9 015 15
Воссоединение мамы-военнопленной и ее сына, которые не виделись более двух лет. ВИДЕО
Сегодня во время обмена мальчик Дима встретился с мамой, которая вернулась домой из плена. Женщина находилась на "Азовстали".
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Дмитрия вернул домой Офис Омбудсмана с оккупированной территории Украины. Что касается мамы мальчика - военнопленную хотели незаконно осудить россияне. К счастью, она уже дома.
Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения.
Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.
Топ комментарии
+9 The Fifth Third
показать весь комментарий31.05.2024 19:07
+7 ina N
показать весь комментарий31.05.2024 18:41
+6 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий31.05.2024 18:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я пам'ятаю як портнова (того самого, риговського) кишнули студенти з професорів - зайняли кабінет ректора і фсьо - портнов пішов лєсом
проти кну, страшно перти. кпі та кну були початком свободи україни, революція на граніті, помаранчевої революції, та революції гідності.
а львівська політехніка, це що попало.....
але, як що студенти політехніки повстануть, я зміню свою думку!
В Україні тисячі агентів росії, які займають посади, і цивільні, і безпекові
Але їхні імена ніхто не топче так, як топчуть ім'я Фаріон (яка безперечно має право на свою власну думку)
Лячно торкатися тих, хто реально загрожує, huh Dust ?
ФаріонАрістович - приватна особа, яка не займає жодної виборчої чи призначеної посади
хто з цим не згодний - ворог
А західні партнери розмірковують я
чи завдавати ударів по рашці.