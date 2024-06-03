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пожар (5739) склад (154) Белгород (433)

В Белгородской области РФ вспыхнул склад с боеприпасами, есть раненые среди российских военных, - СМИ

У Бєлгородській області РФ спалахнув склад з боєприпасами, - ЗМІ

В Белгородской области РФ загорелся склад боеприпасов. Семь окупантов получили ранения.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

"Днем, 2 июня, вблизи хутора Гремучий Ивнянского района Белгородской области в лагере российских военных произошел взрыв, который вызвал пожар на складе боеприпасов", - говорится в сообщении.

Предварительная причина инцидента - якобы неосторожное обращение с боеприпасами. Из-за детонации боеприпасов пострадали семеро российских военных. Захватчики получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что хутор Гремучий расположен примерно в 39 километрах к северу от Белгорода. А от границы с Украиной к складу, где произошел взрыв, более 63 километров.

Ранее сообщалось, что в Белгороде разгонный блок российской ракеты ЗРГК "Панцирь" пробил крышу легковушки "ВАЗ" и застрял в салоне.

Смотрите также: На Белгородщине уничтожена часть ЗРК С-300/С-400. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+14
Молюся , щоби згоріли всі кацапи , які намагаються знищити
украінську націю 🙁
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03.06.2024 19:56
+13
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03.06.2024 19:59
+8
Ай-я-я-я-яй, а кто же это сделал... не иначе, как проказник Енот, то-то он где-то шхерится🤔🧐😁 Алё, Енотище, подь ка сюды, твой выход, проказник эдакай, есть повод, у кацапов подгорело 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 19:52
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Ай-я-я-я-яй, а кто же это сделал... не иначе, как проказник Енот, то-то он где-то шхерится🤔🧐😁 Алё, Енотище, подь ка сюды, твой выход, проказник эдакай, есть повод, у кацапов подгорело 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 19:52 Ответить
Гремучий...
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03.06.2024 19:56 Ответить
промовиста назва. В такому пасьолку дуже небезпечно складувати **********.
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03.06.2024 22:30 Ответить
Молюся , щоби згоріли всі кацапи , які намагаються знищити
украінську націю 🙁
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03.06.2024 19:56 Ответить
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03.06.2024 19:59 Ответить
Обмовка за Фрейдом, загарбники і в білгородській області -загарбники!
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03.06.2024 20:12 Ответить
Смерть кацапам!
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03.06.2024 22:36 Ответить
Окупанти знов курили в неправильному місці - на окупованій білгородщині...
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03.06.2024 22:42 Ответить
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04.06.2024 00:39 Ответить
Щось з назвою хутіра не той
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04.06.2024 20:58 Ответить
 
 