РФ максимально задерживает обмены военнопленными, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона максимально задерживает обменные процессы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом украинский омбудсман заявил во время рабочего визита в Буковину.

"Россияне максимально задерживают обменные процессы. Я хочу, чтобы все ясно понимали, что договоренности непросто достигаются. Вы видите на поле боя, как россияне коварно на нас напали, так они примерно и ведут свои переговоры. Был у нас период, когда вообще обменные процессы стояли на паузе. По-моему, это было сделано намеренно российской стороной. Это был их новый подход, когда пытались вовлечь родственников военнопленных в дестабилизацию социально-экономической и политической ситуации в Украине", - сказал Лубинец.

Он рассказал, что кроме полной остановки обмена военнопленными, россияне начали массово обращаться к родственникам украинских бойцов.

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"Они представлялись российскими уполномоченными, которые якобы хотят вернуть украинских военных, а Украина отказывается забирать. Поэтому поощряли украинцев выходить на акции протеста, перекрывать дороги, блокировать деятельность административных зданий с требованием к украинским властям вернуть родственников. Мы увидели их новый подход к дестабилизации Украины. По состоянию на сегодняшний день мы провели уже три обмена, и я надеюсь, что будут следующие в ближайшем будущем. По крайней мере, мы над этим работаем", - добавил он.

По словам Лубинца, он положительно относится к проведению разных активностей группами родственников украинских военных. В частности, по его мнению, следует проводить митинги перед представительством Международного комитета Красного Креста. Это ведь единственная международная организация с уникальным мандатом, которая должна заниматься защитой прав военнопленных.

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"Чего не надо делать родственникам: не надо называть конкретные фамилии. Не надо запускать флешмобы относительно конкретных лиц. Как только такое делается, как только один человек становится слишком известным, мы видим, что россияне это все отслеживают. И тогда они требуют совершенно других условий для освобождения такого человека. Поэтому такого не нужно делать", - отметил украинский омбудсман.