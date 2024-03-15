Действия российского Красного Креста необходимо расследовать, - омбудсман Лубинец

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного Креста, участвующего в военных сборах для детей на оккупированных территориях.

Соответствующее письмо с требованиями провести расследование Лубинец направил в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно в сети появилась информация, что президент Российского Красного Креста (РЧХ) имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники РЧХ рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами". Более того, РЧХ принимает участие в военных сборах и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z", – написал Лубинец.

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По его мнению, Россия хочет, чтобы на оккупированных территориях работали новые организации Красного Креста, которые будут финансироваться из Москвы.

Лубинец требует от Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, чтобы:

Такие действия были публично осуждены.

Было проведено прозрачное расследование действий Российского Красного Креста.

На время проведения расследования было приостановлено членство и участие СЧХ в сообществе.

В случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, нужно потребовать, чтоб компанию исключили из федерации.

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Омбудсман напомнил, что российский Красный Крест является частью Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Следовательно, должен соответствовать принципу нейтральности.

"Россия не может спекулировать и использовать имя гуманитарной организации для преступных намерений!" – подытожил он.