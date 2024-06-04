Николаевские десантники остановили российскую колонну и отразили вражеский штурм в районе Новомихайловки. ВИДЕО

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной механизированный штурм врага в районе Новомихайловки.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовали в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ

"Мины, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, ударные дроны - весь этот арсенал разбирает на молекулы российскую колонну. А остатки штурмовой группы, которые в панике разбегаются по посадкам, ликвидируют наши аэробомберы. На последнем кадре российский оккупант успевает показать неприличный жест в камеру дрона - и тут же ловит "трехочковый" от наших пилотов. Блестящая работа!" - говорится в заметке к видео.

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