РФ не дотримується жодних правил, формуючи списки полонених для обмінів, - Лубінець

Росія не дотримується жодних правил при формуванні списків полонених для обмінів.

Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міжнародними конвенціями чітко визначені пріоритети таких обмінів - спочатку повертаються важкопоранені, жінки, потім інші. Повинні бути якісь правила, за якими відбуваються такі речі. Ніяких відповідей від російської сторони, окрім: ми подумаєм, ми візьмемо в роботу. Потім без жодних пояснень вони викреслюють 99% людей зі списків, які ми подаємо, і потім кажуть: хочете забирайте цих, не хочете - не забирайте. Знову ж таки, Україна ніколи не ставала в ультимативну позицію. Зрозуміло, що ми порушуємо питання щодо жінок, важкопоранених, але натомість цей обмін був на грані зриву, але нам вдалося його провести", - сказав Лубінець.

31 травня у межах обміну до України повернулася представниця Національної поліції. Лубінець розповів, що її не просто утримували в полоні, а й катували як фізично, так і морально. "Її декілька разів привозили на обміни і потім повідомляли, що Україна від неї відмовлялась, і повертали назад. Ми можемо тільки уявити, що відчувала дівчина в цей момент", - сказав омбудсмен.

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Він зазначив, що надіслав кілька десятків листів у міжнародні організації і порушував питання щодо неї з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, але результатів вдалося досягти тільки зараз.

"Згідно з міжнародними конвенціями, вона представниця Національної поліції, вона не є комбатантом, вона не воювала проти росіян. І Росія в порушення всіх норм її тримала і повернула тільки через процедуру обміну", - зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, всі, кого 31 травня повернули з полону, розповідають про тортури, традиційно, за його словами, звільнені з полону повідомляють , що не бачили представників Комітету Червоного Хреста. Третина зі звільнених - поранені, важкопоранені, і всі знесилені, мають втрату ваги, потребують лікування та реабілітації.

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Нагадуємо, 31 травня в результаті обміну 75 громадян України, зокрема 4 цивільних, вдалося повернути з російського полону.