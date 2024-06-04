Обратился к омбудсмену РФ об открытии уголовного производства против оккупантов, издевавшихся над украинскими военнопленными, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец официально обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой открыть уголовное производство против российских военных по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковщине.

Об этом Лубинец сказал в эфире телемарафона "Єдині новини", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я официально обратился к Москальковой с тем, чтобы она требовала открытия уголовного производства российскими правоохранителями против российских солдат", - заявил омбудсмен.

Лубинец отметил, что, согласно Женевским конвенциям, правоохранительные органы должны открывать уголовные производства в таких случаях. В то же время, Лубинец сомневается, что Россия это сделает.

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"Разумеется, после того, как мы получим - если получим - ответ, он будет, скорее всего, отрицательным для нас. Но тогда россияне в очередной раз подтвердят, что отказ открывать уголовные производства против своих солдат - это нарушение правоохранителями РФ международного гуманитарного права", - отметил он.

Лубинец добавил, что "до этого мы не использовали подобные механизмы".

Омбудсмен также отметил, что о случае жестокого обращения с украинскими военнопленными со стороны российских военнослужащих проинформированы ООН и Международный комитет Красного Креста.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские оккупанты захватили в плен украинских военных на Харьковском направлении и издеваются над ними.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательств, снятые на видео, распространяемом оккупантами в соцсетях.