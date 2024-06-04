На Белгородщине после атаки БПЛА загорелась электроподстанция. ВИДЕО

В поселке Октябрьское Белгородской области РФ загорелась электроподстанция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожар начался после атаки неизвестного беспилотника. Поселок расположен примерно в 20 километрах от границы с Украиной.

"В Октябрьском, БНР, горит подстанция. По словам местных, предположительно, была поражена беспилотником. Вследствие этого инцидента, ряд населенных пунктов молодой республики осталось без электроснабжения", - отмечает в комментарии автор публикации.

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