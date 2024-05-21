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Українські захисники полонили 5 окупантів: "Спасибо 2-му батальйону, что бодро дали нам пи#ды, Гойда!". ВIДЕО

Бійці 4-ої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, відомої також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж", полонили 5 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Бійці 503 ОБМП про битву за Лівий берег на Херсонщині: "Ця операція одна із найскладніших за історію цієї війни". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полонені (2264)


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Топ коментарі
+25
От би туди ще підора ахлабистіна
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21.05.2024 20:32
+24
Гидко отаке слухати. Ну от навіщо глумитися над полоненими? Як на мене то брати їх в полон після всього що вони тут наробили западло. Знищувати кацапню, а не брати на "відгодовування" в санітарно-курортних умовах за рахунок пенсіонерів, вдів та сиріт України. А їх ще й охороняти треба! 1900 азовців два роки в полоні завдяки Зєлєнскому. Їх не міняють. Ну так навіщо нам оці чорти, а тим більше їх моральне гвалтування на камеру? Зрозуміло що виголошувати оту "подяку" їх змусили під дулом автомата і вона є нічим іншим як приниженням кацапні під страхом розстрілу. Це що нормально? Так Женевська Конвенція рекомендує? Ми не кацапи, а такими відосами ЗСУ ганьбить себе.
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21.05.2024 21:02
+17
BRAVISSIMO!!!!....
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21.05.2024 20:26
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BRAVISSIMO!!!!....
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21.05.2024 20:26 Відповісти
От би туди ще підора ахлабистіна
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21.05.2024 20:32 Відповісти
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21.05.2024 20:46 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Родинам!
А Стефанчук із ВРУ та Зеленським, все ніяк не зформують, Коаліційний Уряд, звільнення від окупантів московських!!
Приблуди95 з єрмаком+татаровим, СХЕМАТОЗЯТЬ, щоб на посадах утриматися…

Гангрену, треба оперувати, щоб спасти живу плоть!
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21.05.2024 20:52 Відповісти
Гидко отаке слухати. Ну от навіщо глумитися над полоненими? Як на мене то брати їх в полон після всього що вони тут наробили западло. Знищувати кацапню, а не брати на "відгодовування" в санітарно-курортних умовах за рахунок пенсіонерів, вдів та сиріт України. А їх ще й охороняти треба! 1900 азовців два роки в полоні завдяки Зєлєнскому. Їх не міняють. Ну так навіщо нам оці чорти, а тим більше їх моральне гвалтування на камеру? Зрозуміло що виголошувати оту "подяку" їх змусили під дулом автомата і вона є нічим іншим як приниженням кацапні під страхом розстрілу. Це що нормально? Так Женевська Конвенція рекомендує? Ми не кацапи, а такими відосами ЗСУ ганьбить себе.
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21.05.2024 21:02 Відповісти
Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" ...ментовский юмор...они же заточены чмырить нас..ну тут они чмырят по назначению
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21.05.2024 21:06 Відповісти
Хамське приниження противника знецінює перемогу.
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21.05.2024 21:10 Відповісти
Да, надо было отстрелить клешни, задние и передние, и просто оставить жить.
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21.05.2024 21:58 Відповісти
Це можна було зробити за умови негайної відправки на ************* госпіталя. У нас своїх поранених вистачає... Утримання полонених з ампутаціями, протезуванням та реабілітацією будуть нам коштувати в сотні разів дорожче...
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21.05.2024 22:06 Відповісти
Вы член общества защиты животных?
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22.05.2024 09:46 Відповісти
Добре показувати світу різницю між нами і кацапами. Ми не вони - у нас кабанчики чисті в теплі та вгодовані. Полонені теж. Іншими словами, якщо завів тваринку то піклуйся, а взяв в полон то, не зважаючи на ненависть до виродків, виконуй міжнародні правила.
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22.05.2024 13:12 Відповісти
Животных-людоедов отстреливают и в зоопарки не берут...пиф...паф.
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22.05.2024 16:41 Відповісти
В першому пості вказано що брати їх в полон западло.
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22.05.2024 16:59 Відповісти
Ким??))) Там таджиків сутки шукали і ще сутки вигадували "версію". Не сміши! Подякуй хлопцям, шо цих покидьків живими залишили, а не так, як ваші.
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21.05.2024 22:09 Відповісти
Вот этим 5 счастливчикам удалось их найти и...
записуйся и ты...
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22.05.2024 03:19 Відповісти
А по суті в чому неправда? Завдяки нашим воякам ці виродки залишились живими ще й морди повід'їдають на українських харчах.
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21.05.2024 21:58 Відповісти
Зараз кацапи піднімуть вереск в ООН - "Издевательства над пленными"! Про те, що вони наших полонених просто розстрілюють - вони промовчать!
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21.05.2024 21:20 Відповісти
... ну ты сильно не переживай! Украинские проблемы скоро коснуться и Казахстана. Или ты не знаешь, что Казахстан **создал** Ленин и это **исконные** русские земли?
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21.05.2024 22:07 Відповісти
какой ответ, лапоть? у кацапов не ответ, у кацапов агрессия.
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22.05.2024 02:11 Відповісти
Ответ - это регулярная работа наших беспилотников по объектам мордора. А со временем будем и ракетные удары наносить. Потерпи немного, все будет.
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22.05.2024 03:34 Відповісти
Жостко!😬😁
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21.05.2024 21:26 Відповісти
рубіж - це менти. а именти і є менти - як вони нагинали майданівців - так вони й вихваляються полоненими.
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21.05.2024 21:37 Відповісти
Все як має бути на війні. Коли каци ріжуть яйця чи заставляють співати "я узькій" ми шось мовчимо.. Тут не до гуманізму. Могли б просто по-тихому стрельнути.. Тим більше, ми не знаємо що там за полонені і шо вони коїли ДО ТОГО.
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21.05.2024 22:06 Відповісти
Ніт.....це ще не гойда....вона буде тоді,коли всі під@ри кацапськи будуть знищені на нашій землі ..
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21.05.2024 22:15 Відповісти
щоб вони Українскою б сказали,ото файно було
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21.05.2024 22:46 Відповісти
Файно слухати, тішуся, але не добре то
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21.05.2024 23:02 Відповісти
Неправильно это. Не по-украински. Да, этих тварей хочется разорвать на куски за смерть наших детей. Но. Если вы уж решили взять их в плен, на обмен, то как минимум не нужно уподобляться оркам и издеваться над ними. Мы - не кацапские орки и не шакалы, мы - украинцы. Украинские воины великодушны даже к пленным врагам, и это есть высокая воинская доблесть.
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22.05.2024 03:32 Відповісти
Фіерично)))) Гойда....
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22.05.2024 07:38 Відповісти
 
 