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Новости Обмен пленными
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Только один представитель "Азова" попал на обмен 31 мая, - Прокопенко

прокопенко,азов

Среди пленных украинских военнослужащих, которые 31 мая вернулись в Украину, есть только один представитель "Азова".

Об этом сообщил командир бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из более 900 человек. Они выдержали первый, самый тяжелый удар, и на своих плечах вынесли оборону Мариуполя, на долгие 86 дней сковав на себе тысячи оккупантов. Они дали Украине драгоценное время. Они выполнили приказ.

Более 700 дней пленные азовцы находятся в нечеловеческих условиях вражеской неволи. Их имен до сих пор не найти среди тех, кому посчастливилось получить вожделенную свободу. Хотя именно они заслуживают ее, как никто", - отметил Прокопенко.

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Напоминаем, 31 мая в результате обмена 75 граждан Украины, в том числе, 4 гражданских, удалось вернуть из российского плена.

прокопенко

Автор: 

военнопленные (1070) плен (2608) Азов (793) пленные (2137)


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Топ комментарии
+25
Маріуполь результат майских шашликов зебилов🤬
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01.06.2024 00:50
+16
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01.06.2024 01:37
+16
бо то живі свідки прямої державної зради шестірки *****, доречі він і президент за номером 6
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01.06.2024 02:57
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Маріуполь результат майских шашликов зебилов🤬
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01.06.2024 00:50 Ответить
От тому їх і не повертають.
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01.06.2024 00:57 Ответить
..." Дайте я його хоть за горло потримаю!...."
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01.06.2024 00:56 Ответить
тупе московороте, росіяни заїхали з важкою технікою на Чорнобиль, почитай скільки там було охоронців і що вони могли зробити лише зі стрілковою зброєю.
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01.06.2024 01:43 Ответить
Він правий. Батальйон НГУ, який повним складом, без жодного пострілу здався, - це єдина частина яка повела себе подібним чином. І в них була важка техніка - БТРи, які вони теж здали в робочому стані...
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01.06.2024 06:03 Ответить
Вони могли зі зброєю піти в ліси партизанити, а не стадом здаватися. Звикніть речі називати своїми іменами, порушили статут та присягу. А міняють їх тому, що будуть саме ті, хто захищатиме цю не українську та не законну владу.
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01.06.2024 08:48 Ответить
колони російських танків і пара десятків охоронців ЧАЕС.
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01.06.2024 01:47 Ответить
которые Чернобыль охраняли непонятно от кого и когда пришлось то ниодного выстрела не сделали а тупо сдались
==========

Кожен захист має свої межі. Ось, припустімо, продається тестер за 100грн, там само-собою є захист, але перевіряти тим тестером, яка напруга на ЛЕП, - не має сенсу, та й узагалі не особливо не рекомендується Мінздравом...
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01.06.2024 03:32 Ответить
Кацапе, тобі хоч зрозуміло як це *в пєрвую очєрєдь*?
***** третій рік вже йде, яка ***** пєрвая очєрєдь?
Заїбав вже срати про зраду
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01.06.2024 07:15 Ответить
"поки герої борються, ризикують, гинуть і вірять в ілюзії, відбувається бенефіс мародерів i шахраїв ........".
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01.06.2024 01:17 Ответить
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01.06.2024 01:37 Ответить
бо то живі свідки прямої державної зради шестірки *****, доречі він і президент за номером 6
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01.06.2024 02:57 Ответить
"евакуація" від Єрмака та Зельонського....
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01.06.2024 03:10 Ответить
А ви що думали, після того як щєля на вас попіарився і всім кацапам показав , що попустив пуйла забравши вас з Туреччини - після цього куйло покаже себе знову слабким і буде міняти азовців? Після того як зєрьмаки забрали вас з турецького готелю і в прямому ефірі з багатотисячним натовпом влаштували свою піар акцію, стало зрозуміло що більшість азовців вже не повернуться з полону. Чому тільки ви цього не зрозуміли ,погоджуючись на це? Ну ,ці питання задавайте тільки собі.
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01.06.2024 04:18 Ответить
Так і є...
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01.06.2024 06:05 Ответить
Так Зєрмак робив все для того, щоб азовців більше не віддавали. По-перше, на хіба вони тут, страшно. По-друге, щоб іншим не повадно було бути патріотами. Тих, хто здався без жодного пострілу - поміняли.
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01.06.2024 08:31 Ответить
У меня знакомый уже два года в плену после боев за Соледар,два раза видео присылал с просьбой об обмене а вот уже год как никаких новостей.
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01.06.2024 07:05 Ответить
Це все зєля. Вибори
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01.06.2024 07:53 Ответить
Прокопенка то, хто авас здав? Не той часом від кого ти отримував нагороду та не поогребував?
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01.06.2024 08:52 Ответить
Денис Прокопенко чи не єдиний із командирів Азову, хто постійно публічно нагадує про полонених азовців. Інші мовчать, ніби тих полонених і не існує.
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01.06.2024 10:10 Ответить
А як зараз після всього цього воювати під їхнім керівництвом, я наприклад хз?
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01.06.2024 17:20 Ответить
Клоун вже давно забув про них.
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01.06.2024 15:27 Ответить
 
 