Николаевские десантники остановили российскую колонну и отразили вражеский штурм в районе Новомихайловки. ВИДЕО
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной механизированный штурм врага в районе Новомихайловки.
Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовали в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ
"Мины, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, ударные дроны - весь этот арсенал разбирает на молекулы российскую колонну. А остатки штурмовой группы, которые в панике разбегаются по посадкам, ликвидируют наши аэробомберы. На последнем кадре российский оккупант успевает показать неприличный жест в камеру дрона - и тут же ловит "трехочковый" от наших пилотов. Блестящая работа!" - говорится в заметке к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий04.06.2024 18:29 Ответить Мне нравится 16
Hulio
показать весь комментарий04.06.2024 18:37 Ответить Мне нравится 15
Олександр Шевченко #581915
показать весь комментарий04.06.2024 18:37 Ответить Мне нравится 10
Влад Крук #534638
показать весь комментарий04.06.2024 18:51 Ответить Мне нравится 9
OS OS #582657
показать весь комментарий04.06.2024 18:53 Ответить Мне нравится 10
Яр Холодний
показать весь комментарий05.06.2024 05:37 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий04.06.2024 19:55 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль