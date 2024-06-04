Пограничники уничтожили технику оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Бомберами и камикадзе пограничники бригады "Помста" уничтожают вражеские позиции и логистику оккупантов.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
За 2 суток операторы беспилотников ГПСУ на Бахмутском направлении уничтожили: два транспортных средства, пушку МТ-12, 120 мм миномет, две 122-мм гаубицы Д-30 и два полевых склада боекомплектов противника.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий04.06.2024 20:00 Ответить Мне нравится 1
Alfa Alpha
показать весь комментарий04.06.2024 23:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль