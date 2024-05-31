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Новини Відео Обмін полоненими
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Возз’єднання мами-військовополоненої та її сина, які не бачилися понад два роки. ВIДЕО

Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі".

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Дмитра повернув додому Офіс Омбудсмана з окупованої території України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома.

Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія утримує у полоні 403 українські жінки, - Координаційний штаб

Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути зі російського полону.

Автор: 

військовополонені (936) діти (5066) обмін (1156) полонені (2266)


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Топ коментарі
+9
Фаріон - приватна особа, яка не займає жодної виборчої чи призначеної посади

В Україні тисячі агентів росії, які займають посади, і цивільні, і безпекові

Але їхні імена ніхто не топче так, як топчуть ім'я Фаріон (яка безперечно має право на свою власну думку)

Лячно торкатися тих, хто реально загрожує, huh Dust ?
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31.05.2024 19:07
+7
Ледь стоять бідні ,жіночка ледь стоїть. Нехай ті кацапи рашисти повиздихають ,як вони знущаються над людьми ,це ж хворі покидьки.
А західні партнери розмірковують я
чи завдавати ударів по рашці.
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31.05.2024 18:41
+6
Ну, в принципі, задля такого зараз на харківському напрямку "Кракен" та інші пакують русню, замість випилювати по місцю.
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31.05.2024 18:37
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на всіляку курву є студентський страйк

я пам'ятаю як портнова (того самого, риговського) кишнули студенти з професорів - зайняли кабінет ректора і фсьо - портнов пішов лєсом
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31.05.2024 19:18 Відповісти
кну, це глиба, як я!
проти кну, страшно перти. кпі та кну були початком свободи україни, революція на граніті, помаранчевої революції, та революції гідності.
а львівська політехніка, це що попало.....
але, як що студенти політехніки повстануть, я зміню свою думку!
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31.05.2024 19:24 Відповісти
Фаріон - приватна особа, яка не займає жодної виборчої чи призначеної посади

В Україні тисячі агентів росії, які займають посади, і цивільні, і безпекові

Але їхні імена ніхто не топче так, як топчуть ім'я Фаріон (яка безперечно має право на свою власну думку)

Лячно торкатися тих, хто реально загрожує, huh Dust ?
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31.05.2024 19:07 Відповісти
Фаріон Арістович - приватна особа, яка не займає жодної виборчої чи призначеної посади
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31.05.2024 19:19 Відповісти
Фаріон, це психічно хвора мерзота, коли вона відкриває свій смердючий рот, вона може дати фору будь-якому агенту па Раші в галузі роз'єднання Українського суспільства
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31.05.2024 19:45 Відповісти
українська мова об'єднує а не роз'єднує українське суспільство

хто з цим не згодний - ворог
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31.05.2024 20:25 Відповісти
всі згідні. Деякі доносять цю думку трохи по дебільному.
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31.05.2024 23:29 Відповісти
Ну, в принципі, задля такого зараз на харківському напрямку "Кракен" та інші пакують русню, замість випилювати по місцю.
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31.05.2024 18:37 Відповісти
Ледь стоять бідні ,жіночка ледь стоїть. Нехай ті кацапи рашисти повиздихають ,як вони знущаються над людьми ,це ж хворі покидьки.
А західні партнери розмірковують я
чи завдавати ударів по рашці.
показати весь коментар
31.05.2024 18:41 Відповісти
 
 