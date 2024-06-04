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Новини Відео Війна
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Миколаївські десантники зупинили російську колону та відбили ворожий штурм в районі Новомихайлівки. ВIДЕО

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили черговий механізований штурм ворога у районі Новомихайлівки.

Відповідне відео роботи наших бійців опублікували у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ

"Міни, артилерія, протитанкові ракетні комплекси, ударні дрони — весь цей арсенал розбирає на молекули російську колону. А залишки штурмової групи, які в паніці розбігаються по посадках, ліквідовують наші аеробомбери. На останньому кадрі російський окупант встигає показати непристойний жест у камеру дрона — і тут же ловить "трьохочковий" від наших пілотів. Блискуча робота!", – йдеться в дописі до відео.

Також дивіться: Прикордонники знищили техніку окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3981) 79 окрема десантно-штурмова бригада (200)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.06.2024 18:29 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ !
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04.06.2024 18:37 Відповісти
Чудова робота !
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04.06.2024 18:37 Відповісти
Кльово...побільше би таких класних відосіків...респект парашутисти..бий гадів...
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04.06.2024 18:51 Відповісти
Війна то страшна річ, але по іншому величі рабсіянам не позбутися.
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04.06.2024 18:53 Відповісти
Не забувай "велич" у "лапки" брать! Бо їх "велич" - тільки в території
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05.06.2024 05:37 Відповісти
Воїнам Слава!
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04.06.2024 19:55 Відповісти
 
 