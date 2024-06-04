Уничтожение российского Т-72, ехавшего на Харьков. ВИДЕО
Во вражеский танк Т-72 попал ударный дрон украинских бойцов в Харьковской области.
Боевая машина пыталась отступить с поля боя, однако разведчики и военные батальона ударных БпАК 92 ОШБР догнали его вторым ударом, об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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...Едем, едем в соседнюю страну на дискотеку-у-у-у!
Бл..дь! Епать!!! Ваня, разворачивайся на куй!! Быстре-е-е-е! Быстре-е-е!! Ну, его накуй!!! Епать! Епать!!!...
Чи шофьор синій до всирачки був . ?
- Как будет па-татарски "вперёд!"?
- "Алґа!"
- А "атступать"?
- Да проста! Развернулся и апять "алґа!"
Смерть российско-фашистским оккупантам!
Бей черта!