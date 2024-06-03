Начато производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Харьковская областная прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Жестокое обращение с украинскими военнопленными

В Офисе генпрокурора напоминают, что во время мониторинга социальных сетей прокуроры обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении.

"На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных.

Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР", - говорится в сообщении.





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Нарушение Женевских конвенций

Также отмечается, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

Сейчас принимаются меры, направленные на установление пострадавших и военнослужащих ВС РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и издеваются над ними. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательства, которые сняты на видео, распространяемом оккупантами в соцсетях.