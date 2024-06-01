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Новини Обмін полоненими
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РФ не дотримується жодних правил, формуючи списки полонених для обмінів, - Лубінець

Україна повернула 75 громадян і російського полону

Росія не дотримується жодних правил при формуванні списків полонених для обмінів.

Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжнародними конвенціями чітко визначені пріоритети таких обмінів - спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші. Повинні бути якісь правила, за якими відбуваються такі речі. Ніяких відповідей від російської сторони, окрім: ми подумаєм, ми візьмемо в роботу. Потім без жодних пояснень вони викреслюють 99% людей зі списків, які ми подаємо, і потім кажуть: хочете забирайте цих, не хочете - не забирайте. Знову ж таки, Україна ніколи не ставала в ультимативну позицію. Зрозуміло, що ми порушуємо питання щодо жінок, важкопоранених, але натомість цей обмін був на грані зриву, але нам вдалося його провести", - сказав Лубінець.

31 травня у межах обміну до України повернулася представниця Національної поліції. Лубінець розповів, що її не просто утримували в полоні, а й катували як фізично, так і морально. "Її декілька разів привозили на обміни і потім повідомляли, що Україна від неї відмовлялась, і повертали назад. Ми можемо тільки уявити, що відчувала дівчина в цей момент", - сказав омбудсмен.

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Він зазначив, що надіслав кілька десятків листів у міжнародні організації і порушував питання щодо неї з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але результатів вдалося досягти тільки зараз.

"Згідно з міжнародними конвенціями, вона представниця Національної поліції, вона не є комбатантом, вона не воювала проти росіян. І Росія в порушення всіх норм її тримала і повернула тільки через процедуру обміну", - зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, всі, кого 31 травня повернули з полону, розповідають про тортури, традиційно, за його словами, звільнені з полону повідомляють , що не бачили представників Комітету Червоного Хреста. Третина зі звільнених - поранені, важкопоранені, і всі знесилені, мають втрату ваги, потребують лікування та реабілітації.

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Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути з російського полону.

Автор: 

військовополонені (935) обмін (1156) Лубінець Дмитро (593)


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Розповів кому? Глядачам телемарафону? Чому не в ПАРЕ, ООН або євроньюз на крайняк? Для кого ця інфа? Зелена влада зелена скрізь, просто немає слів
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01.06.2024 02:33 Відповісти
Та на цього убогого лубинця дивитись без сліз не можна....
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01.06.2024 02:58 Відповісти
Дуже погано,що в Україні омбудсмен-це ставленик Єрмака з сумнівною репутацією,який працював в дирляндії в окупаційній адміністрації.До цього Лубінця довіри не має,він більше ганяється за тими,хто захищає українську мову в Україні,чим займається безпосередньо своєю роботою.
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01.06.2024 02:45 Відповісти
А ви дотримуєтесь?
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01.06.2024 04:45 Відповісти
"Ви" це хто?
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01.06.2024 05:49 Відповісти
Кацапам на СВОЇХ"насрать" завжди було - то що ж казать про наших полонених?
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01.06.2024 06:59 Відповісти
 
 