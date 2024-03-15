Действия российского Красного Креста необходимо расследовать, - омбудсман Лубинец
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец требует расследовать деятельность российского Красного Креста, участвующего в военных сборах для детей на оккупированных территориях.
Соответствующее письмо с требованиями провести расследование Лубинец направил в Международную Федерацию Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом он сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Недавно в сети появилась информация, что президент Российского Красного Креста (РЧХ) имеет отношение к пропутинской "патриотической" организации, а работники РЧХ рассказывают о невозможности мира с "украинскими нацистами". Более того, РЧХ принимает участие в военных сборах и учениях для детей, где распространяется идеология продолжения войны против Украины, используются символы агрессии "Z", – написал Лубинец.
По его мнению, Россия хочет, чтобы на оккупированных территориях работали новые организации Красного Креста, которые будут финансироваться из Москвы.
Лубинец требует от Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, чтобы:
- Такие действия были публично осуждены.
- Было проведено прозрачное расследование действий Российского Красного Креста.
- На время проведения расследования было приостановлено членство и участие СЧХ в сообществе.
- В случае, если расследование подтвердит имеющиеся данные, нужно потребовать, чтоб компанию исключили из федерации.
Омбудсман напомнил, что российский Красный Крест является частью Международной Федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Следовательно, должен соответствовать принципу нейтральности.
"Россия не может спекулировать и использовать имя гуманитарной организации для преступных намерений!" – подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дії російського Червоного Хреста необхідно розслідувати, Джерело:
За "Дії російського Червоного Хреста необхідно" розстрілювати...
СССР ,а потом Россия
Сделали эту организацию
По - настоящему КРАСНОЙ
Практически филиалом чекистов
И сегодня она защищает красные интересы путинских чекистов
Как и католическая церковь
Влияние которой в мире в тысячи раз больше
Чем у всяких КРАСНЫХ КРЕСТОВ
ОБСЕ и ЮНИСЕФ, вместе взятых
Подумайте только! ПАПА РИМСКИЙ, наместник Бога, защищает УБИЙЦУ!
А мир это глотает два года
Что с миром происходит?
Как мир вообще докатился до такого?
ЦЕ ТВОЇ ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ!