Начато производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, - Офис генпрокурора. ФОТО
Харьковская областная прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Жестокое обращение с украинскими военнопленными
В Офисе генпрокурора напоминают, что во время мониторинга социальных сетей прокуроры обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении.
"На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных.
Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР", - говорится в сообщении.
Нарушение Женевских конвенций
Также отмечается, что такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.
Сейчас принимаются меры, направленные на установление пострадавших и военнослужащих ВС РФ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и издеваются над ними. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательства, которые сняты на видео, распространяемом оккупантами в соцсетях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В них теж є вмотивовані серйозні спонсори...
https://charter97.org/ru/news/2024/6/3/597510/