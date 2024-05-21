Українські захисники полонили 5 окупантів: "Спасибо 2-му батальйону, что бодро дали нам пи#ды, Гойда!". ВIДЕО

Бійці 4-ої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, відомої також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж", полонили 5 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Бійці 503 ОБМП про битву за Лівий берег на Херсонщині: "Ця операція одна із найскладніших за історію цієї війни". ВIДЕО