-си в органах власти Украины указывает, что среди возвращенных нет людей, фигурировавших в якобы списке погибших 24 января на борту российского самолета Ил-76, опубликованном российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
Однако, как указывает источник, если эти люди сейчас живы, было бы странно, если бы Россия вернула их сейчас. Более вероятно, по словам источника, что на обмен, если они действительно живы, их не будут возвращать еще долго".
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31.01.2024 15:56 Ответить
цікаво кролевчани повернулись ?
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31.01.2024 16:15 Ответить
Нарешті вдома, вітаємо з поверненням!
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31.01.2024 17:54 Ответить
Навіщо єрмака вписали🤮
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31.01.2024 18:23 Ответить
Боневтік вписав Дермака , щоби зіпсувати притомним українцям настрій 😡
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31.01.2024 19:33 Ответить
З поверненням!
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31.01.2024 18:24 Ответить
Слава Богу , наші рідні воіни та цивільні вже вдома,
на українській землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😡
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31.01.2024 19:31 Ответить
Що трапилось? Чому сам віцепрезидент Дєрьмак не повідомив цю радісну звістку, а доручив це Янєтряпке?
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31.01.2024 21:05 Ответить
Все що тут хорошого це 207 повернутих наших військовополонених.
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31.01.2024 21:11 Ответить
С возвращением, воины! 🙏👋
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31.01.2024 21:27 Ответить
ОТПРАВТЕ ИХ НА ЭКСКУРСИЮ В НАШИ ЛАГЕРЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ !!! БЕЗ ЭКСКУРСОВОДОВ И НАДЗИРАТЕЛЕЙ !)
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01.02.2024 03:16 Ответить
 
 