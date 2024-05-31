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Новости Видео Обмен пленными
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Воссоединение мамы-военнопленной и ее сына, которые не виделись более двух лет. ВИДЕО

Сегодня во время обмена мальчик Дима встретился с мамой, которая вернулась домой из плена. Женщина находилась на "Азовстали".

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрия вернул домой Офис Омбудсмана с оккупированной территории Украины. Что касается мамы мальчика - военнопленную хотели незаконно осудить россияне. К счастью, она уже дома.

Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения.

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Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.

Автор: 

военнопленные (1070) дети (6493) обмен (1374) пленные (2142)


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Топ комментарии
+9
Фаріон - приватна особа, яка не займає жодної виборчої чи призначеної посади

В Україні тисячі агентів росії, які займають посади, і цивільні, і безпекові

Але їхні імена ніхто не топче так, як топчуть ім'я Фаріон (яка безперечно має право на свою власну думку)

Лячно торкатися тих, хто реально загрожує, huh Dust ?
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31.05.2024 19:07
+7
Ледь стоять бідні ,жіночка ледь стоїть. Нехай ті кацапи рашисти повиздихають ,як вони знущаються над людьми ,це ж хворі покидьки.
А західні партнери розмірковують я
чи завдавати ударів по рашці.
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31.05.2024 18:41
+6
Ну, в принципі, задля такого зараз на харківському напрямку "Кракен" та інші пакують русню, замість випилювати по місцю.
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31.05.2024 18:37
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на всіляку курву є студентський страйк

я пам'ятаю як портнова (того самого, риговського) кишнули студенти з професорів - зайняли кабінет ректора і фсьо - портнов пішов лєсом
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31.05.2024 19:18 Ответить
кну, це глиба, як я!
проти кну, страшно перти. кпі та кну були початком свободи україни, революція на граніті, помаранчевої революції, та революції гідності.
а львівська політехніка, це що попало.....
але, як що студенти політехніки повстануть, я зміню свою думку!
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31.05.2024 19:24 Ответить
Фаріон - приватна особа, яка не займає жодної виборчої чи призначеної посади

В Україні тисячі агентів росії, які займають посади, і цивільні, і безпекові

Але їхні імена ніхто не топче так, як топчуть ім'я Фаріон (яка безперечно має право на свою власну думку)

Лячно торкатися тих, хто реально загрожує, huh Dust ?
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31.05.2024 19:07 Ответить
Фаріон Арістович - приватна особа, яка не займає жодної виборчої чи призначеної посади
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31.05.2024 19:19 Ответить
Фаріон, це психічно хвора мерзота, коли вона відкриває свій смердючий рот, вона може дати фору будь-якому агенту па Раші в галузі роз'єднання Українського суспільства
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31.05.2024 19:45 Ответить
українська мова об'єднує а не роз'єднує українське суспільство

хто з цим не згодний - ворог
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31.05.2024 20:25 Ответить
всі згідні. Деякі доносять цю думку трохи по дебільному.
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31.05.2024 23:29 Ответить
Ну, в принципі, задля такого зараз на харківському напрямку "Кракен" та інші пакують русню, замість випилювати по місцю.
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31.05.2024 18:37 Ответить
Ледь стоять бідні ,жіночка ледь стоїть. Нехай ті кацапи рашисти повиздихають ,як вони знущаються над людьми ,це ж хворі покидьки.
А західні партнери розмірковують я
чи завдавати ударів по рашці.
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31.05.2024 18:41 Ответить
 
 