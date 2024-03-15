Дії російського Червоного Хреста необхідно розслідувати, - омбудсман Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати діяльність російського Червоного Хреста, який бере участь у військових зборах для дітей на окупованих територіях.
Відповідного листа з вимогами провести розслідування Лубінець направив до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Про це він повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами". Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z", - написав Лубінець.
На його думку, Росія хоче, щоб на окупованих територіях працювали новіх організації Червоного Хреста, які фінансуватимуться з Москви.
Лубінець вимагає від Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, щоб:
- Такі дії були публічно засуджені.
- Було проведене прозоре розслідування дій Російського Червоного Хреста.
- На час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.
- У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації.
Омбудсман нагадав, що російський Червоний Хрест є частиною Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. А відтак має відповідати принципу нейтральності.
"Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів!" - підсумував він.
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Дії російського Червоного Хреста необхідно розслідувати, Джерело:
За "Дії російського Червоного Хреста необхідно" розстрілювати...
СССР ,а потом Россия
Сделали эту организацию
По - настоящему КРАСНОЙ
Практически филиалом чекистов
И сегодня она защищает красные интересы путинских чекистов
Как и католическая церковь
Влияние которой в мире в тысячи раз больше
Чем у всяких КРАСНЫХ КРЕСТОВ
ОБСЕ и ЮНИСЕФ, вместе взятых
Подумайте только! ПАПА РИМСКИЙ, наместник Бога, защищает УБИЙЦУ!
А мир это глотает два года
Что с миром происходит?
Как мир вообще докатился до такого?
ЦЕ ТВОЇ ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ!