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Новости Фото Обмен пленными Война
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Как выглядят пленные после пыток в российских тюрьмах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Государственная пограничная служба опубликовала фото пограничников, которые сегодня вернулись из российского плена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

прикордонники що повернулися з російського полону

прикордонник після російського полону
прикордонник після російського полону

"Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена", - говорится в сообщении.

прикордонники після російського полону

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прикордонники після російського полону
прикордонники після російського полону
прикордонники після російського полону

Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.

Автор: 

военнопленные (1070) Госпогранслужба (6432) плен (2610) пленные (2142)


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Топ комментарии
+49
Нелюди кацапсячі! Горіти вам в пеклі!
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31.05.2024 21:00
+28
у вас в голові Зелена каша. вони до останньої хвилини заперечували напад Рашки,припинили фінансувати ЗСУ і ВПК,для зручності Рашки,обновили дороги від кордонів Рашки до наших ключових міст,2 роки забороняють бити по Рашці,мовляв,Захід нам забороняє. 60% укрпенсів отримують 5 тис/міс,на 1 росполоненого витрачають 10 тис/міс,зрозуміло? хоча,кого я питаю,кому я пояснюю....
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31.05.2024 21:30
+26
Фашизм як він є. Воскрес...
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31.05.2024 21:01
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Нелюди кацапсячі! Горіти вам в пеклі!
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31.05.2024 21:00 Ответить
скажи це Зелені та Йермаку. Чи сцикотно?
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31.05.2024 21:02 Ответить
По вашому Зеля з Єрмаком перетнули кордон та почали вбивати українців та руйнувати усе навколо? Ваше кацапсяче іпсо на Цензорі не пройде
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31.05.2024 21:16 Ответить
у вас в голові Зелена каша. вони до останньої хвилини заперечували напад Рашки,припинили фінансувати ЗСУ і ВПК,для зручності Рашки,обновили дороги від кордонів Рашки до наших ключових міст,2 роки забороняють бити по Рашці,мовляв,Захід нам забороняє. 60% укрпенсів отримують 5 тис/міс,на 1 росполоненого витрачають 10 тис/міс,зрозуміло? хоча,кого я питаю,кому я пояснюю....
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31.05.2024 21:30 Ответить
ЗЕлена шмаркля,йдеш !!
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01.06.2024 00:52 Ответить
Уйобок, бачу ти тут системно среш! Ці два уйобка розвалювали і розвалюють Україну зсередини! Для чого їм перетинати кордон?
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31.05.2024 21:34 Ответить
О!
Ще один індивідуум сєкти зє-банатів.
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31.05.2024 21:38 Ответить
Думаєш вони цензор не читають?
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31.05.2024 21:16 Ответить
Кацап, наказ це робити дає твій *****, а виконують ці злочинні накази підари кацапсячі. Та і весь мордон на 99 відсотків підорни гнойні!
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01.06.2024 10:06 Ответить
кацапський сци.кун,засцяв сказати правду Бубі та Йермаку....набагато сміливіше оббризкувати монітор своїм лайном на форумі,з тилового ухилянтського дивану...
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01.06.2024 10:12 Ответить
А ти з окопа строчиш?
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01.06.2024 21:22 Ответить
кацапські ідіоти !

передавати військовополонених у такому стані це автоматично створювати доказову базу з порушень Женевської конвенції
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31.05.2024 21:13 Ответить
Їм *****...вони срали на всі конвенції..і китай теж ...і зброя в них частково своя + китай допоможе за сировину якої в кацапів хоч усрись
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31.05.2024 21:17 Ответить
Та клали вони на ту конвенцію, бо вони з неї вийшли.
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31.05.2024 22:41 Ответить
Фашизм як він є. Воскрес...
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31.05.2024 21:01 Ответить
Це російський неонацизм- ідеологія і практика радикальних шовіністичних організацій на чолі з "ЄДРом" Чим вони зараз займаються?Ось-
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31.05.2024 21:36 Ответить
а хто ж допоміг його воскресити??
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31.05.2024 23:18 Ответить
Фашизм воскрес! ---- Ваістіну васкрєс! (Прости мені ,Боже, гріх злоязикості)
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01.06.2024 08:29 Ответить
А в таборі-санаторії Зеленського для росполонених недавно закінчилася вечеря...Їли: куряча котлета ,на гарнір гречка,сирна запіканка з сметаною,капустяний салат з морквою,масло,чай. Після вечері перегляд Єдиного Марафону та чергова серія Сватов,росмовою. Потім особистий час,в 22-00 стакан кефіру (санаторний фельдшер особисто прослідкує!),в 22-30 відбій....
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31.05.2024 21:01 Ответить
Звєрi!!
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31.05.2024 21:07 Ответить
Щі не дали, звєрі!
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31.05.2024 21:27 Ответить
такі вимоги союзників, знаєш як в Європі живуть вбивці в тюрмах? поцікався
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01.06.2024 00:18 Ответить
кацапи нелюди - це повинно щоденно доноситись до світової спільноти .../ вода камінь точе/...
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31.05.2024 21:04 Ответить
..хлопці - як з хреста зняті..
горіть у пеклі усІ кацапи, і упороті людожери і ті, хто мовчки за усим, що коїться споглядає та своєю імперською зверхністю-байдужістю допустив новий фашизм на Московії...
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31.05.2024 21:06 Ответить
Хто-небуть перевіряє дотримання прав українських полонених, де омбудсмени, Червоний хрест?
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31.05.2024 21:06 Ответить
Срали раши и на Красный крест и на любые права. Это нация нелюдей.
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31.05.2024 21:16 Ответить
С пол года назад, в интервью пленные ВСУ рассказали, как представители красного креста что были у них на рф, оскорбляли с смеялись с их крайне убогого (потому что одеты были как оборванцы) и нездорового вида.
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31.05.2024 21:34 Ответить
Красный крест - это по сути - франшиза. И на раше Красный крест - это те же самые рашисты. Те же самые фашисты и садисты.
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31.05.2024 22:02 Ответить
ну то чому Україна не подала в суд на Червоний хрест??. Якщо свідки є? бабла б з них натрусили
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31.05.2024 23:20 Ответить
ты о чем вообще?)) в Севбезе ООН сидит 2 государства, одно из которых в 21 веке практикует кражу детей, пытки и резню на оккупированных территориях, а 2е - огромные концлагери в пустыне, медицинские опыты и каторжные работы для нацменьшинств. Это они чтоли должны дать добро на расследования?))
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31.05.2024 22:26 Ответить
Радисти хочуть жити як при ссср, так годувати їх як при ссср в армії, протухшою капустою, перловою кашею та холодним чаєм.
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31.05.2024 21:10 Ответить
Плов перловий де зверху плаває сало з волосами
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31.05.2024 21:21 Ответить
Плачу..Ох,як важко вивести хлопців зі стану анорексії.Годуйте їх помаленьку,потихеньку.Все буде добре.
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31.05.2024 21:10 Ответить
І дівчинка там...Важко мені...
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31.05.2024 21:14 Ответить
так...
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31.05.2024 22:46 Ответить
Боюся уявити, що пережила ця дівчинка.😡
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31.05.2024 21:20 Ответить
Вгодовані кацапські бугаї, яким в полоні "грозила смертельная опасность" від переїдання(((((

https://x.com/i/status/1796544296772059260
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31.05.2024 21:23 Ответить
З німецьких таборів поверталися у кращому вигляді. Такі були у сталінському гулагу!
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31.05.2024 21:28 Ответить
О тепер усіляким ''золкіним'' треба тикати оці фото!
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31.05.2024 21:44 Ответить
Как же я люто стал ненавидеть эту передачу с мая 22 г, как глянул на первые выпуски тогда. Особенно у той части, чтоб мамахи с кацапии ехали забирать своих выкидышей и смотреть что мол натворили. Ладно.
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01.06.2024 00:30 Ответить
Сумщина першою зустрічала звільненних захисників та захисниць

https://www.facebook.com/100092172113517/videos/1238373853815099/?idorvanity=1819165161668683
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31.05.2024 22:05 Ответить
Душа болить за хлопців , але ж хоч живі . А скількох справжніх молодих та старих українців погубили тварі кацапські. Все одно їм буде кришка , українці вистоять та переможуть , а рашка розірветься на багато брудних шматків.
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31.05.2024 22:18 Ответить
а скільки ще сидять і їх і зараз катують....а скільки ще будуть сидіти....
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31.05.2024 23:21 Ответить
Боже милий.
Кацапи- то нелюдь, нежить, наволоч.
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31.05.2024 22:33 Ответить
всіх полонених кацапів копати окопи
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31.05.2024 22:43 Ответить
Ну, і хто це пробачить?
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31.05.2024 23:06 Ответить
Боляче дивитись на наших хлопців , вкрай , виснажених , блідих
і худих ,
але добре , що повернулися додому живими , а значить поправляться 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.05.2024 23:43 Ответить
"русскій нарот на такоє нє спасобєн" казало зелене уйобисько іще не так давно...
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01.06.2024 00:02 Ответить
Слава Богу, вдома.
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01.06.2024 05:30 Ответить
Де реакційний відосік - щось довго монтують?
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02.06.2024 23:44 Ответить
 
 