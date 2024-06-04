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Уничтожение российского Т-72, ехавшего на Харьков. ВИДЕО

Во вражеский танк Т-72 попал ударный дрон украинских бойцов в Харьковской области.

Боевая машина пыталась отступить с поля боя, однако разведчики и военные батальона ударных БпАК 92 ОШБР догнали его вторым ударом, об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Николаевские десантники остановили российскую колонну и отразили вражеский штурм в районе Новомихайловки. ВИДЕО

ликвидация (3544) танк (2256) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
Зжарилися рашики! Слава ЗСУ!
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04.06.2024 22:25
+10
Шана і повага нашим хлопцям, які вміють робити такі красиві салюти!!!
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04.06.2024 22:26
+9
Питання:Куди їхало це їбанько??🤔
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04.06.2024 22:25
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Питання:Куди їхало це їбанько??🤔
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04.06.2024 22:25 Ответить
Теж хотів спитати, а вчому був план? Заїхати якомога далі, і вигрести пи₴ди? .
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04.06.2024 22:29 Ответить
Так. 😁
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04.06.2024 22:34 Ответить
Це ж кацапи. Трщ майор сказав - єзжай Ваня, там наші уже Харьков взялі. Нє баісь. Ну Ваня і поїхав...
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04.06.2024 22:35 Ответить
Як куди? На Берлін, за німкенями.
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04.06.2024 22:37 Ответить
Зжарилися рашики! Слава ЗСУ!
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04.06.2024 22:25 Ответить
Шана і повага нашим хлопцям, які вміють робити такі красиві салюти!!!
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04.06.2024 22:26 Ответить
Радиоперехват:
...Едем, едем в соседнюю страну на дискотеку-у-у-у!
Бл..дь! Епать!!! Ваня, разворачивайся на куй!! Быстре-е-е-е! Быстре-е-е!! Ну, его накуй!!! Епать! Епать!!!...
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04.06.2024 22:35 Ответить
Старею, всё чаще замечаю за собой! Например не нужную придирчивость к мелочам. И тем не менее. Так танк таки наступал на Харьков, или всё таки решил отступить? Определитесь писаки-пись-ссяки!
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04.06.2024 22:39 Ответить
Сначала радостно наступал (ехал в сторону Харькова). Пересёк границу, быстро получил пи..ды, окуел и решил отступить (то бишь свалить). Догнали, опять дали пи..ды. Сгорел. Вот и вся история.
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04.06.2024 23:32 Ответить
Цікаво а ті їбаньки що вигоріли в танку , ким будуть рахуватись знищеними чи пропавші безслідно ?
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04.06.2024 22:39 Ответить
Для нас - знищені. Для мокш - ой не дали Ладу..
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04.06.2024 23:17 Ответить
Як це - відступаючий кацапський танк їхав на Харків ??? Заблудився чи що .?
Чи шофьор синій до всирачки був . ?
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04.06.2024 22:41 Ответить
У танку сиділи татари казанські! Забув анекдот?
- Как будет па-татарски "вперёд!"?
- "Алґа!"
- А "атступать"?
- Да проста! Развернулся и апять "алґа!"
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05.06.2024 06:09 Ответить
Название клипа - "В Украину за *********".
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04.06.2024 22:45 Ответить
В Украину на концерт кобздоха!
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04.06.2024 23:33 Ответить
А как борзо пёр! С первой ********* сдрыснул))
Смерть российско-фашистским оккупантам!
Бей черта!
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04.06.2024 22:52 Ответить
Плавлений алюміній калюжами стоїть біля згорівшого танка і виблискує на сонці Красота.
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04.06.2024 23:47 Ответить
Смерть кацапам!
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05.06.2024 03:05 Ответить
 
 