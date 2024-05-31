9 015 15
Возз’єднання мами-військовополоненої та її сина, які не бачилися понад два роки. ВIДЕО
Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі".
Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Дмитра повернув додому Офіс Омбудсмана з окупованої території України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома.
Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження.
Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути зі російського полону.
Топ коментарі
+9 The Fifth Third
показати весь коментар31.05.2024 19:07
+7 ina N
показати весь коментар31.05.2024 18:41
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар31.05.2024 18:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
я пам'ятаю як портнова (того самого, риговського) кишнули студенти з професорів - зайняли кабінет ректора і фсьо - портнов пішов лєсом
проти кну, страшно перти. кпі та кну були початком свободи україни, революція на граніті, помаранчевої революції, та революції гідності.
а львівська політехніка, це що попало.....
але, як що студенти політехніки повстануть, я зміню свою думку!
В Україні тисячі агентів росії, які займають посади, і цивільні, і безпекові
Але їхні імена ніхто не топче так, як топчуть ім'я Фаріон (яка безперечно має право на свою власну думку)
Лячно торкатися тих, хто реально загрожує, huh Dust ?
ФаріонАрістович - приватна особа, яка не займає жодної виборчої чи призначеної посади
хто з цим не згодний - ворог
А західні партнери розмірковують я
чи завдавати ударів по рашці.