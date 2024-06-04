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Новости Война
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Обратился к омбудсмену РФ об открытии уголовного производства против оккупантов, издевавшихся над украинскими военнопленными, - Лубинец

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой открыть уголовное производство против российских военных по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковщине.

Об этом Лубинец сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я официально обратился к Москальковой с тем, чтобы она требовала открытия уголовного производства российскими правоохранителями против российских солдат", - заявил омбудсмен.

Лубинец отметил, что, согласно Женевским конвенциям, правоохранительные органы должны открывать уголовные производства в таких случаях. В то же время, Лубинец сомневается, что Россия это сделает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начато производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, - Офис генпрокурора. ФОТО

"Разумеется, после того, как мы получим - если получим - ответ, он будет, скорее всего, отрицательным для нас. Но тогда россияне в очередной раз подтвердят, что отказ открывать уголовные производства против своих солдат - это нарушение правоохранителями РФ международного гуманитарного права", - отметил он.

Лубинец добавил, что "до этого мы не использовали подобные механизмы".

Омбудсмен также отметил, что о случае жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны российских военнослужащих проинформированы ООН и Международный комитет Красного Креста.

Также смотрите: Начато производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и издеваются над ними.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательств, снятые на видео, распространяемом оккупантами в соцсетях.

Автор: 

военнопленные (1070) пытки (834) Харьковщина (5577) Москалькова Татьяна (213) Лубинец Дмитрий (459)


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Топ комментарии
+9
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04.06.2024 12:58
+7
Він жартує? Ще б у лігу сексуальних реформ звернувся, кретине
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04.06.2024 12:47
+6
З таким успіхом в спортлото можна зверутися
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04.06.2024 12:44
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Де цих ідіотів зелені поназдибували?
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04.06.2024 12:44 Ответить
Це така в нього робота...і з гівнюками треба розмовляти комусь
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04.06.2024 12:59 Ответить
З таким успіхом в спортлото можна зверутися
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04.06.2024 12:44 Ответить
Та та, у "Спортлото" безпечніше. Тепер кацапським воєнам зверху дадуть команду полонених не брати, бо через них лише проблеми. У крайньому разі не буде таких відео для Гааги, хоча це не означатиме, що знущання припинились. Звернення Лубінця схоже на імітацію діяльності і виправдовування високої зарплатні.
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04.06.2024 12:58 Ответить
За шо ему зарплату платят, за верность ссанычу и дерьмак
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04.06.2024 12:46 Ответить
Він жартує? Ще б у лігу сексуальних реформ звернувся, кретине
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04.06.2024 12:47 Ответить
"А шо так можна.?"
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04.06.2024 12:49 Ответить
А тетяні воно потрібно?
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04.06.2024 12:49 Ответить
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець офіційно звернувся до російського омбудсмена Тетяни Москалькової Джерело:

новий анекдот
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04.06.2024 12:50 Ответить
Немає слів, він розуміє що це ворог, що війна та мабуть ні.
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04.06.2024 12:54 Ответить
Цікава реакція москальової.
Запит офіційний.
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04.06.2024 12:55 Ответить
Проект відповіді:
"Правєрка відєоматєрьяла паказала што відєо пастановачнає фотошоп фошизди восімь лєт дамбілі бамбас".
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04.06.2024 13:04 Ответить
Насправді пофіг. Треба щоб та потвора публічно згенерувала черговий доказ мерзенності офіційних пик держапарату росії.
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04.06.2024 13:29 Ответить
А "сіль" анекдоту у словосполученні "російський омбудсмен".
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04.06.2024 12:56 Ответить
Це точно не офіційна інформація, а не номер Кварталу? Сюр якийсь....
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04.06.2024 12:57 Ответить
Он идиот или притворяется? Это всё равно, что Сталин бы обратился к Гитлеру с просьбой не издеваться над военнопленными в концлагерях. Врага надо уничтожать, а не выпрашивать у него что то. Задолбали уже со своими жалобами на сРУцьких.
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04.06.2024 12:57 Ответить
Сралін був набагото більшою потворою ніж Гітлер. Нащо ти цих двох виродків сюди взагалі приплів?
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04.06.2024 13:03 Ответить
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04.06.2024 12:58 Ответить
на рахунок здачі в полон азовців. а хіба там були інші варіанти? там або в полон, або вірна смерть - в бою, від ран, від голоду..
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04.06.2024 13:03 Ответить
новий випуск 95 кварталу
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04.06.2024 12:58 Ответить
Чомусь саме цей випадок...
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04.06.2024 13:00 Ответить
Всі накинулися на нашого омбудсмена, а насправді таке звернення слід направляти по кожному підтвердженому факту злочинів русні. Бюрократія вічна, і вся ця офіційна переписка ще ой як знадобиться.
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04.06.2024 13:02 Ответить
Піди, поговори зі стіною - більше користі буде
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04.06.2024 13:08 Ответить
не удивлюсь, если эта украинская вошь сливает фсбшникам гнидам информацию
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04.06.2024 13:20 Ответить
неее..ну ты точно... баклажан.... обратился к главе банды терров.....
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04.06.2024 13:21 Ответить
До кого звернувся?! До кацапсятини?!
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04.06.2024 13:36 Ответить
Ну не може він виглядати більш розумово-здібним за свого патрона. Не утримається на посаді
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04.06.2024 13:46 Ответить
Убінець йди нафуй, їх потрібно разом з їх виродками ліквідовувати без суду, це НЕОНАЦИСТИ.
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04.06.2024 13:46 Ответить
Вчора були фото як мокшанські жінки на колінах звертаються до міністра оборони роспідарації... Хай ще лубинець на коліна стане .... Так його звернення бистріше побачать... Рахував його розумною людиною раніше...
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04.06.2024 14:37 Ответить
 
 