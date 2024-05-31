Воссоединение мамы-военнопленной и ее сына, которые не виделись более двух лет. ВИДЕО

Сегодня во время обмена мальчик Дима встретился с мамой, которая вернулась домой из плена. Женщина находилась на "Азовстали".

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрия вернул домой Офис Омбудсмана с оккупированной территории Украины. Что касается мамы мальчика - военнопленную хотели незаконно осудить россияне. К счастью, она уже дома.

Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения.

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Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.