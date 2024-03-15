РФ максимально затримує обміни військовополоненими, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона максимально затримує обмінні процеси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це український омбудсман заявив під час робочого візиту на Буковину.

"Росіяни максимально затримують обмінні процеси. Я хочу, щоб усі чітко розуміли, що домовленості непросто досягаються. Ви бачите на полі бою, як росіяни підступно на нас напали, так вони приблизно і ведуть свої перемовини. Був у нас період, коли взагалі обмінні процеси стояли на паузі. На мою думку, це було зроблено навмисно російською стороною. Це був їхній новий підхід, коли намагалися втягнути родичів військовополонених до дестабілізації соціально-економічної та політичної ситуації в Україні", - сказав Лубінець.

Він розповів, що, окрім повної зупинки обміну військовополоненими, росіяни почали масово звертатися до родичів українських бійців.

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"Вони представлялися російськими уповноваженими, які нібито хочуть повернути українських військових, а Україна відмовляється забирати. Тому заохочували українців виходити на акції протесту, перекривати дороги, блокувати діяльність адміністративних будівель із вимогою до української влади повернути родичів. Ми побачили їхній новий підхід щодо дестабілізації України. Станом на зараз цього року ми провели вже три обміни, і я сподіваюся, що будуть наступні в найближчому майбутньому. Принаймні, ми над цим працюємо", - додав він.

За словами Лубінця, він позитивно ставиться до проведення різних активностей групами родичів українських військових. Зокрема, на його думку, варто проводити мітинги перед представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Адже це єдина міжнародна організація з унікальним мандатом, яка має займатися захистом прав військовополонених.

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"Чого не треба робити родичам? Не треба називати конкретних прізвищ. Не треба запускати флешмоби щодо конкретних осіб. Як тільки таке робиться, як тільки одна людина стає занадто відомою, ми бачимо, що росіяни це все ж відслідковують. І тоді вони вимагають абсолютно інших умов звільнення такої людини. Тому такого не треба робити", - зауважив український омбудсман.