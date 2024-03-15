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Новини Окуповані території
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Дії російського Червоного Хреста необхідно розслідувати, - омбудсман Лубінець

хрест,червоний

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста, який бере участь у військових зборах для дітей на окупованих територіях.

Відповідного листа з вимогами провести розслідування Лубінець направив до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами". Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z", - написав Лубінець.

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На його думку, Росія хоче, щоб на окупованих територіях працювали новіх організації Червоного Хреста, які фінансуватимуться з Москви.

Лубінець вимагає від Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, щоб:

  • Такі дії були публічно засуджені.
  • Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.
  • На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.
  • У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.

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Омбудсман нагадав, що російський Червоний Хрест є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. А відтак має відповідати принципу нейтральності.

"Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів!" - підсумував він.

Автор: 

окупація (6740) росія (65925) Червоний Хрест (405) Лубінець Дмитро (614)


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Дії російського Червоного Хреста необхідно розслідувати, Джерело:

За "Дії російського Червоного Хреста необхідно" розстрілювати...
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15.03.2024 12:35 Відповісти
..так там кроме интернационала и гб с болот мацковии никого и нету..
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15.03.2024 12:48 Відповісти
Прозріли, треба було рік тому цього вимагати але краще пізно ніж ніколи
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15.03.2024 12:56 Відповісти
А шо там расследовать?
СССР ,а потом Россия
Сделали эту организацию
По - настоящему КРАСНОЙ
Практически филиалом чекистов
И сегодня она защищает красные интересы путинских чекистов
Как и католическая церковь
Влияние которой в мире в тысячи раз больше
Чем у всяких КРАСНЫХ КРЕСТОВ
ОБСЕ и ЮНИСЕФ, вместе взятых
Подумайте только! ПАПА РИМСКИЙ, наместник Бога, защищает УБИЙЦУ!
А мир это глотает два года
Что с миром происходит?
Как мир вообще докатился до такого?
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15.03.2024 13:05 Відповісти
Воно дебільне.Що він збирається рослідувати.
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15.03.2024 13:24 Відповісти
Так ініціюй розслідування лубянец ти зєльоний!
ЦЕ ТВОЇ ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ!
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15.03.2024 13:25 Відповісти
Що воно збирається рослідувати.Рашка досі являється членом міжнародної організаціі "червоного хреста",а значить плоте туди взноси.
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15.03.2024 13:34 Відповісти
Та немає на болотах ні якого червого хреста, самі садисти і крадії!!!
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15.03.2024 15:22 Відповісти
 
 