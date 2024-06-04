На Бєлгородщині після атаки БПЛА загорілася електропідстанція. ВIДЕО
У селищі Октябрьскоє Білгородської області РФ загорілася електропідстанція.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа почалася після атаки невідомого безпілотника. Селище розташоване приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною.
"У Октябрьском, БНР, горить підстанція. За словами місцевих, імовірно, була уражена безпілотником. Внаслідок цього інциденту, ряд населених пунктів молодої республіки залишилось без електропостачання", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+13 Старый зольдат
показати весь коментар04.06.2024 16:03
+13 Ярослав Кийко
показати весь коментар04.06.2024 16:15
+6 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар04.06.2024 16:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все идет по плану, мировому сообществу тревожиться не нужно