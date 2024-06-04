Миколаївські десантники зупинили російську колону та відбили ворожий штурм в районі Новомихайлівки. ВIДЕО
Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили черговий механізований штурм ворога у районі Новомихайлівки.
Відповідне відео роботи наших бійців опублікували у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ
"Міни, артилерія, протитанкові ракетні комплекси, ударні дрони — весь цей арсенал розбирає на молекули російську колону. А залишки штурмової групи, які в паніці розбігаються по посадках, ліквідовують наші аеробомбери. На останньому кадрі російський окупант встигає показати непристойний жест у камеру дрона — і тут же ловить "трьохочковий" від наших пілотів. Блискуча робота!", – йдеться в дописі до відео.
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Чайка Київ
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