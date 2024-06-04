Прикордонники знищили техніку окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бомберами й камікадзе прикордонники бригади "Помста" нищать ворожі позиції і логістику окупантів.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За 2 доби оператори безпілотників ДПСУ на Бахмутському напрямку знищили: два транспортні засоби, гармату МТ-12, 120 мм міномет, дві 122-мм гаубиці Д-30 і два польових склади боєкомплектів противника.

Також дивіться: На Бєлгородщині після атаки БПЛА загорілася електропідстанція. ВIДЕО