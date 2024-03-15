Дії російського Червоного Хреста необхідно розслідувати, - омбудсман Лубінець

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста, який бере участь у військових зборах для дітей на окупованих територіях.

Відповідного листа з вимогами провести розслідування Лубінець направив до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами". Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z", - написав Лубінець.

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На його думку, Росія хоче, щоб на окупованих територіях працювали новіх організації Червоного Хреста, які фінансуватимуться з Москви.

Лубінець вимагає від Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, щоб:

Такі дії були публічно засуджені.

Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.

На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.

У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

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Омбудсман нагадав, що російський Червоний Хрест є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. А відтак має відповідати принципу нейтральності.

"Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів!" - підсумував він.