РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4201 посетитель онлайн
Новости Видео Война
14 857 30

Украинские защитники взяли в плен 5 оккупантов: "Спасибо 2-му батальйону, что бодро дали нам пи#ды, Гойда!". ВИДЕО

Бойцы 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж", взяли в плен 5 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите также: Бойцы 503-й ОБМП о битве за Левый берег на Херсонщине: "Эта операция одна из самых сложных в истории этой войны". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) пленные (2139)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
От би туди ще підора ахлабистіна
показать весь комментарий
21.05.2024 20:32
+24
Гидко отаке слухати. Ну от навіщо глумитися над полоненими? Як на мене то брати їх в полон після всього що вони тут наробили западло. Знищувати кацапню, а не брати на "відгодовування" в санітарно-курортних умовах за рахунок пенсіонерів, вдів та сиріт України. А їх ще й охороняти треба! 1900 азовців два роки в полоні завдяки Зєлєнскому. Їх не міняють. Ну так навіщо нам оці чорти, а тим більше їх моральне гвалтування на камеру? Зрозуміло що виголошувати оту "подяку" їх змусили під дулом автомата і вона є нічим іншим як приниженням кацапні під страхом розстрілу. Це що нормально? Так Женевська Конвенція рекомендує? Ми не кацапи, а такими відосами ЗСУ ганьбить себе.
показать весь комментарий
21.05.2024 21:02
+17
BRAVISSIMO!!!!....
показать весь комментарий
21.05.2024 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
BRAVISSIMO!!!!....
показать весь комментарий
21.05.2024 20:26 Ответить
От би туди ще підора ахлабистіна
показать весь комментарий
21.05.2024 20:32 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2024 20:46 Ответить
Слава Захисникам України та їх Родинам!
А Стефанчук із ВРУ та Зеленським, все ніяк не зформують, Коаліційний Уряд, звільнення від окупантів московських!!
Приблуди95 з єрмаком+татаровим, СХЕМАТОЗЯТЬ, щоб на посадах утриматися…

Гангрену, треба оперувати, щоб спасти живу плоть!
показать весь комментарий
21.05.2024 20:52 Ответить
Гидко отаке слухати. Ну от навіщо глумитися над полоненими? Як на мене то брати їх в полон після всього що вони тут наробили западло. Знищувати кацапню, а не брати на "відгодовування" в санітарно-курортних умовах за рахунок пенсіонерів, вдів та сиріт України. А їх ще й охороняти треба! 1900 азовців два роки в полоні завдяки Зєлєнскому. Їх не міняють. Ну так навіщо нам оці чорти, а тим більше їх моральне гвалтування на камеру? Зрозуміло що виголошувати оту "подяку" їх змусили під дулом автомата і вона є нічим іншим як приниженням кацапні під страхом розстрілу. Це що нормально? Так Женевська Конвенція рекомендує? Ми не кацапи, а такими відосами ЗСУ ганьбить себе.
показать весь комментарий
21.05.2024 21:02 Ответить
Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" ...ментовский юмор...они же заточены чмырить нас..ну тут они чмырят по назначению
показать весь комментарий
21.05.2024 21:06 Ответить
Хамське приниження противника знецінює перемогу.
показать весь комментарий
21.05.2024 21:10 Ответить
Да, надо было отстрелить клешни, задние и передние, и просто оставить жить.
показать весь комментарий
21.05.2024 21:58 Ответить
Це можна було зробити за умови негайної відправки на ************* госпіталя. У нас своїх поранених вистачає... Утримання полонених з ампутаціями, протезуванням та реабілітацією будуть нам коштувати в сотні разів дорожче...
показать весь комментарий
21.05.2024 22:06 Ответить
Вы член общества защиты животных?
показать весь комментарий
22.05.2024 09:46 Ответить
Добре показувати світу різницю між нами і кацапами. Ми не вони - у нас кабанчики чисті в теплі та вгодовані. Полонені теж. Іншими словами, якщо завів тваринку то піклуйся, а взяв в полон то, не зважаючи на ненависть до виродків, виконуй міжнародні правила.
показать весь комментарий
22.05.2024 13:12 Ответить
Животных-людоедов отстреливают и в зоопарки не берут...пиф...паф.
показать весь комментарий
22.05.2024 16:41 Ответить
В першому пості вказано що брати їх в полон западло.
показать весь комментарий
22.05.2024 16:59 Ответить
Ким??))) Там таджиків сутки шукали і ще сутки вигадували "версію". Не сміши! Подякуй хлопцям, шо цих покидьків живими залишили, а не так, як ваші.
показать весь комментарий
21.05.2024 22:09 Ответить
Вот этим 5 счастливчикам удалось их найти и...
записуйся и ты...
показать весь комментарий
22.05.2024 03:19 Ответить
А по суті в чому неправда? Завдяки нашим воякам ці виродки залишились живими ще й морди повід'їдають на українських харчах.
показать весь комментарий
21.05.2024 21:58 Ответить
Зараз кацапи піднімуть вереск в ООН - "Издевательства над пленными"! Про те, що вони наших полонених просто розстрілюють - вони промовчать!
показать весь комментарий
21.05.2024 21:20 Ответить
... ну ты сильно не переживай! Украинские проблемы скоро коснуться и Казахстана. Или ты не знаешь, что Казахстан **создал** Ленин и это **исконные** русские земли?
показать весь комментарий
21.05.2024 22:07 Ответить
какой ответ, лапоть? у кацапов не ответ, у кацапов агрессия.
показать весь комментарий
22.05.2024 02:11 Ответить
Ответ - это регулярная работа наших беспилотников по объектам мордора. А со временем будем и ракетные удары наносить. Потерпи немного, все будет.
показать весь комментарий
22.05.2024 03:34 Ответить
Жостко!😬😁
показать весь комментарий
21.05.2024 21:26 Ответить
рубіж - це менти. а именти і є менти - як вони нагинали майданівців - так вони й вихваляються полоненими.
показать весь комментарий
21.05.2024 21:37 Ответить
Все як має бути на війні. Коли каци ріжуть яйця чи заставляють співати "я узькій" ми шось мовчимо.. Тут не до гуманізму. Могли б просто по-тихому стрельнути.. Тим більше, ми не знаємо що там за полонені і шо вони коїли ДО ТОГО.
показать весь комментарий
21.05.2024 22:06 Ответить
Ніт.....це ще не гойда....вона буде тоді,коли всі під@ри кацапськи будуть знищені на нашій землі ..
показать весь комментарий
21.05.2024 22:15 Ответить
щоб вони Українскою б сказали,ото файно було
показать весь комментарий
21.05.2024 22:46 Ответить
Файно слухати, тішуся, але не добре то
показать весь комментарий
21.05.2024 23:02 Ответить
Неправильно это. Не по-украински. Да, этих тварей хочется разорвать на куски за смерть наших детей. Но. Если вы уж решили взять их в плен, на обмен, то как минимум не нужно уподобляться оркам и издеваться над ними. Мы - не кацапские орки и не шакалы, мы - украинцы. Украинские воины великодушны даже к пленным врагам, и это есть высокая воинская доблесть.
показать весь комментарий
22.05.2024 03:32 Ответить
Фіерично)))) Гойда....
показать весь комментарий
22.05.2024 07:38 Ответить
 
 