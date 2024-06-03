РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4703 посетителя онлайн
Новости Фото
4 943 8

Начато производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Харьковская областная прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Жестокое обращение с украинскими военнопленными

В Офисе генпрокурора напоминают, что во время мониторинга социальных сетей прокуроры обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении.

"На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных.

Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР", - говорится в сообщении.

Катування українських полонених
Катування українських полонених

Также читайте: Обратился в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства, - Лубинец о видео с украинскими военнопленными

Нарушение Женевских конвенций

Также отмечается, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

Сейчас принимаются меры, направленные на установление пострадавших и военнослужащих ВС РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и издеваются над ними. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательства, которые сняты на видео, распространяемом оккупантами в соцсетях.

Автор: 

военнопленные (1074) пытки (838) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2476)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В рашкованів ******** екіпіровка - не голі и босі
показать весь комментарий
03.06.2024 10:10 Ответить
Від підрозділу залежить. В українців не гірше в окремих батальйонах...
показать весь комментарий
03.06.2024 10:18 Ответить
Сусід пішов воювати - то скидались на кевларовии шолом - прилад нічного бачення
показать весь комментарий
03.06.2024 10:25 Ответить
А Ви гадаєте кацапів всім необхідним міністерство оборони РФ забезпечує?
В них теж є вмотивовані серйозні спонсори...
показать весь комментарий
03.06.2024 10:32 Ответить
Зек якого поліція і співкамерники гвалтували застосовуючи кілки палиці будуть вести себе по відношенню до полоненого в межах закону несенітниця дома воно жінку дітей стариків слабіших б,є і принижує а тут йому дозволено все бо пропагандони їхні закликають нищити всіх Українців тому наші дії повинні бути зеркальними нищити їх по всій землі
показать весь комментарий
03.06.2024 10:19 Ответить
От кого прячут лица...!?
показать весь комментарий
03.06.2024 13:34 Ответить
Встановлено особу військового злочинця, який знущався з українських військовополонених
https://charter97.org/ru/news/2024/6/3/597510/
показать весь комментарий
03.06.2024 16:57 Ответить
 
 