Уничтожение российского Т-72, ехавшего на Харьков. ВИДЕО

Во вражеский танк Т-72 попал ударный дрон украинских бойцов в Харьковской области.

Боевая машина пыталась отступить с поля боя, однако разведчики и военные батальона ударных БпАК 92 ОШБР догнали его вторым ударом, об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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