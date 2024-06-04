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На Белгородщине после атаки БПЛА загорелась электроподстанция. ВИДЕО

В поселке Октябрьское Белгородской области РФ загорелась электроподстанция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар начался после атаки неизвестного беспилотника. Поселок расположен примерно в 20 километрах от границы с Украиной.

"В Октябрьском, БНР, горит подстанция. По словам местных, предположительно, была поражена беспилотником. Вследствие этого инцидента, ряд населенных пунктов молодой республики осталось без электроснабжения", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белгородской области РФ вспыхнул склад с боеприпасами, есть раненые среди российских военных, - СМИ

Автор: 

беспилотник (3601) Тарифы на электроэнергию (2166) Белгород (449)


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Топ комментарии
+13
Дуже файно. Нажаль лише одна.
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04.06.2024 16:03
+13
Майже рівнозначна відповідь...
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04.06.2024 16:15
+6
яка сумна новина
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04.06.2024 16:14
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Дуже файно. Нажаль лише одна.
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04.06.2024 16:03 Ответить
яка сумна новина
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04.06.2024 16:14 Ответить
Майже рівнозначна відповідь...
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04.06.2024 16:15 Ответить
кацапи нам руйнують школи й заводи, а ми підпалюємо підстанції. прекрасно, блд
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04.06.2024 16:32 Ответить
У Вас є унікальна можливість: Ви можете спалити будь які заводи, станції та ін. на території параші. Вам ніхто не забороняє цього робити. Ба більше, Вас навіть нагородять (можливо)..... Тож обирайте собі ціль.
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04.06.2024 17:03 Ответить
Так так А Вас, виходить, все влаштовує ??
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04.06.2024 22:11 Ответить
прям отсюда видно 72 уровня защиты
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04.06.2024 19:53 Ответить
Ну вот. Все мило по домашнему. А то вонь подняли "ядерная эскалация ядерная писькалация"!!!
Все идет по плану, мировому сообществу тревожиться не нужно
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04.06.2024 16:22 Ответить
Ну трансформатор горить... Таке і без беспілотників в жару може бути... А от коли ТЕЦи та ГЕСи будуть горіти то це файно буде. Тільки коли ми вже дочекаємось?...
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04.06.2024 16:41 Ответить
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04.06.2024 16:58 Ответить
Розгоряється жорстока боротьба на винищення між власниками НПЗ і власниками електропідстанцій на московії.
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04.06.2024 17:26 Ответить
Гори гори ясно,щоби не погасло!
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04.06.2024 18:42 Ответить
фсьо па плану! (с) %уйло
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04.06.2024 19:03 Ответить
Іх-та за что?
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04.06.2024 20:02 Ответить
Блэтгород будет свободным!
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04.06.2024 20:33 Ответить
Блэть горит
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04.06.2024 20:42 Ответить
 
 