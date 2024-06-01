РФ не соблюдает никаких правил при формировании списков пленных для обменов, - Лубинец

Россия не придерживается никаких правил при формировании списков пленных для обменов.

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Международными конвенциями четко определены приоритеты таких обменов - сначала возвращаются тяжелораненые, женщины, потом другие. Должны быть какие-то правила, по которым происходят такие вещи. Никаких ответов от российской стороны, кроме: мы подумаем, мы возьмем в работу. Затем без всяких объяснений они вычеркивают 99% людей из списков, которые мы подаем, и потом говорят: хотите - забирайте этих, не хотите - не забирайте. Опять же, Украина никогда не становилась в ультимативную позицию. Понятно, что мы поднимаем вопрос о женщинах, тяжелораненых, этот обмен был на грани срыва, но нам удалось его провести", - сказал Лубинец.

31 мая в рамках обмена в Украину вернулась представительница Национальной полиции. Лубинец рассказал, что ее не просто удерживали в плену, но и пытали как физически, так и морально. "Ее несколько раз привозили на обмены и потом сообщали, что Украина от нее отказывалась, и возвращали обратно. Мы можем только представить, что чувствовала девушка в этот момент", - сказал омбудсмен.

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Он отметил, что направил несколько десятков писем в международные организации и поднимал вопрос о ней с Международным Комитетом Красного Креста, но результатов удалось достичь только сейчас.

"Согласно международным конвенциям, она - представительница Национальной полиции, она не является комбатантом, она не воевала против россиян. И Россия, в нарушение всех норм, ее держала и вернула только через процедуру обмена", - отметил омбудсмен.

По словам Лубинца, все, кого 31 мая вернули из плена, рассказывают о пытках. Традиционно, по его словам, освобожденные из плена сообщают, что не видели представителей Комитета Красного Креста. Треть из освобожденных - раненые, тяжелораненые, и все обессилены, имеют потерю веса, нуждаются в лечении и реабилитации.

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Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе, 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.