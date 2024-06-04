Прикордонники знищили техніку окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Бомберами й камікадзе прикордонники бригади "Помста" нищать ворожі позиції і логістику окупантів.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За 2 доби оператори безпілотників ДПСУ на Бахмутському напрямку знищили: два транспортні засоби, гармату МТ-12, 120 мм міномет, дві 122-мм гаубиці Д-30 і два польових склади боєкомплектів противника.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар04.06.2024 20:00 Відповісти Мені подобається 1
Alfa Alpha
показати весь коментар04.06.2024 23:02 Відповісти Мені подобається 0
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