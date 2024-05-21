Украинские защитники взяли в плен 5 оккупантов: "Спасибо 2-му батальйону, что бодро дали нам пи#ды, Гойда!". ВИДЕО

Бойцы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж", взяли в плен 5 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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