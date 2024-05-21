Українські захисники полонили 5 окупантів: "Спасибо 2-му батальйону, что бодро дали нам пи#ды, Гойда!". ВIДЕО
Бійці 4-ої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, відомої також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж", полонили 5 окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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+25 Грицько Злий
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А Стефанчук із ВРУ та Зеленським, все ніяк не зформують, Коаліційний Уряд, звільнення від окупантів московських!!
Приблуди95 з єрмаком+татаровим, СХЕМАТОЗЯТЬ, щоб на посадах утриматися…
Гангрену, треба оперувати, щоб спасти живу плоть!
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