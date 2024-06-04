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Пограничники уничтожили технику оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бомберами и камикадзе пограничники бригады "Помста" уничтожают вражеские позиции и логистику оккупантов.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За 2 суток операторы беспилотников ГПСУ на Бахмутском направлении уничтожили: два транспортных средства, пушку МТ-12, 120 мм миномет, две 122-мм гаубицы Д-30 и два полевых склада боекомплектов противника.

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Автор: 

Госпогранслужба (6433) уничтожение (6938)


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До пекла сук!
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04.06.2024 20:00 Ответить
Баба Яга в работе.
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04.06.2024 23:02 Ответить
 
 