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пожежа (4243) склад (180) Бєлгород (488)

У Бєлгородській області РФ спалахнув склад з боєприпасами, є поранені серед російських військових, - ЗМІ

У Бєлгородській області РФ спалахнув склад з боєприпасами, - ЗМІ

У Бєлгородській області РФ загорівся склад боєприпасів. Семеро окупантів зазнали поранень.

Про це пише російський Тelegram-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдень, 2 червня, поблизу хутора Гремучий Івнянського району Бєлгородської області у таборі російських військових пролунав вибух, який спричинив пожежу на складі боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Попередня причина інциденту нібито необережне поводження з боєприпасами. Через детонацію боєприпасів постраждали семеро російських військових. Загарбники дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що хутір Гремучий розташований приблизно за 39 кілометрів на північ від Бєлгорода. А від кордону з Україною до складу, де стався вибух - понад 63 кілометри.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгороді розгінний блок російської ракети ЗРГК "Панцырь" пробив дах легковика "ВАЗ" та застряг у салоні.

Дивіться також: На Бєлгородщині знищено частину ЗРК С-300/С-400. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+14
Молюся , щоби згоріли всі кацапи , які намагаються знищити
украінську націю 🙁
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03.06.2024 19:56
+13
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03.06.2024 19:59
+8
Ай-я-я-я-яй, а кто же это сделал... не иначе, как проказник Енот, то-то он где-то шхерится🤔🧐😁 Алё, Енотище, подь ка сюды, твой выход, проказник эдакай, есть повод, у кацапов подгорело 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 19:52
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Ай-я-я-я-яй, а кто же это сделал... не иначе, как проказник Енот, то-то он где-то шхерится🤔🧐😁 Алё, Енотище, подь ка сюды, твой выход, проказник эдакай, есть повод, у кацапов подгорело 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 19:52 Відповісти
Гремучий...
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03.06.2024 19:56 Відповісти
промовиста назва. В такому пасьолку дуже небезпечно складувати **********.
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03.06.2024 22:30 Відповісти
Молюся , щоби згоріли всі кацапи , які намагаються знищити
украінську націю 🙁
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03.06.2024 19:56 Відповісти
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03.06.2024 19:59 Відповісти
Обмовка за Фрейдом, загарбники і в білгородській області -загарбники!
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03.06.2024 20:12 Відповісти
Смерть кацапам!
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03.06.2024 22:36 Відповісти
Окупанти знов курили в неправильному місці - на окупованій білгородщині...
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03.06.2024 22:42 Відповісти
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04.06.2024 00:39 Відповісти
Щось з назвою хутіра не той
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04.06.2024 20:58 Відповісти
 
 