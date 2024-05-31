Как выглядят пленные после пыток в российских тюрьмах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Государственная пограничная служба опубликовала фото пограничников, которые сегодня вернулись из российского плена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.





"Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.