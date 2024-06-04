На Бєлгородщині після атаки БПЛА загорілася електропідстанція. ВIДЕО

У селищі Октябрьскоє Білгородської області РФ загорілася електропідстанція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа почалася після атаки невідомого безпілотника. Селище розташоване приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною.

"У Октябрьском, БНР, горить підстанція. За словами місцевих, імовірно, була уражена безпілотником. Внаслідок цього інциденту, ряд населених пунктів молодої республіки залишилось без електропостачання", - зазначає у коментарі автор публікації.

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