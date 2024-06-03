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Розпочато провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Харківська обласна прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Жорстоке поводження з українськими військовополоненими

В Офісі генпрокурора нагадують, що під час моніторингу соціальних мереж, прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку.

"На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР", - йдеться у повідомленні.

Катування українських полонених
Катування українських полонених

Читайте також: Звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факт знущання, - Лубінець про відео з українськими військовополоненими

Порушення Женевських конвенцій

Також наголошується, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців ЗС РФ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і знущаються з них. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факти знущання, які зафільмовані на відео, поширюваному окупантами в соцмережах.

Автор: 

військовополонені (940) катування (603) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3258)


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В рашкованів ******** екіпіровка - не голі и босі
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03.06.2024 10:10 Відповісти
Від підрозділу залежить. В українців не гірше в окремих батальйонах...
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03.06.2024 10:18 Відповісти
Сусід пішов воювати - то скидались на кевларовии шолом - прилад нічного бачення
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03.06.2024 10:25 Відповісти
А Ви гадаєте кацапів всім необхідним міністерство оборони РФ забезпечує?
В них теж є вмотивовані серйозні спонсори...
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03.06.2024 10:32 Відповісти
Зек якого поліція і співкамерники гвалтували застосовуючи кілки палиці будуть вести себе по відношенню до полоненого в межах закону несенітниця дома воно жінку дітей стариків слабіших б,є і принижує а тут йому дозволено все бо пропагандони їхні закликають нищити всіх Українців тому наші дії повинні бути зеркальними нищити їх по всій землі
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03.06.2024 10:19 Відповісти
От кого прячут лица...!?
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03.06.2024 13:34 Відповісти
Встановлено особу військового злочинця, який знущався з українських військовополонених
https://charter97.org/ru/news/2024/6/3/597510/
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03.06.2024 16:57 Відповісти
 
 