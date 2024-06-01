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Новини Обмін полоненими
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Лише один представник "Азову" потрапив на обмін 31 травня, - Прокопенко

прокопенко,азов

Серед полонених українських військовослужбовців, які 31 травня повернулись до України, є лише один представник "Азову".

Про це повідомив командир бригади НГУ "Азов" Денис Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Один з-понад 900 чоловік. Вони витримали перший, найважчий удар, та на своїх плечах винесли оборону Маріуполя, на довгі 86 днів скувавши на собі тисячі окупантів. Вони дали Україні дорогоцінний час. Вони виконали наказ.

Понад 700 днів полонені азовці знаходяться у нелюдських умовах ворожої неволі. Їхніх імен досі не знайти серед тих, кому пощастило отримати жадану свободу. Хоча саме вони заслуговують на неї, як ніхто", - зазначив Прокопенко.

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Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути з російського полону.

прокопенко

Автор: 

військовополонені (935) полон (1561) Азов (777) полонені (2263)


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Топ коментарі
+25
Маріуполь результат майских шашликов зебилов🤬
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01.06.2024 00:50
+16
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01.06.2024 01:37
+16
бо то живі свідки прямої державної зради шестірки *****, доречі він і президент за номером 6
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01.06.2024 02:57
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Маріуполь результат майских шашликов зебилов🤬
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01.06.2024 00:50 Відповісти
От тому їх і не повертають.
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01.06.2024 00:57 Відповісти
..." Дайте я його хоть за горло потримаю!...."
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01.06.2024 00:56 Відповісти
тупе московороте, росіяни заїхали з важкою технікою на Чорнобиль, почитай скільки там було охоронців і що вони могли зробити лише зі стрілковою зброєю.
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01.06.2024 01:43 Відповісти
Він правий. Батальйон НГУ, який повним складом, без жодного пострілу здався, - це єдина частина яка повела себе подібним чином. І в них була важка техніка - БТРи, які вони теж здали в робочому стані...
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01.06.2024 06:03 Відповісти
Вони могли зі зброєю піти в ліси партизанити, а не стадом здаватися. Звикніть речі називати своїми іменами, порушили статут та присягу. А міняють їх тому, що будуть саме ті, хто захищатиме цю не українську та не законну владу.
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01.06.2024 08:48 Відповісти
колони російських танків і пара десятків охоронців ЧАЕС.
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01.06.2024 01:47 Відповісти
которые Чернобыль охраняли непонятно от кого и когда пришлось то ниодного выстрела не сделали а тупо сдались
==========

Кожен захист має свої межі. Ось, припустімо, продається тестер за 100грн, там само-собою є захист, але перевіряти тим тестером, яка напруга на ЛЕП, - не має сенсу, та й узагалі не особливо не рекомендується Мінздравом...
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01.06.2024 03:32 Відповісти
Кацапе, тобі хоч зрозуміло як це *в пєрвую очєрєдь*?
***** третій рік вже йде, яка ***** пєрвая очєрєдь?
Заїбав вже срати про зраду
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01.06.2024 07:15 Відповісти
"поки герої борються, ризикують, гинуть і вірять в ілюзії, відбувається бенефіс мародерів i шахраїв ........".
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01.06.2024 01:17 Відповісти
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01.06.2024 01:37 Відповісти
бо то живі свідки прямої державної зради шестірки *****, доречі він і президент за номером 6
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01.06.2024 02:57 Відповісти
"евакуація" від Єрмака та Зельонського....
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01.06.2024 03:10 Відповісти
А ви що думали, після того як щєля на вас попіарився і всім кацапам показав , що попустив пуйла забравши вас з Туреччини - після цього куйло покаже себе знову слабким і буде міняти азовців? Після того як зєрьмаки забрали вас з турецького готелю і в прямому ефірі з багатотисячним натовпом влаштували свою піар акцію, стало зрозуміло що більшість азовців вже не повернуться з полону. Чому тільки ви цього не зрозуміли ,погоджуючись на це? Ну ,ці питання задавайте тільки собі.
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01.06.2024 04:18 Відповісти
Так і є...
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01.06.2024 06:05 Відповісти
Так Зєрмак робив все для того, щоб азовців більше не віддавали. По-перше, на хіба вони тут, страшно. По-друге, щоб іншим не повадно було бути патріотами. Тих, хто здався без жодного пострілу - поміняли.
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01.06.2024 08:31 Відповісти
У меня знакомый уже два года в плену после боев за Соледар,два раза видео присылал с просьбой об обмене а вот уже год как никаких новостей.
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01.06.2024 07:05 Відповісти
Це все зєля. Вибори
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01.06.2024 07:53 Відповісти
Прокопенка то, хто авас здав? Не той часом від кого ти отримував нагороду та не поогребував?
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01.06.2024 08:52 Відповісти
Денис Прокопенко чи не єдиний із командирів Азову, хто постійно публічно нагадує про полонених азовців. Інші мовчать, ніби тих полонених і не існує.
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01.06.2024 10:10 Відповісти
А як зараз після всього цього воювати під їхнім керівництвом, я наприклад хз?
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01.06.2024 17:20 Відповісти
Клоун вже давно забув про них.
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01.06.2024 15:27 Відповісти
 
 