Лише один представник "Азову" потрапив на обмін 31 травня, - Прокопенко
Серед полонених українських військовослужбовців, які 31 травня повернулись до України, є лише один представник "Азову".
Про це повідомив командир бригади НГУ "Азов" Денис Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Один з-понад 900 чоловік. Вони витримали перший, найважчий удар, та на своїх плечах винесли оборону Маріуполя, на довгі 86 днів скувавши на собі тисячі окупантів. Вони дали Україні дорогоцінний час. Вони виконали наказ.
Понад 700 днів полонені азовці знаходяться у нелюдських умовах ворожої неволі. Їхніх імен досі не знайти серед тих, кому пощастило отримати жадану свободу. Хоча саме вони заслуговують на неї, як ніхто", - зазначив Прокопенко.
Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути з російського полону.
Будь ласка, зачекайте...
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Кожен захист має свої межі. Ось, припустімо, продається тестер за 100грн, там само-собою є захист, але перевіряти тим тестером, яка напруга на ЛЕП, - не має сенсу, та й узагалі не особливо не рекомендується Мінздравом...
***** третій рік вже йде, яка ***** пєрвая очєрєдь?
Заїбав вже срати про зраду