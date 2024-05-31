Возз’єднання мами-військовополоненої та її сина, які не бачилися понад два роки. ВIДЕО

Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі".

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Дмитра повернув додому Офіс Омбудсмана з окупованої території України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома.

Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження.

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Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути зі російського полону.