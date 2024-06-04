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Новости Видео Война
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Николаевские десантники остановили российскую колонну и отразили вражеский штурм в районе Новомихайловки. ВИДЕО

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной механизированный штурм врага в районе Новомихайловки.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовали в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ

"Мины, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, ударные дроны - весь этот арсенал разбирает на молекулы российскую колонну. А остатки штурмовой группы, которые в панике разбегаются по посадкам, ликвидируют наши аэробомберы. На последнем кадре российский оккупант успевает показать неприличный жест в камеру дрона - и тут же ловит "трехочковый" от наших пилотов. Блестящая работа!" - говорится в заметке к видео.

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Автор: 

ликвидация (3544) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.06.2024 18:29 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !
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04.06.2024 18:37 Ответить
Чудова робота !
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04.06.2024 18:37 Ответить
Кльово...побільше би таких класних відосіків...респект парашутисти..бий гадів...
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04.06.2024 18:51 Ответить
Війна то страшна річ, але по іншому величі рабсіянам не позбутися.
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04.06.2024 18:53 Ответить
Не забувай "велич" у "лапки" брать! Бо їх "велич" - тільки в території
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05.06.2024 05:37 Ответить
Воїнам Слава!
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04.06.2024 19:55 Ответить
 
 