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На Бєлгородщині після атаки БПЛА загорілася електропідстанція. ВIДЕО

У селищі Октябрьскоє Білгородської області РФ загорілася електропідстанція. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пожежа почалася після атаки невідомого безпілотника. Селище розташоване приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною.

"У Октябрьском, БНР, горить підстанція. За словами місцевих, імовірно, була уражена безпілотником. Внаслідок цього інциденту, ряд населених пунктів молодої республіки залишилось без електропостачання", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області РФ спалахнув склад з боєприпасами, є поранені серед російських військових, - ЗМІ

Автор: 

безпілотник (4211) електроенергія (6212) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+13
Дуже файно. Нажаль лише одна.
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04.06.2024 16:03
+13
Майже рівнозначна відповідь...
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04.06.2024 16:15
+6
яка сумна новина
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04.06.2024 16:14
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Дуже файно. Нажаль лише одна.
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04.06.2024 16:03 Відповісти
яка сумна новина
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04.06.2024 16:14 Відповісти
Майже рівнозначна відповідь...
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04.06.2024 16:15 Відповісти
кацапи нам руйнують школи й заводи, а ми підпалюємо підстанції. прекрасно, блд
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04.06.2024 16:32 Відповісти
У Вас є унікальна можливість: Ви можете спалити будь які заводи, станції та ін. на території параші. Вам ніхто не забороняє цього робити. Ба більше, Вас навіть нагородять (можливо)..... Тож обирайте собі ціль.
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04.06.2024 17:03 Відповісти
Так так А Вас, виходить, все влаштовує ??
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04.06.2024 22:11 Відповісти
прям отсюда видно 72 уровня защиты
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04.06.2024 19:53 Відповісти
Ну вот. Все мило по домашнему. А то вонь подняли "ядерная эскалация ядерная писькалация"!!!
Все идет по плану, мировому сообществу тревожиться не нужно
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04.06.2024 16:22 Відповісти
Ну трансформатор горить... Таке і без беспілотників в жару може бути... А от коли ТЕЦи та ГЕСи будуть горіти то це файно буде. Тільки коли ми вже дочекаємось?...
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04.06.2024 16:41 Відповісти
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04.06.2024 16:58 Відповісти
Розгоряється жорстока боротьба на винищення між власниками НПЗ і власниками електропідстанцій на московії.
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04.06.2024 17:26 Відповісти
Гори гори ясно,щоби не погасло!
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04.06.2024 18:42 Відповісти
фсьо па плану! (с) %уйло
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04.06.2024 19:03 Відповісти
Іх-та за что?
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04.06.2024 20:02 Відповісти
Блэтгород будет свободным!
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04.06.2024 20:33 Відповісти
Блэть горит
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04.06.2024 20:42 Відповісти
 
 