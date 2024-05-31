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Как выглядят пленные после пыток в российских тюрьмах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Государственная пограничная служба опубликовала фото пограничников, которые сегодня вернулись из российского плена.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.
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Ще один індивідуум сєкти зє-банатів.
передавати військовополонених у такому стані це автоматично створювати доказову базу з порушень Женевської конвенції
горіть у пеклі усІ кацапи, і упороті людожери і ті, хто мовчки за усим, що коїться споглядає та своєю імперською зверхністю-байдужістю допустив новий фашизм на Московії...
https://x.com/i/status/1796544296772059260
https://www.facebook.com/100092172113517/videos/1238373853815099/?idorvanity=1819165161668683
Кацапи- то нелюдь, нежить, наволоч.
і худих ,
але добре , що повернулися додому живими , а значить поправляться 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️