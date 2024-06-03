Розпочато провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Харківська обласна прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Жорстоке поводження з українськими військовополоненими

В Офісі генпрокурора нагадують, що під час моніторингу соціальних мереж, прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку.

"На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР", - йдеться у повідомленні.





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Порушення Женевських конвенцій

Також наголошується, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців ЗС РФ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські окупанти захопили в полон українських військових на Харківському напрямку і знущаються з них. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, щоб вони задокументували факти знущання, які зафільмовані на відео, поширюваному окупантами в соцмережах.