Украина вернула домой 207 военнопленных. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Сегодня, 31 января, произошел большой обмен военнопленными. Украина вернула из российского плена 207 украинских воинов и гражданских лиц.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Наши – дома. 207 хлопцев. Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим.
Сейчас очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко – молодцы!" - отметил глава государства.
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+52 Andrii f86eefaf
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******* - свідомо здали південь!!!
Теперішний голова Нацбанку не займається обміном полонених.
Ура наркОманському!
банки, а правильніше пралки чорного налу та кишенькових банків всякої пиНдоти ригівської і не тільки.
дня за наших Героев, що на фронтi, хто в полонi, за тих хто в
госпiталях. 🙏🙏🙏 Яке щастя, що 207 родин обнiмуть своiх близькiх!😊
Резніков з бакановим, можуть підтвердити це…. Так таки, так
"В Координационном штабе Украины по обращению с военнопленными Украинской службе Би-би-си прокомментировали несовпадения в количестве возвращенных украинских военных, названном российской и украинской стороной.
«Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент. Не знаем, почему Россия называет цифру 195. Среди 207 возвращенных все военные, гражданских нет», - сообщили Украинской службе Би-би-си в координационном штабе.
Минобороны России ранее сообщило, что обмен произведен в формате 195 на 195.
Также источник Би-би-си в органах власти Украины указывает, что среди возвращенных нет людей, фигурировавших в якобы списке погибших 24 января на борту российского самолета Ил-76, опубликованном российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
Однако, как указывает источник, если эти люди сейчас живы, было бы странно, если бы Россия вернула их сейчас. Более вероятно, по словам источника, что на обмен, если они действительно живы, их не будут возвращать еще долго".
на українській землі 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😡