Миколаївські десантники зупинили російську колону та відбили ворожий штурм в районі Новомихайлівки. ВIДЕО

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили черговий механізований штурм ворога у районі Новомихайлівки.

Відповідне відео роботи наших бійців опублікували у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ

"Міни, артилерія, протитанкові ракетні комплекси, ударні дрони — весь цей арсенал розбирає на молекули російську колону. А залишки штурмової групи, які в паніці розбігаються по посадках, ліквідовують наші аеробомбери. На останньому кадрі російський окупант встигає показати непристойний жест у камеру дрона — і тут же ловить "трьохочковий" від наших пілотів. Блискуча робота!", – йдеться в дописі до відео.

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