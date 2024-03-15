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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Действия российского Красного Креста необходимо расследовать, - омбудсман Лубинец

хрест,червоний

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного Креста, участвующего в военных сборах для детей на оккупированных территориях.

Соответствующее письмо с требованиями провести расследование Лубинец направил в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно в сети появилась информация, что президент Российского Красного Креста (РЧХ) имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники РЧХ рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами". Более того, РЧХ принимает участие в военных сборах и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z", – написал Лубинец.

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По его мнению, Россия хочет, чтобы на оккупированных территориях работали новые организации Красного Креста, которые будут финансироваться из Москвы.

Лубинец требует от Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, чтобы:

  • Такие действия были публично осуждены.
  • Было проведено прозрачное расследование действий Российского Красного Креста.
  • На время проведения расследования было приостановлено членство и участие СЧХ в сообществе.
  • В случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, нужно потребовать, чтоб компанию исключили из федерации.

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Омбудсман напомнил, что российский Красный Крест является частью Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Следовательно, должен соответствовать принципу нейтральности.

"Россия не может спекулировать и использовать имя гуманитарной организации для преступных намерений!" – подытожил он.

Автор: 

оккупация (10188) россия (96095) Красный Крест (443) Лубинец Дмитрий (480)


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Дії російського Червоного Хреста необхідно розслідувати, Джерело:

За "Дії російського Червоного Хреста необхідно" розстрілювати...
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15.03.2024 12:35 Ответить
..так там кроме интернационала и гб с болот мацковии никого и нету..
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15.03.2024 12:48 Ответить
Прозріли, треба було рік тому цього вимагати але краще пізно ніж ніколи
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15.03.2024 12:56 Ответить
А шо там расследовать?
СССР ,а потом Россия
Сделали эту организацию
По - настоящему КРАСНОЙ
Практически филиалом чекистов
И сегодня она защищает красные интересы путинских чекистов
Как и католическая церковь
Влияние которой в мире в тысячи раз больше
Чем у всяких КРАСНЫХ КРЕСТОВ
ОБСЕ и ЮНИСЕФ, вместе взятых
Подумайте только! ПАПА РИМСКИЙ, наместник Бога, защищает УБИЙЦУ!
А мир это глотает два года
Что с миром происходит?
Как мир вообще докатился до такого?
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15.03.2024 13:05 Ответить
Воно дебільне.Що він збирається рослідувати.
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15.03.2024 13:24 Ответить
Так ініціюй розслідування лубянец ти зєльоний!
ЦЕ ТВОЇ ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ!
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15.03.2024 13:25 Ответить
Що воно збирається рослідувати.Рашка досі являється членом міжнародної організаціі "червоного хреста",а значить плоте туди взноси.
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15.03.2024 13:34 Ответить
Та немає на болотах ні якого червого хреста, самі садисти і крадії!!!
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15.03.2024 15:22 Ответить
 
 